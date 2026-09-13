/टीम इंडियाने आठव्यांदा आशिया कपवर कोरलं नाव! 72 धावांनी विजय मिळवत श्रीलंकेविरूद्ध हिशोब केला चुकता

महिला आशिया कप 2026 चा फायनलचा सामना आज पार पडला, भारतीय महिला संघ विरुद्ध श्रीलंका महिला संघ यांच्यामध्ये लढत पाहायला मिळाली. या सामन्यामध्ये टीम इंडियाची कर्णधार हरमनप्रीत कौरने नाणेफेक जिंकून पहिले फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. आजच्या सामन्यामध्ये टीम इंडियाचे दोन्ही सलामीवीर फलंदाज स्मृती मानधना आणि शेफाली वर्मा यांनी संघाला ऐतिहासिक सुरुवात करुन दिली. भारताच्या संघाने पहिले फलंदाजी करत 5 विकेट्स गमावून 183 धावा केल्या. श्रीलंकेच्या संघाला भारताने 72 धावांनी पराभूत करुन विजय मिळवला आणि आशिया कप 2026 ट्रॅाफी नावावर केली आहे. या सामन्यामध्ये टीम इंडियाची कामगिरी कौतुकास्पद राहिली.
टीम इंडियाने 2024 चा श्रीलंकेविरुद्ध बदला देखील पूर्ण केला. भारतीय संघाच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर टीम इंडियाच्या फलंदाजांनी कमालीची सुरुवात केली. शेफाली वर्माची जोरदार फटकेबाजी पाहायला मिळाली तर स्मृतीचे फलंदाजीचे कौशल्य दिसले. शेफाली वर्माने आजच्या सामन्यामध्ये 39 चेंडूमध्ये 68 धावा केल्या, यामध्ये तिने 9 चौकार आणि 2 षटकार मारले. तर स्मृती मानधनाचे आजच्या सामन्यामध्ये 39 चेंडूमध्ये 59 धावा केल्या यामध्ये तिने 3 षटकार आणि 5 चौकार ठोकले. रिचा घोषने संघासाठी 13 चेंडूमध्ये 15 धावा केल्या.
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आजच्या सामन्यामध्ये टीम इंडियाच्या गोलंदाजी कौतुक होणे गरजेचे आहे, टीम इंडियासाठी श्री चरणी त्याचबरोबर दिप्ती शर्मा संघासाठी मॅचविनर ठरल्या. दिप्ती शर्माने भारतासाठी मोठा विकेट घेतला श्रीलंकेची कर्णधार चमारी अट्टापट्टू हिला बाहेरचा रस्ता दाखवला. भारतीय संघाच्या गोलंदाजीबद्दल सांगायचे झाले तर श्री चरणीने संघाला चार विकेट्स मिळवून दिले. तर दिप्ती शर्माने संघासाठी एक विकेट घेतला. प्रेमा रावतने संघाला एक विकेट मिळवून दिला.
दिप्ती शर्माने संघासाठी तीन महत्त्वाचे विकेट्स घेतले आणि क्रांती गौडने संघाला एक विकेट मिळवून दिला तर शेफालीने देखील संघाला एक विकेट मिळवून दिला.