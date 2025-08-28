English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'भारत 2026 चा टी20 विश्वचषक जिंकू शकणार नाही', 'या' क्रिकेटपटूच्या वक्तव्याने खळबळ

Asia cup 2025: एका माजी भारतीय अनुभवी खेळाडूने आशिया कप संघ निवडीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत एक मोठे विधान केले आहे. त्याचा असा विश्वास आहे की या संघासह भारताला टी20 विश्वचषक जिंकण्याची कोणतीही आशा नाही.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Aug 28, 2025, 07:11 AM IST
बीसीसीआयने नुकताच आशिया कप 2025 साठी भारतीय संघ जाहीर केला. या संघात यशस्वी जायसवाल आणि श्रेयस अय्यर यांसारख्या प्रमुख खेळाडूंना स्थान देण्यात आलेले नाही. या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत माजी क्रिकेटपटू कृष्णमाचारी श्रीकांत यांनी मोठे भाष्य केले आहे. उपकर्णधारपदावरून अक्षर पटेलची हकालपट्टी, तसेच रिंकू सिंग, शिवम दुबे आणि हर्षित राणा यांच्या समावेशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी थेट विधान केले आहे की, “या संघाने विश्वचषक जिंकणे शक्यच नाही. आशिया कप जिंकणे वेगळे, पण विश्वचषकासाठी हा संघ सक्षम नाही.”

श्रीकांतांचे विधान

आपल्या युट्युब चॅनेल Cheeky Chaka वर बोलताना त्यांनी सांगितले, "आपण आशिया कप जिंकू शकतो, पण या खेळाडूंवर आधारित विश्वचषक जिंकणे दूरच राहिले. निवड समिती नक्की काय विचार करत आहे? फक्त सहा महिने बाकी असताना हाच का अंतिम संघ?"

निवड प्रक्रियेवरही टीका

त्यांच्या मते, "निवडकर्ते मागे गेले आहेत. अक्षर पटेलकडून उपकर्णधारपद काढून घेणे चुकीचे आहे. रिंकू सिंग, शिवम दुबे आणि हर्षित राणा संघात कशाच्या आधारावर आले, हे अजूनही कोडे आहे. आयपीएलचा परफॉर्मन्स हा निवडीचा मुख्य आधार असतो, पण यावेळी तो विचारात घेतलेला दिसत नाही."

आशिया कपसाठी भारतीय संघ

  • सूर्यकुमार यादव (कर्णधार)
  • शुभमन गिल (उपकर्णधार)
  • अभिषेक शर्मा
  • तिलक वर्मा
  • हार्दिक पांड्या
  • शिवम दुबे
  • अक्षर पटेल
  • जितेश शर्मा (विकेटकीपर)
  • जसप्रीत बुमराह
  • अर्शदीप सिंग
  • वरुण चक्रवर्ती
  • कुलदीप यादव
  • संजू सॅमसन (विकेटकीपर)
  • हर्षित राणा
  • रिंकू सिंग

भारताचा आशिया कप कार्यक्रम

10 सप्टेंबर: भारत विरुद्ध यूएई

14 सप्टेंबर: भारत विरुद्ध पाकिस्तान

19 सप्टेंबर: भारत विरुद्ध ओमान

9 सप्टेंबरपासून स्पर्धेला सुरुवात होणार असून, भारतीय संघ पहिल्याच सामन्यात यूएईशी भिडणार आहे.

FAQ

प्रश्न 1: कृष्णमाचारी श्रीकांत कोण आहेत?

उत्तर: कृष्णमाचारी श्रीकांत हे भारतीय माजी क्रिकेटपटू आहेत. ते टीम इंडियाचे आक्रमक सलामीवीर (ओपनर) म्हणून ओळखले जातात. 1983 च्या विश्वचषक विजेत्या संघातील ते एक महत्त्वाचे खेळाडू होते.

प्रश्न 2: श्रीकांत यांनी भारतासाठी किती सामने खेळले?

उत्तर: त्यांनी भारतासाठी 43 कसोटी सामने आणि 146 एकदिवसीय सामने खेळले.

प्रश्न 3: त्यांच्या कारकिर्दीतील प्रमुख वैशिष्ट्य काय होते?

उत्तर: श्रीकांत हे आक्रमक फलंदाजीसाठी प्रसिद्ध होते. ते त्या काळातील "साहसी ओपनर" मानले जात. विशेषत: फास्ट बॉलरसमोर आक्रमक शॉट्स खेळण्याची त्यांची शैली वेगळी होती.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

