/IND A vs SL A : तिलक वर्माच्या सेनेचा सुपर ओव्हरमध्ये पराभव, श्रीलंकेने सूर्यांश शेंडगेच्या खेळीवर फेरलं पाणी

India A vs Sri Lanka A Match Result : भारत विरुद्ध श्रीलंका अ यांच्यामध्ये सामना पार पडला, हा रोमांचक सामना क्रिकेट चाहत्यांनी मिस केला असेल तर नक्कीच त्यांचे नुकसान होते. भारताच्या संघाने ट्राय सिरीजची सुरुवात चांगली केली पण त्यानंतर खराब कामगिरीमुळे दुसऱ्या सामन्यात अफगाणिस्तानविरुद्ध पराभवाचा सामना करावा लागला होता. या सामन्याबद्दल सांगायचे झाले तर शेवटच्या चेंडूवर श्रीलंकेच्या संघाला दोन धावांची गरज होती, यामध्ये एक धाव फलंदाजाने घेतली जेव्हा दुसरी धाव घेण्यासाठी फलंदाज गेला तेव्हा सामना बरोबरीत संपला. त्यानंतर हा सामना सुपर ओव्हरमध्ये खेळवण्यात आला, यामध्ये दोन संघांना सहा चेंडू मिळतात. आता या सामन्यात भारताची कामगिरी कशी राहिली यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
सुपर ओव्हरमध्ये श्रीलंकेच्या संघाकडून अविष्का फर्नांडो आणि साहन फलंदाजीसाठी आले होते. साहनने पहिल्या चेंडूवर दोन धावा केल्या. दुसरा चेंडू वाईड होता, आणि त्यानंतर दोन धावा झाल्या. तिसऱ्या चेंडूवर दोन धावा केल्या. चौथ्या चेंडूवर तीन धावा घेतल्या, पाचव्या चेंडूवर षटकार मारण्यात आला, सहावा चेंडू नो-बॉल देण्यात आला यावेळी देखील पंचांशी तिलक वर्माचा वाद झाला होता, नो बॅाल दिल्यामुळे फ्री हिटवर एक धाव झाली.
सामना बरोबरीत संपल्यानंतर श्रीलंकेच्या संघाने सुपर ओव्हरमध्ये पहिले फलंदाजी करत 18 धावा केल्या. भारताकडून वैभव सूर्यवंशी आणि सूर्यांश शेंडगे हे फलंदाजी करण्यासाठी आले. यामध्ये भारताच्या संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला, भारताच्या संघाला 7 धावांनी सुपर ओव्हरमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला. श्रीलंका विरुद्ध भारत यांच्यामध्ये पार पडलेल्या सामन्यात श्रीलंकेने नाणेफेक जिंकले यामध्ये पहिले गोलंदाजी करण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला होता. या सामन्यात भारताच्या संघाने पहिले फलंदाजी करत 265 धावा केल्या. यामध्ये भारताचे खालच्या फळीतील फलंदाजांनी सर्वांचे लक्ष वेधले. भारताचे सुरुवातीच्या फलंदाज फेल ठरले.
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भारतीय संघाच्या खराब फलंदाजीमुळे टीम इंडियाला पराभवाचा सामना करावा लागला, सलामीवीर प्रभसिमरन सिंगने 13 चेंडूंमध्ये 11 धावा केल्या. त्याला वैभव सूर्यवंशीने साथ दिली, ज्याने 14 चेंडूंमध्ये 21 धावा केल्या. ऋतुराज गायकवाडनेही 42 चेंडूंमध्ये 37 धावा केल्या. कर्णधार तिलक वर्माने 32 चेंडूंमध्ये 23 धावा केल्या आणि आयुष बडोनीने 35 चेंडूंमध्ये 15 धावा केल्या.
निशांत सिंधूही प्रभावी कामगिरी करू शकला नाही आणि 12 चेंडूंमध्ये 6 धावा करून बाद झाला. भारताने 143 धावांवर 7 गडी गमावले. पण त्यानंतर सूर्यांश शेडगे आणि विप्रज निगम यांनी सूत्रे हाती घेतली. शेडगेने 3 चौकार आणि 2 षटकारांसह 66 चेंडूंमध्ये 72 धावांची शानदार खेळी केली. निगमनेही 49 चेंडूंमध्ये 51 धावा केल्या.