बुमराहमुळे संपलं करिअर, लाईमलाईटपासून दूर गुपचूप जगतोय 'हा' माजी क्रिकेटर

Team India Cricketer: भारतीय संघात एक असा वेगवान गोलंदाज होता, ज्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पाऊल टाकताच मैदान गाजवायला सुरुवात केली होती. त्याच्या स्विंगची धार इतकी तीव्र होती की लोक त्याची तुलना पाकिस्तानच्या दिग्गज वसीम अकरम यांच्याशी करत होते. वनडे आणि टी-२० दोन्ही संघांचा तो एक महत्त्वाचा भाग होता. पण, २०२४ च्या ऑगस्ट महिन्यात कोणताही निरोप समारंभ न घेताच त्याने क्रिकेटला अलविदा केलं. आज तो पूर्णपणे गुमनामीत, प्रकाशझोतातून दूर, शांत आयुष्य जगत आहे. जसप्रीत बुमराहच्या उदयाने त्याच्या करिअरचा अस्त होऊ लागला आणि शेवटी त्याने निवृत्ती घेतली.
टीम इंडियाचा ‘स्विंग किंग’ म्हणून ओळखला जाणारा बरिंदर सरन २०१६ मध्ये संघातून वगळला गेला. तब्बल आठ वर्षे आंतरराष्ट्रीय संघापासून दूर राहिल्यानंतर २०२४ मध्ये त्याने निवृत्ती जाहीर केली. २२ जून २०१६ हा त्याचा शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना ठरला, जो जिम्बाब्वेविरुद्ध टी-२० मालिकेत खेळला गेला. त्या मालिकेनंतर त्याचं करिअर जवळजवळ थांबलेच.
जहीर खान आणि आशीष नेहरा यांच्या निवृत्तीनंतर भारतीय संघ एका दमदार डावखुऱ्या वेगवान गोलंदाजाच्या शोधात होता. बरिंदर सरनने थोडी आशा निर्माण केली होती, पण सातत्य दाखवू शकला नाही. त्याने करिअरमध्ये फक्त ६ वनडे आणि २ टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळून अनुक्रमे ७ व ६ बळी घेतले. २०१६ मध्ये ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर जसप्रीत बुमराहने डेब्यू केला आणि त्याच वेळी बरिंदरच्या संधी कमी होत गेल्या.
बुमराहने यशाची पायरी चढत असताना सरन पूर्णपणे संघाबाहेर झाला. आज तो फक्त ३२ वर्षांचा असला तरी निवड समितीने त्याला पुन्हा कधीच संधी दिली नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील त्याचा प्रवास २०१६ मध्ये सुरू होऊन लगेच संपला. त्याची शेवटची स्पर्धात्मक उपस्थिती फेब्रुवारी २०२१ मध्ये विजय हजारे ट्रॉफीतील पंजाब विरुद्ध मध्य प्रदेश सामना होती, जिथे त्याने एक विकेट घेतली होती. शेतकरी कुटुंबातून आलेला हा गोलंदाज आता शांतपणे आपल्या मार्गाने जीवन जगत आहे.
प्र. 1 : बरिंदर सरन कोण आहे?
उ. बरिंदर सरन हा भारताचा माजी डावखुरा वेगवान गोलंदाज आहे. त्याने वनडे आणि टी-२० या दोन्ही स्वरूपांत टीम इंडियासाठी खेळले आहे.
प्र. 2 : बरिंदर सरनने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण कधी केले?
उ. त्याने जानेवारी २०१६ मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध वनडे सामन्यात पदार्पण केले.
प्र. 3 : बरिंदर सरनने शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना कधी खेळला?
उ. त्याचा शेवटचा सामना २२ जून २०१६ रोजी जिम्बाब्वेविरुद्ध टी-२० स्वरूपात झाला.
प्र. 4 : बरिंदर सरनने एकूण किती आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले?
उ. त्याने ६ वनडे आणि २ टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत.
प्र. 5 : बरिंदर सरनची खासियत काय होती?
उ. तो डावखुरा वेगवान गोलंदाज असून चेंडूला दोन्ही बाजूंनी स्विंग करण्याची क्षमता त्याची खासियत होती.