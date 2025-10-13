टीम इंडिया विजयाच्या उंबरठ्यावर, IND vs WI सीरिज जिंकण्यासाठी फक्त एवढ्या धावांची आवश्यकता

IND VS WI : भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज (India VS West Indies) यांच्यात 2 सामन्यांची टेस्ट सीरिज खेळवली जात असून यातील दुसरा सामना हा दिल्लीत खेळवला जात आहे. या सामन्याचा चौथा दिवस सोमवारी पार पडला, यात वेस्ट इंडिजने टीम इंडियाला विजयासाठी 121 धावांचे आव्हान दिले. यापैकी 63 धावांचं आव्हान टीम इंडियाने चौथ्या दिवशी 1 विकेट गमावून पूर्ण केलं. तर आता उर्वरित 58 धावांचं आव्हान पाचव्या दिवशी पूर्ण करून टीम इंडिया भारत - वेस्ट इंडिजची सीरिज खिशात घालेल. यापूर्वीच टीम इंडियाने (Team India) अहमदाबादमध्ये झालेला भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज पहिला सामना जिंकून सीरिजमध्ये 1-0 ने विजय मिळला होता.
दिल्ली टेस्टच्या पहिल्या दिवशी टीम इंडियाने जबरदस्त फलंदाजी केली. दुसऱ्या दिवशी सुद्धा कर्णधार शुभमन गिलने शतक लगावले. भारतीय संघाने टेस्टच्या दुसऱ्या दिवशी 5 विकेटवर 518 धावा करून पहिली इनिंग घोषित केली होती. त्यानंतर तर वेस्ट इंडिजची पहिली इनिंग 248 धावांवर आटोपली. वेस्ट इंडिजच्या संघाने तिसऱ्या आणि चौथ्या दिवशी भारताविरुद्धच्या दुसऱ्या डावात फॉलोऑन खेळला यात त्यांनी भारताच्या धावा पूर्ण करून अतिरिक्त 121 धावांची आघाडी घेतली. त्यामुळे टीम इंडियाला दुसरा टेस्ट सामना जिंकण्यासाठी 121 धावांचं आव्हान मिळालं आहे. त्यापैकी 63 धावांचं आव्हान टीम इंडियाने चौथ्या दिवशी 1 विकेट गमावून पूर्ण केलंय. आता विजयासाठी पाचव्या दिवशी टीम इंडियाला केवळ 58 धावांचं आव्हान आहे.
टीम इंडियाने वेस्ट इंडिजला फॉलोऑन दिल्यावर टीम इंडियाच्या गोलंदाजांनी दुसऱ्या इनिंगमध्ये गोलंदाजी करताना जसप्रीत बुमराह आणि कुलदीप यादवने प्रत्येकी 3 विकेट घेतल्या. तर मोहम्मद सिराजने 2 आणि रवींद्र जडेजा आणि वॉशिंग्टन सुंदरने प्रत्येकी 1 विकेट घेतली.
यशस्वी जैस्वाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कर्णधार), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वॉशिंग्टन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज
जॉन कॅम्पबेल, टॅगेनरीन चंदरपॉल, अॅलिक अथानाझे, शाई होप, रोस्टन चेस (कर्णधार), टेविन इमलाच (विकेटकीपर), जस्टिन ग्रीव्हज, जोमेल वॉरिकन, खॅरी पियरे, अँडरसन फिलिप, जेडेन सील्स
दिल्ली टेस्टमध्ये चौथ्या दिवसाचा निकाल काय झाला?
उत्तर: चौथ्या दिवशी भारताने १ विकेट गमावून ६३ धावा केल्या. उर्वरित ५८ धावांचे आव्हान पाचव्या दिवशी पूर्ण करून भारत सीरिज २-० ने जिंकू शकतो. वेस्ट इंडिजने भारताला १२१ धावांचे लक्ष्य दिले आहे.
वेस्ट इंडिजला फॉलोऑन दिल्यानंतर काय झाले?
उत्तर: फॉलोऑनमध्ये वेस्ट इंडिजने भारताच्या धावांचा मागोवा घेऊन अतिरिक्त १२१ धावांची आघाडी घेतली. त्यामुळे भारताला विजयासाठी १२१ धावांचे लक्ष्य मिळाले. वेस्ट इंडिज दुसऱ्या डावात ऑल आऊट झाली.
भारताच्या गोलंदाजांनी दुसऱ्या डावात काय कामगिरी केली?
उत्तर: जसप्रीत बुमराह आणि कुलदीप यादवने प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. मोहम्मद सिराजने २, तर रवींद्र जडेजा आणि वॉशिंग्टन सुंदरने प्रत्येकी १ विकेट घेतली. यामुळे वेस्ट इंडिजला १२१ धावांची आघाडी मिळाली.