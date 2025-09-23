English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
टीम इंडियाला फायनलमध्ये श्रीलंका परवडेल की पाकिस्तान? जाणून घ्या आशिया कपचे हेड टू हेड रेकॉर्डस्

Asia Cup 2025 :  मंगळवारी पाकिस्तान विरुद्ध श्रीलंका यांच्यात सुपर 4 चा सामना खेळवला जाईल. यातील जो संघ पराभूत होईल तो थेट आशिया कपमधून बाहेर पडेल. तेव्हा आशिया कपमध्ये टीम इंडियाचा पाकिस्तान आणि श्रीलंकेविरुद्धचा रेकॉर्ड कसा आहे याविषयी जाणून घेऊयात.   

पूजा पवार | Updated: Sep 23, 2025, 06:38 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

Asia Cup 2025 : आशिया कप 2025 ही (Asia Cup 2025) स्पर्धा आता अत्यंत रोमांचक वळणावर आली आहे. शनिवार 20 सप्टेंबर पासून यात सुपर 4 स्टेजच्या सामन्यांना सुरुवात झाली असून भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका आणि बांगलादेश हे देश क्वालिफाय झाले आहेत. सुपर 4 स्टेजमध्ये संघ इतर संघांसोबत प्रत्येकी 3 सामने खेळणार आहेत. यातील टॉपवर राहणाऱ्या 2 संघांमध्ये आशिया कपचा फायनल सामना पार पडेल. सध्या भारत आणि बांगलादेश या संघांनी सुपर 4 स्टेजचा प्रत्येकी 1 सामना जिंकलाय. तर पाकिस्तान आणि श्रीलंकेला त्यांचा सुपर 4 स्टेजमधील पहिला सामना जिंकण्यात अपयश आलंय. मंगळवारी पाकिस्तान विरुद्ध श्रीलंका यांच्यात सुपर 4 चा सामना खेळवला जाईल. यातील जो संघ पराभूत होईल तो थेट आशिया कपमधून बाहेर पडेल. तर जो संघ सामना जिंकेल तो पुढील अजून एक सामना जिंकून आशिया कप फायनलसाठी क्वालिफाय होऊ शकतो. 

टीम इंडियाचा श्रीलंका आणि पाकिस्तान विरुद्ध हेड टू हेड रेकॉर्ड : 

टीम इंडियाने सुपर 4 स्टेजमधील पाकिस्तान विरुद्धचा पहिला सामना जिंकला आहे. आता टीम इंडियाला बुधवारी बांगलादेश विरुद्ध तर शुक्रवारी श्रीलंकेविरुद्ध सामना खेळायचा आहे. टीम इंडियाचा आतापर्यंतचा परफॉर्मन्स पाहता ते या दोन्ही संघांविरुद्ध सामने जिंकू शकतील. टीम इंडिया आशिया कपच्या विजेतेपदाचा प्रबळ दावेदार आहे. तेव्हा मंगळवारी श्रीलंका विरुद्ध पाकिस्तान सामन्यातील विजेता संघ आशिया कपच्या फायनलपर्यंत पोहोचण्यासाठी एक पाऊल पुढे टाकेल. तेव्हा श्रीलंका आणि पाकिस्तान यांच्या विरुद्ध टीम इंडियाचा आशिया कपमधील हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा आहे याविषयी जाणून घेऊयात.  

भारत विरुद्ध श्रीलंका हेड टू हेड रेकॉर्ड : 

आशिया कपमध्ये भारत आणि श्रीलंका हे दोन संघ 23 वेळा समोरासमोर आले. यापैकी टीम इंडियाने 12 तर श्रीलंकेने 11 सामन्यांमध्ये विजय मिळवला. 

भारत विरुद्ध पाकिस्तान हेड टू हेड रेकॉर्ड : 

आशिया कपमध्ये भारत आणि पाकिस्तान हे दोन संघ 20 वेळा समोरासमोर आले. यापैकी टीम इंडियाने 12 तर श्रीलंकेने 7 सामन्यांमध्ये विजय मिळवला. तर दोन सामने पावसामुळे रद्द झाले. 

आशिया कप सामन्यात भारताचा पाकिस्तान विरुद्ध रेकॉर्ड चांगला आहे. तर श्रीलंकेविरुद्धचा रेकॉर्ड कट टू कट आहे. त्यामुळे आशिया कप फायनलमध्ये भारतासमोर पाकिस्तान आली तर त्याला हरवणं श्रीलंकेच्या तुलनेनं सोपं पडू शकेल. आशिया कपचा फायनल सामना हा 28 सप्टेंबर रोजी खेळवला जाणार आहे. 

FAQ : 

आशिया कपच्या फायनलसाठी कोणते संघ क्वालिफाय करू शकतात?
सुपर 4 स्टेजमधील टॉप 2 संघ फायनलसाठी क्वालिफाय करतील. सध्या भारत आणि बांगलादेश मजबूत स्थितीत आहेत, तर पाकिस्तान किंवा श्रीलंका यापैकी विजयी संघाला फायनलसाठी संधी मिळू शकते, जर ते पुढील सामनेही जिंकतील.

सध्या सुपर 4 स्टेजमध्ये कोणत्या संघांनी सामने जिंकले आहेत?
भारत आणि बांगलादेश यांनी प्रत्येकी एक सामना जिंकला आहे, तर पाकिस्तान आणि श्रीलंका यांना त्यांचा पहिला सुपर 4 सामना जिंकण्यात अपयश आलं आहे.

भारताचे पुढील सामने कोणाविरुद्ध आहेत?
भारत बुधवारी (24 सप्टेंबर 2025) बांगलादेशविरुद्ध आणि शुक्रवारी (26 सप्टेंबर 2025) श्रीलंकेविरुद्ध खेळेल.

