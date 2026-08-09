/टीम इंडियाच्या दुखापतग्रस्त खेळाडूंची लिस्ट वाढली! BCCI ऍक्शन मोडमध्ये, सचिव सैकियाने बोलवली मिटिंग

Team India : भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यात होणाऱ्या दोन सामन्यांच्या टेस्ट सीरिजला अवघा एक आठवडा शिल्लक आहे. मात्र टीम इंडियाच्या दुखापतग्रस्त खेळाडूंच्या लिस्टमध्ये वाढ होत चालली आहे. आधी बीसीसीआयने श्रीलंका दौऱ्यासाठी जाहीर केलेल्या संघातून जसप्रीत बुमराह दुखापतीच्या कारणामुळे बाहेर पडला. त्यानंतर शनिवारी साई सुदर्शन हा सुद्धा दुखापतग्रस्त असल्याने बाहेर पडत असल्याचे बीसीसीआयने सांगितले. आता टीम इंडियाच्या दुखापतग्रस्त खेळाडूंची एकूण संख्या ही 8 झाली असून आता सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रश्नांच्या फेऱ्यात अडकला आहे. त्यामुळे आता बीसीसीआय ऍक्शन मोडमध्ये आलीये. यामुळे बीसीसीआयचे सचिव देवजीत सैकिया यांनी स्पेशल मिटिंग सुद्धा बोलावली आहे.
पीटीआयच्या रिपोर्ट्सनुसार बीसीसीआयचे सचिव देवजीत सैकिया हे रविवारी सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंसमध्ये रिहॅबिलिटेशन मॅनेजमेंट प्रोग्राॅमचवही पाहणी करण्यासाठी सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंसचे प्रमुख व्हीव्हीएस लक्ष्मण सोबत भेट घेतील. अजूनही जसप्रीत बुमराह (गुडघ्याला दुखापत), साई सुदर्शन (डाव्या पायाच्या अंगठ्याला दुखापत), हर्षित राणा (हॅमस्ट्रिंग), नितीश कुमार रेड्डी (हॅमस्ट्रिंग), हार्दिक पांड्या (दुखापत), वरुण चक्रवर्ती (हॅमस्ट्रिंग), आकाश दीप (कंबरेत स्ट्रेस फॅक्टर) आणि वॉशिंग्टन सुंदर (क्वाड्रिसेप्स) NCA हे सध्या रिहॅबमध्ये आहेत.
बीसीसीआयमधील एका सूत्राने नाव न घेण्याच्या अटीवर PTI ला सांगितलं की, 'हो, परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी सचिव सैकिया हे व्ही.व्ही.एस. लक्ष्मण यांच्यासोबत बंगळुरूमध्ये असतील. या दोघांमध्ये एका बैठकीचे नियोजन करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय संघाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर किंवा निवड समितीचे अध्यक्ष अजित आगरकर यात ऑनलाइन सहभागी होतील की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर तर्कवितर्क सुरू असताना, सैकिया आणि लक्ष्मण पुढे येऊन प्रसारमाध्यमांच्या काही प्रश्नांची उत्तरे देतात का, हे पाहणे रंजक ठरेल'.
साई सुदर्शन याला जुलै महिन्यात श्रीलंका दौऱ्यासाठी भारतीय संघात सामील करून घेण्यात आले होते. मात्र त्याच्या नावासमोर स्टार लिहिलेला होता, म्हणजेच त्याचं संघात असणं हे त्याला मिळालेल्या फिटनेस क्लिअरन्सवर अवलंबून होतं. साई सुदर्शनची दुखापत पूर्णपणे ठीक झाली नाही त्यामुळे त्याला श्रीलंका विरुद्ध टेस्ट सीरिजच्या भारतीय संघातून बाहेर काढण्यात आलं.