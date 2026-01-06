“डॉक्टरांनी 3 ते 6 महिनेच शिल्लक असल्याचं सांगितलं..." क्रिकेटपटूचा धक्कादायक खुलासा

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  स्पोर्ट्स
Yuvraj Singh: भारताचा दिग्गज क्रिकेटपटूने कर्करोगाचे निदान झाल्यावर डॉक्टरांनी त्याला जगण्यासाठी 3-6 महिने कसे दिले होते हे उघड केले.    

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 6, 2026, 02:15 PM IST
Yuvraj Singh opens about fight with cancer: युवराज सिंह हा क्रिकेटपटू कोणाला माहित नाही असं होत नाही. भारतीय संघातील हा दिग्गज माजी खेळाडूने क्रिकेटमधे अनेक रेकॉर्ड केले आहेत. त्याने आपल्या दमदार खेळाने भारतीय संघाला अनेकदा विजय मिळवून दिला आहे. पण त्याच्या आयुष्यात अशी वेळ आली की अगदी जीवन मरणाचा परष होता. भारतीय क्रिकेटमधील दिग्गज अष्टपैलू खेळाडू युवराज सिंह याने आपल्या आयुष्यातील अत्यंत कठीण काळाबद्दल पुन्हा एकदा मनमोकळेपणाने भाष्य केलं आहे. कधीकाळी मैदानावर सामन्याचं चित्र बदलणारा हा खेळाडू, क्रिकेटपेक्षा मोठ्या लढाईला सामोरा गेला होता  आणि ती म्हणजे कॅन्सरविरुद्धची लढाई. 2007 च्या T20 वर्ल्ड कप आणि 2011 च्या वनडे वर्ल्ड कप जिंकणाऱ्या भारतीय संघाचा महत्त्वाचा भाग असलेल्या युवराजसाठी ही झुंज केवळ करिअरची नव्हती, तर जीवन-मरणाची होती. आजही त्याची ही लढाई लाखो लोकांसाठी प्रेरणादायी ठरते.

त्या काळातील अनुभव सांगितला 

इंग्लंडचा माजी क्रिकेटपटू केविन पीटरसन यांच्या यूट्यूब चॅनेलवर झालेल्या चर्चेदरम्यान युवराजने त्या काळातील अनुभव सांगितले. त्याने स्पष्ट केलं की, डॉक्टरांनी त्याला थेट सांगितलं होतं की त्याच्याकडे जगण्यासाठी फारसा वेळ उरलेला नाही. युवराज म्हणाला, “मला ऑस्ट्रेलियाच्या दौऱ्यावर जायचं होतं. टेस्ट संघात मला संधी मिळायला सुरुवात झाली होती, त्यामुळे निवृत्तीचा विचारही मनात नव्हता. मी जवळपास सात वर्षे वाट पाहिली होती आणि सुमारे 40 टेस्ट सामने बेंचवर बसून काढले होते.”

आयुष्य बदलणारा निर्णय

युवराजने पुढे सांगितलं, “मी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याची तयारी करत असतानाच फिजिओ आला आणि म्हणाला की तू दौऱ्यावर जाणार नाहीस. डॉक्टरांशी चर्चा केल्यानंतर कळलं की माझ्याकडे केवळ 3 ते 6 महिने शिल्लक आहेत. त्यानंतर मला एकच प्रश्न विचारण्यात आला, तुला क्रिकेट खेळायचं आहे की आधी उपचार घ्यायचे आहेत?” हा तो क्षण होता, जिथे युवराजला आपल्या आयुष्याचा सर्वात मोठा निर्णय घ्यावा लागला.

प्रेरणादायी करिअरचा शेवट

युवराज सिंहने आपल्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कारकिर्दीत 11,778 धावा केल्या. त्याने 2017 मध्ये शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला आणि 2019 मध्ये क्रिकेटच्या सर्व फॉरमॅट्समधून निवृत्ती जाहीर केली.

मैदानावरची आक्रमकता आणि मैदानाबाहेरची जिद्द  या दोन्ही गोष्टींमुळे युवराज सिंह आजही भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासातील एक अविस्मरणीय नाव ठरतो.

