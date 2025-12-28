गौतम गंभीरमुळे टीम इंडियात भीतीचं वातावरण? ड्रेसिंग रूममधील सत्य आलं समोर

Team India : भारतीय क्रिकेट संघाचा दिग्गज गौतम गंभीरला (Gautam Gambhir) टी20 वर्ल्ड कर 2024 नंतर टीम इंडियाचं (Team India) हेड कोच बनण्यात आलं. गौतम गंभीरची कोचिंग स्टाईल ही थोडीशी कडक आहे, ज्यामुळे त्यांनी व्हाईट बॉल क्रिकेटमध्ये यश मिळवलं पण टेस्ट क्रिकेटमध्ये मात्र त्यांना अनेक आव्हानांना समोरं जावं लागत आहे. परंतू त्यांच्या या कार्यकाळा दरम्यान भारतीय क्रिकेट संघाच्या ड्रेसिंग रूमचा माहोल सुद्धा खूप चर्चेत राहिला. पुन्हा एकदा टीम इंडियाच्या ड्रेसिंग रूममधून खळबळजनक खुलासा समोर आला आहे.
भारतीय क्रिकेट संघाच्या ड्रेसिंग रूममध्ये सध्या काही वेगळा माहोल आहे. पीटीआयच्या एका रिपोर्टनुसार गौतम गंभीर हेड कोच बनल्यावर टीम इंडियाचे खेळाडू संघातील त्यांच्या स्थानाबाबत असुरक्षित आहे, जे राहुल द्रविड हेड कोच असताना दिसत नव्हतं. राहुल द्रविडच्या तीन वर्षांच्या हेड कोच पदाच्या कार्यकाळात खेळाडूंच्या संघातील भूमिका खूप स्पष्ट होत्या तसेच खेळाडूंना स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी खूप संधी मिळायच्या. मात्र आता स्थिती बदललेली असून अनेक खेळाडू आपल्या संघातील स्थानाबाबत चिंतीत आहेत आणि यामागे अनेक कारणं आहेत.
गौतम गंभीरच्या कोचिंगमध्ये रोहित शर्माकडून वनडे कर्णधारपद काढून घेणं हा मोठा निर्णय होता आणि जो संघात ट्रान्झिशन म्हणून घेतला गेला. तर गौतम गंभीरचं म्हणणं होतं की लिमिटेड ओव्हर्स क्रिकेटमध्ये बॅटिंग पोझिशन फिक्स नसावी. गंभीरच्या या निर्णयामुळे खेळाडूंना फ्लेक्सिबिलिटी मिळते मात्र त्यामुळे अनिश्चितता सुद्धा वाढते. टीम कॉम्बिनेशनच्या नावावर प्लेइंग 11 मध्ये बदल होणं खूप कॉमन झालंय. हा निर्णय अनेक खेळाडूंसाठी एक ईशारा आहे, जर संघातून पोस्टर बॉईजला बाहेर केलं जाऊ शकतं तर कोणाचीही जागा संघात निश्चित नाही. गिलला वगळण्यात गंभीरची भूमिका देखील चर्चेत आली, कारण तो सातत्यपेक्षा सध्याचा फॉर्म आणि आक्रमकता पसंत करतो.
शुभमन गिलचं उदाहरण यासाठी अतिशय योग्य आहे कारण आधी संजू सॅमसनला बाहेर करून टी20 संघात गिलला संधी देण्यात आली होती, मात्र आता टी20 वर्ल्ड कप 2026 संघातून गिललाच वगळण्यात आलंय. याचं कारण हे फॉर्म आणि कॉम्बिनेशन ठरलं. हा निर्णय अनेक खेळाडूंसाठी इशाऱ्या सारखा आहे. जर संघाच्या पोस्टर बॉयलाही बाहेर काढता आले तर कोणाच्याही जागेची खात्री नाही. गिलला वगळण्यात गंभीरची भूमिका देखील चर्चेत आली, कारण तो सध्याच्या फॉर्मला आणि आक्रमकतेला सातत्यतेपेक्षा प्राधान्य देतो.
मोहम्मद कैफने आपल्या यूट्यूब चॅनलवर सांगितलं होतं की, 'संघात खूप कंफ्यूजन आहे. खेळाडूंमध्ये आत्मविश्वासाची कमतरता दिसत आहे. प्रत्येकजण घाबरून खेळतोय, कोणालाही असं वाटत नाहीये की टीम त्याच्या सोबत उभी आहे'. कैफने सुद्धा सरफराज खान आणि साई सुदर्शनचं उदाहरण देऊन मॅनेजमेंटवर निशाणा साधला. सरफराज खानने शतक ठोकल्यावर सुद्धा टेस्ट संघात आपली जागा निश्चित केली. साई सुदर्शनला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध 87 धावा केल्यावर सुद्धा बाहेर करण्यात आलं. ज्यामुळे कैफ म्हणाला होता की, 'जर एखाद्या खेळाडूला १०० धावा करूनही आत्मविश्वास मिळत नसेल, तर इतर खेळाडूंना आत्मविश्वास कसा मिळणार?'