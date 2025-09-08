रोहित, विराटसाठी 'लालबागचा राजा'च्या चरणी स्पेशल चिठ्ठी; 'शेवटची इच्छा' वाचून फॅन्स म्हणाले, 'तथास्तू म्हण देवा!'

Team India Cricket Fans Video At Lalbaghcha Raja: भारतीय क्रिकेट संघाचं 'शुभमन गिल' पर्व सुरु झालं असल्याची चर्चा आहे. इंग्लंडविरुद्धच्या कसोटी मालिकेमध्ये शुभमन गिलने कर्णधार म्हणून आपल्या पहिल्याच दौऱ्यावर कामगिरीची छाप सोडली. कसोटीप्रमाणेच एकदिवसीय सामन्यांमधील कर्णधारपदही शुभमनकडे सोपवलं जाईल असं सांगितलं जात आहे. असं असतानाच दुसरीकडे रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांचं 2027 चा एकदिवसीय सामन्यांचा वर्ल्डकप खेळणं कठीण असल्याची चर्चा आहे. वर्ल्डकपसाठी आतापासूनच संघ बांधणी सुरु असून त्यानुसारच खेळाडूंना संधी दिली जात असल्याने कसोटी आणि टी-20 मधून निवृत्त झालेल्या विराट आणि रोहितला पुन्हा संघात कधी आणि कसं स्थान मिळणार याबद्दलचा संभ्रम कायम आहे. असं असतानाच मुंबईतील प्रसिद्ध लालबागचा राजाच्या चरणी एका भारतीय क्रिकेट चाहत्याने 'शेवटची मागणी' म्हणत रोहित आणि विराटसंदर्भात एक फारच खास मागणी केली आहे. सध्या इंटरनेटवर हा व्हिडीओ व्हायरल होतोय.
'नवसाला पावणारा' अशी ख्याती असलेला 'लालबागचा राजा' हा कोट्यवधी गणेशभक्तांचं श्रद्धास्थान आहे. लालबागचा राजाच्या दरबारामध्ये मागितलेली प्रत्येक मागणी पूर्ण होते असा भक्तांचा विश्वास आहे. याच विश्वासाचा भाग म्हणून मागील काही वर्षांपासून मनातील गोष्ट लिहून थेट राजाच्या पायावर ठेवण्याचा एक नवा ट्रेण्ड पाहायला मिळत आहे. मागील वर्षी 'लालबागचा राजा' मंडळाचे मानद सचिव सुधीर साळवी यांना विधानसभेसाठी उमेदवारी मिळावी अशी चिठ्ठी शेवटच्या दिवशी लालबागचा राजाच्या पायाशी सापडली होती. यंदा मात्र अशीच एक चिठ्ठी रोहित आणि विराटसंदर्भात सापडली आहे.
या चिठ्ठीमध्ये #RoKo वापरण्यात आला आहे. रोहित आणि कोहली या दोघांसाठी एकत्रितपणे वापरला जाणारा हा हॅशटॅग आहे. या चिठ्ठीमध्ये, "रोहित शर्माने कर्णधार म्हणून 2027 चा वर्ल्डकप जिंकावा आणि विराट कोहलीचं शतकांचं शतक पूर्ण व्हावं," अशा दोन इच्छा लिहिलेल्या दिसत आहेत. लालबागच्या राजाच्या चरणाजवळ गुलाबाचं फूल आणि ही चिठ्ठी चाहता ठेवत असल्याचा व्हिडीओ इन्स्टाग्रामवर कॉटन जिमखाना नावाच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरुन पोस्ट करण्यात आला आहे. या व्हिडीओवर 'बाप्पा ही आमची शेवटची इच्छा आहे,' असं लिहिलेलं आहे. पुढच्या वर्षी पुन्हा भेटेपर्यंत या इच्छेसंदर्भात काहीतरी सकारात्मक बातमी मिळावी, असा मजकूर या पोस्टसोबत लिहिण्यात आला आहे.
अनेकांनी या व्हिडीओखाली कमेंट बॉक्समध्ये रोहित शर्माने 2027 च्या वर्ल्ड कप फायनलमध्ये द्विशतक झळकवावं आणि भारत जिंकावा असं म्हटलं आहे. काहींनी लालबागचा राजाला या मागणीसाठी 'प्लीज तथास्तू म्हण देवा' अशी गळ घातल्याचं पाहायला मिळत आहे.
शुभमन गिलला एकदिवसीय सामन्यांचे कर्णधारपद मिळण्याची शक्यता का आहे?
उत्तर: रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी कसोटी आणि टी-20 मधून निवृत्ती घेतल्याने, बीसीसीआय 2027 च्या एकदिवसीय वर्ल्डकपसाठी आतापासून संघ बांधणी करत आहे. गिलच्या इंग्लंडमधील यशस्वी कसोटी नेतृत्वामुळे आणि त्याच्या एकदिवसीय सामन्यांमधील सातत्यपूर्ण कामगिरीमुळे (55 सामन्यांत 2,775 धावा, सरासरी 59.04), त्याला एकदिवसीय कर्णधारपदासाठी प्रबळ दावेदार मानले जात आहे.
रोहित शर्मा आणि विराट कोहली 2027 चा वर्ल्डकप खेळतील का?
उत्तर: रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी 2027 चा एकदिवसीय वर्ल्डकप खेळण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे, परंतु त्यांची फिटनेस आणि सातत्यपूर्ण कामगिरी यावर त्यांचे स्थान अवलंबून आहे. माजी क्रिकेटपटू सौरव गांगुली यांनी म्हटले आहे की, दोघांनाही वय आणि फिटनेसमुळे संघात स्थान टिकवणे कठीण जाईल.
लालबागचा राजाच्या चरणी सापडलेल्या चिठ्ठीत काय लिहिले आहे?
उत्तर: लालबागचा राजाच्या चरणी सापडलेल्या चिठ्ठीत #RoKo हॅशटॅगसह दोन इच्छा व्यक्त केल्या आहेत: 1) रोहित शर्माने कर्णधार म्हणून 2027 चा वर्ल्डकप जिंकावा, आणि 2) विराट कोहलीने शतकांचे शतक (100 आंतरराष्ट्रीय शतके) पूर्ण करावे.
लालबागचा राजाच्या चरणी चिठ्ठी ठेवण्याचा ट्रेंड काय आहे?
उत्तर: लालबागचा राजा हा ‘नवसाला पावणारा’ गणपती म्हणून प्रसिद्ध आहे. गेल्या काही वर्षांपासून भक्त आपल्या मनातील इच्छा चिठ्ठीत लिहून राजाच्या चरणी ठेवतात. यंदा एका क्रिकेट चाहत्याने रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांच्यासाठी चिठ्ठी ठेवली, जी व्हायरल झाली आहे.