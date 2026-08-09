/6,6,6,0,4... मिया मॅजिक! मोहम्मद सिराजने केशरा नुवान्थाला धुतलं, भारताचा 6 विकेट्सने विजय

IND vs SL : भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये तीन दिवस सराव कसोटी सामना पार पडला, या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाची मजबूत तयारी पाहायला मिळाली आहे. भारताच्या संघाने दमदार तयारी केल्याचे या सामन्यामध्ये दिसून आले. या सामन्यात भारताच्या संघाने श्रीलंका प्लेइंग 11 विरुद्ध विजय मिळवला आहे. भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये सुरु होणाऱ्या दोन कसोटी सामन्यांआधी संघाचा हा महत्त्वाचा सामना होता. या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने चांगली कामगिरी केली. आता 15 ऑगस्टपासून मुख्य मालिकेच्या पहिल्या सामन्याला सुरुवात होणार आहे, या सराव सामन्यात भारतीय संघाची कामगिरी कशी राहिली यासंदर्भात सविस्तर माहिती तुम्हाला देणार आहोत.
पहिल्या डावामध्ये श्रीलंकेच्या संघाने फलंदाजी करुन 8 विकेट्स गमावून 363 धावा केल्या होत्या भारताच्या संघाने दुसऱ्या दिवशी दमदार फलंदाजी करत 6 विकेट्स गमावून 357 धावा दुसऱ्या डावामध्ये केल्या होत्या. तिसऱ्या दिवशी सामन्याचा शेवटचा दिवस होता. या सामन्याच्या तिसऱ्या डावामध्ये तिसऱ्या दिनी पहिल्या सत्रात श्रीलंकेच्या संघाने 200 धावा केल्या आणि डाव घोषित केला. या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाची मजबूत फलंदाजी पाहायला मिळाली, या सामन्यात भारताच्या संघाने श्रीलंका प्लेइंग 11 विरुद्ध 6 विकेट्सने पराभूत केले.
Mohammed Siraj with the winning runs— BCCI (@BCCI) August 9, 2026
A successful chase in Colombo for #TeamIndia against SLC XI
Scorecard https://t.co/g7rdlUUjY2 pic.twitter.com/4rAFzHXWXN
पहिल्या डावामध्ये फेल झाल्यानंतर यशस्वी जयस्वालने संघासाठी कमालीची कामगिरी केली आणि चौथ्या डावामध्ये अर्धशतक झळकावले आणि संघाला दमदार सुरुवात करुन दिली. 46 चेंडूंमध्ये 61 धावा करून दुखापतग्रस्त होऊन निवृत्त झाला. त्याने नऊ चौकार आणि दोन षटकार मारले. त्याने गिलसोबत 100 धावांची सलामीची भागीदारी केली होती. सऱ्या डावात कर्णधार शुभमन गिलने 54 चेंडूंमध्ये 44 धावा केल्या. 21 व्या षटकात केशर नुवान्थाने त्याला बाद केले. त्याने सात चौकार मारले
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पहिल्या डावात ऋषभ पंतची फलंदाजीही खराब झाली. त्याने 5 चेंडूंमध्ये 2 धावा केल्या. दुसऱ्या डावात मोठ्या खेळीची मोठी अपेक्षा असूनही, त्याची फलंदाजी तितकी चांगली कामगिरी करू शकली नाही. पंतला अर्धशतक करण्याची चांगली संधी मिळाली होती, पण त्याला ती साधता आली नाही. त्याने 68 चेंडूंमध्ये 1 चौकार आणि 3 षटकारांसह 28 धावा केल्या. यानंतर ऋषभ पंत आणि ध्रुव जुरेल यांनी तिसऱ्या विकेटसाठी 45 धावांची भागीदारी केली. जुरेलने 20 चेंडूंचा सामना करून 17 धावा केल्या. 29 व्या षटकात विश्व फर्नांडोच्या गोलंदाजीवर तो बाद झाला.