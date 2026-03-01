English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
IND VS WI : फिल्डर्सने टीम इंडियाचं नाक कापलं, टी20 वर्ल्ड कपमध्ये भारताच्या नावावर लाजिरवाणा रेकॉर्ड

IND VS WI : टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये सुपर 8 चा सामना भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यात रविवारी खेळवला जात असून यात भारतीय खेळाडूंनी फिल्डिंग करताना अनेक चुका केल्या. या चुकांमुळे टीम इंडियाच्या नावावर वर्ल्ड कपमध्ये लाजिरवाणा रेकॉर्ड नोंदवला गेला आहे. 

पूजा पवार | Updated: Mar 1, 2026, 10:16 PM IST
IND VS WI : भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज (IND VS WI) यांच्यात टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये (T20 World Cup 2026) सुपर 8 चा सामना खेळवला गेला. या सामन्यात टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने (Suryakumar Yadav) टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी निवडली. यावेळी वेस्ट इंडिजने प्रथम फलंदाजी करून 4 विकेट गमावून 195 धावा केल्या. टीम इंडियाला विजयासाठी 196 धावांचं आव्हान दिलं. दरम्यान टीम इंडियाच्या खेळाडूंनी फिल्डिंग करताना अनेक चुका केल्या, या चुकांमुळे भारताच्या नावावर लाजिरवाणा रेकॉर्ड नोंदवला गेलाय. 

टीम इंडियाने सोडल्या 13 कॅच : 

टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये टीम इंडियाने सर्वाधिक कॅच सोडण्याचा रेकॉर्ड नावावर केलाय. टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये भारतीय संघाने आतापर्यंत एकूण १३ कॅच सोडले आहेत. एवढंच नाही तर सुपर 8 फेरीत टीम इंडियाची कॅचिंग एफीसियेंसी 71.7 टक्के आहे, जी इतर संघांच्या तुलनेत सर्वात खराब आहे. सुपर ८ च्या शेवटच्या सामन्यात अभिषेक शर्मा आणि ईशान किशनने वेस्ट इंडिजच्या महत्वाच्या फलंदाजांचे कॅच सोडल्या. 

वेस्ट इंडिजने केल्या 195 धावा : 

भारताने टॉस जिंकल्यामुळे वेस्ट इंडिजला प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं होतं. यावेळी वेस्ट इंडिजने 20 ओव्हरमध्ये 4 विकेट गमावल्या आणि 195 धावांचा स्कोअर उभा केला. वेस्टइंडीजकडून सर्वात जास्त धावा रोस्टन चेजने केल्या, त्याने 25 बॉलमध्ये 40 धावा केल्या. याशिवाय कर्णधार शेय होपने 31 बॉलमध्ये 32 धावा केल्या. वेस्ट इंडिजने पॉवर प्लेमध्ये एकही विकेट गमावली नाही. 

वेस्ट इंडिजच्या फलंदाजीची 4.5 ओव्हर सुरु असताना जसप्रीत बुमराहच्या बॉलवर रोस्टन चेसने शॉट खेळला. मात्र यावेळी अभिषेक शर्माने हातातला सोपा कॅच ड्रॉप केला. ज्यामुळे रोस्टन चेसला जीवदान मिळालं आणि त्याने चेसने पुढे 40 धावांची खेळी केली. 

भारताची प्लेईंग 11:

संजू सॅमसन (विकेटकिपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

वेस्ट इंडिजची प्लेईंग 11:

शेय होप (विकेटकिपर/कर्णधार), रोस्टन चेस, शिमरॉन हेटमायर, रोव्हमन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमॅरियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मॅथ्यू फोर्ड, अकेल होसेन, गुडाकेश मोती, शामर जोसेफ

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे.

