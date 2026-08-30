/भारताच्या संघाची आशिया कपमध्ये विजयी सुरुवात, थायलंडला 94 धावांनी केले पराभूत

भारतीय महिला संघाचा आज थायलंडविरुद्ध सामना पार पडला, या सामन्यामध्ये पहिल्या डावामध्ये टीम इंडियाने चांगली सुरुवात केली पण त्यानंतर शेवटच्या 10 ओव्हरमध्ये टीम इंडियाची गोलंदाजी डगमगली होती. पण संघाने पहिल्या डावामध्ये फलंदाजी करुन 9 विकेट्स गमावून 20 ओव्हरमध्ये 159 धावा केल्या होत्या. दुसऱ्या डावामध्ये भारताच्या संघाची आक्रमक गोलंदाजी पाहायला मिळाली आणि टीम इंडियाने पहिल्या ओव्हरपासूनच विकेट्स घ्यायला सुरुवात केली होती. या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने विजयी सुरुवात केली आणि संघाने पहिला आशिया कप 2026 चा सामना 94 धावांनी जिंकला. या सामन्यात संघाची कामगिरी कशी राहिली यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
सामन्याबद्दल सांगायचे झाले तर थायलंडच्या संघाने नाणेफेक जिंकून पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने पहिले फलंदाजी करत सामन्यात आक्रमक सुरुवात शेफाली वर्मा आणि स्मृती मानधना यांनी केली. स्मृती मानधनाच्या चुकीमुळे ती धावबाद झाली आणि संघाला पहिला धक्का बसला. स्मृती मानधनाने या सामन्यामध्ये 10 चेडूंमध्ये 19 धावा केल्या आणि यामध्ये तिने 4 चौकार मारले. शेफाली वर्माची या सामन्यामध्ये कमीलीची कामगिरी पाहायला मिळाली. शेफाली वर्माने या सामन्यामध्ये अर्धशतक झळकावले आणि तिने या सामन्यामध्ये 36 चेंडूमध्ये 64 धावा केल्या आणि यामध्ये तिने 3 षटकार आणि 8 चौकार मारले.
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भारतासाठी टी20 संघामध्ये पदार्पण करणारी प्रतिका रावल या सामन्यामध्ये तिची छाप पाडण्यात अपयशी ठरली. प्रतिका रावलने तिच्या पहिल्या सामन्यामध्ये 18 चेंडूमध्ये 22 धावा केल्या यामध्ये तिने 2 चौकार आणि 1 षटकार मारला. भारताची कर्णधार हरमनप्रीत कौरने पूर्णपणे फेल झाली, रिचा घोष देखील फार काही करु शकली नाही. भारती फुलमालीने 13 धावा करुन विकेट गमावली. भारतीय संघाची गोलंदाज क्रांती गौड हिने संघासाठी 15 धावांची खेळी शेवटच्या विकेटच्या वेळी केली.
भारतीय संघाच्या गोलंदाजीबद्दल सांगायचे झाले तर नंदनी शर्माने संघासाठी 3 विकेट्स नावावर केले तर दिप्ती शर्माने तिच्या 150 व्या सामन्यामध्ये 1.1 ओव्हर टाकून तीन विकेट्स घेतले आणि एकही धावा दिली नाही. श्री चरणीने संघाला दोन विकेट्स मिळवून दिले तर क्रांती गौडने संघाला 1 विकेट मिळवून दिला.