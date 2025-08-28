'भारत 2026 चा टी20 विश्वचषक जिंकू शकणार नाही', 'या' क्रिकेटपटूच्या वक्तव्याने खळबळ

बीसीसीआयने नुकताच आशिया कप 2025 साठी भारतीय संघ जाहीर केला. या संघात यशस्वी जायसवाल आणि श्रेयस अय्यर यांसारख्या प्रमुख खेळाडूंना स्थान देण्यात आलेले नाही. या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत माजी क्रिकेटपटू कृष्णमाचारी श्रीकांत यांनी मोठे भाष्य केले आहे. उपकर्णधारपदावरून अक्षर पटेलची हकालपट्टी, तसेच रिंकू सिंग, शिवम दुबे आणि हर्षित राणा यांच्या समावेशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी थेट विधान केले आहे की, “या संघाने विश्वचषक जिंकणे शक्यच नाही. आशिया कप जिंकणे वेगळे, पण विश्वचषकासाठी हा संघ सक्षम नाही.”
आपल्या युट्युब चॅनेल Cheeky Chaka वर बोलताना त्यांनी सांगितले, "आपण आशिया कप जिंकू शकतो, पण या खेळाडूंवर आधारित विश्वचषक जिंकणे दूरच राहिले. निवड समिती नक्की काय विचार करत आहे? फक्त सहा महिने बाकी असताना हाच का अंतिम संघ?"
त्यांच्या मते, "निवडकर्ते मागे गेले आहेत. अक्षर पटेलकडून उपकर्णधारपद काढून घेणे चुकीचे आहे. रिंकू सिंग, शिवम दुबे आणि हर्षित राणा संघात कशाच्या आधारावर आले, हे अजूनही कोडे आहे. आयपीएलचा परफॉर्मन्स हा निवडीचा मुख्य आधार असतो, पण यावेळी तो विचारात घेतलेला दिसत नाही."
10 सप्टेंबर: भारत विरुद्ध यूएई
14 सप्टेंबर: भारत विरुद्ध पाकिस्तान
19 सप्टेंबर: भारत विरुद्ध ओमान
9 सप्टेंबरपासून स्पर्धेला सुरुवात होणार असून, भारतीय संघ पहिल्याच सामन्यात यूएईशी भिडणार आहे.
उत्तर: कृष्णमाचारी श्रीकांत हे भारतीय माजी क्रिकेटपटू आहेत. ते टीम इंडियाचे आक्रमक सलामीवीर (ओपनर) म्हणून ओळखले जातात. 1983 च्या विश्वचषक विजेत्या संघातील ते एक महत्त्वाचे खेळाडू होते.
उत्तर: त्यांनी भारतासाठी 43 कसोटी सामने आणि 146 एकदिवसीय सामने खेळले.
उत्तर: श्रीकांत हे आक्रमक फलंदाजीसाठी प्रसिद्ध होते. ते त्या काळातील "साहसी ओपनर" मानले जात. विशेषत: फास्ट बॉलरसमोर आक्रमक शॉट्स खेळण्याची त्यांची शैली वेगळी होती.