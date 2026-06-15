Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /स्पोर्ट्स
  • /IND A vs SL A : तिलक वर्माच्या सेनेचा सुपर ओव्हरमध्ये पराभव, श्रीलंकेने सूर्यांश शेंडगेच्या खेळीवर फेरलं पाणी

IND A vs SL A : तिलक वर्माच्या सेनेचा सुपर ओव्हरमध्ये पराभव, श्रीलंकेने सूर्यांश शेंडगेच्या खेळीवर फेरलं पाणी

India A vs Sri Lanka A : भारत अ विरुद्ध श्रीलंका अ यांच्यामध्ये सामना पार पडला या सामन्यात भारताच्या संघाला सुपर ओव्हरमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला. ट्राय सिरीजमध्ये टीम इंडियाचा हा सलग दुसरा पराभव आहे. आजच्या सामन्यातील सविस्तर अहवाल या लेखामध्ये वाचा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 15, 2026, 06:39 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 07:21 PM IST
IND A vs SL A : तिलक वर्माच्या सेनेचा सुपर ओव्हरमध्ये पराभव, श्रीलंकेने सूर्यांश शेंडगेच्या खेळीवर फेरलं पाणी

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
IND A vs SL A : वैभव सूर्यवंशी भिडला श्रीलंकेच्या गोलंदाजाशी! सामना संपल्यानंतर खेळा
IND A vs SL A27 min ago
2
maharashtra36 min ago
3
IND A vs SL A44 min ago
4
donald trump1 hr ago
5
Cockroach Janata Party1 hr ago