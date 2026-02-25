English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • गंभीरने क्रिकेटमध्ये राजकारण आणून घाण केली; पाकिस्तानच्या माजी क्रिकेटपटूचा घणाघात; वाद चिघळण्याची चिन्हं

'गंभीरने क्रिकेटमध्ये राजकारण आणून घाण केली'; पाकिस्तानच्या माजी क्रिकेटपटूचा घणाघात; वाद चिघळण्याची चिन्हं

T20 World Cup 2026 : पाकिस्तानचा माजी फलंदाज अहमद शहजादने भारताचा कोच गौतम गंभीर यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. गौतमच्या राजकारणामुळे आणि खेळाडूंचा कमी वापर त्यामुळे टीम इंडियाची प्रतिमा खराब झाली आहे.

नेहा चौधरी | Updated: Feb 25, 2026, 03:51 PM IST
T20 World Cup 2026 :  सध्या आयसीसी टी 20 विश्वचषकचा थरार रंगला आहे. गुरुवारी 26 फेब्रुवारी 2026 ला भारतीय संघ झिम्बाब्वेशी दोनहात करणार आहे. टीम इंडियासाठी हा सामना अतिशय महत्त्वाचा आहे. झिम्बाब्वेने यापूर्वीही भारताला 10 हून अधिक वेळा हरवलं आहे. दुसरीकडेही पाकिस्तानही सुपर 8 मध्ये खेळत असला तरी संघाची स्थिती फारशी चांगली नाही. अशात पाकिस्तानचा माजी फलंदाज अहमद शहजादने टीम इंडियाचा प्रशिक्षक गौतम गंभीरवर गंभीर आरोप केलंय. गौतम गंभीरने टीम इंडियामध्ये राजकारण आणलं. 

भारताच्या उपांत्य फेरीच्या आशा धोक्यात?

अहमद शहजादने गंभीरवर निशाणा साधत म्हटलंय की त्यांनी भारतीय संघाच्या वातावरणात राजकारण आणलंय. टी-20 वर्ल्ड कपच्या सुपर 8 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध झालेल्या दारुण पराभवानंतर गंभीरवर दबाव वाढतोय. ज्यामुळे भारताच्या उपांत्य फेरीच्या आशा धोक्यात आल्याच म्हटलं जातंय. शिवाय, सामन्यासाठी गंभीरच्या काही निवड निर्णयांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले आहेत.

प्लेइंग 11 मधील बदलांमुळे...

टी 20 वर्ल्ड कपमधील एका सामन्यात गंभीरने अक्षय पटेलच्या जागी वॉशिंग्टन सुंदरला खेळवलं, त्यामुळे गंभीरवर चाहत्यांनी टीकेची झोड उठली. तर आर. अश्विनसह अनेकांनी या निर्णयावर आक्षेप घेतला. "हरना मन है" या कार्यक्रमात बोलताना शहजादने गंभीरवर आरोप केली की, 2019-24 दरम्यान, ज्या काळात तो पूर्व दिल्लीतून संसद सदस्य होता, त्या काळात गंभीरचा भारतीय राजकारणात सक्रिय सहभाग राहिला त्यानंतर त्याचा विचारात बदल झाला. 

 

हेसुद्धा वाचा - 'हा' संघ भारताचा अभिमान मोडेल...'; शाहिद आफ्रिदी यांचं धाडसी विधान, म्हणाला, 'ज्या पद्धतीने खेळत आहे...'

 

शहजाद नेमका काय म्हणाला?

शहजादने टीका केली की,'जेव्हा तुम्ही कोणत्याही क्षेत्रात प्रवेश करता तेव्हा संपूर्ण लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे असतं. गंभीरने राजकारणात प्रवेश केल्यानंतर त्याचे विचार बदलले आहेत. तो राजकारणात फारसा यशस्वी झाला नाही. त्यामुळे असं दिसतं की, त्याने आता तेच राजकारण टीम इंडियामध्ये आणून वातावरणात घाण केलं आहे. गौतम गंभीरच्या राजकारणामुळे भारतीय संघाची प्रतिमा खराब झालीय."

'...टीममधील खेळाडूंचा योग्य वापर केला जात नाही'

एवढंच नाही तर शहजादने गंभीर आरोप केली आहे की, गंभीरने संघाच्या संसाधनांचा गैरवापर केला. त्याने कुलदीप यादवचे उदाहरण देत म्हटलं की, ज्याला सध्याच्या टी-20 विश्वचषकात फक्त एकच सामना खेळवण्यात आलं. 

तो म्हणाला, "संघाच्या संसाधनांचा योग्य वापर केला जात नाहीये. गौतम गंभीर त्यांचं योग्य व्यवस्थापन करत नाहीये. तुमच्याकडे कुलदीप यादवसारखे सामना जिंकणारे खेळाडू आहेत, पण त्यांचे योग्य व्यवस्थापन करण्यात येत नाहीय."

शहजादने असेही म्हटलं की, पाकिस्तानविरुद्धच्या विजयानंतर कुलदीप यादव आणि भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादव यांच्यातील कथित वादामुळे त्याला बाहेर काढण्यात आलंय असंही त्याने नमूद कें. जरी दोन्ही खेळाडूंनी नंतर कोणत्याही वाद नसल्याचा एक व्हिडीओ शेअर केला. पण शहजादचा असा विश्वास आहे की या स्टोरीमागे आणखी काही नक्कीच असण्याची शक्यता आहे.

शो दरम्यान, शहजाद असंही म्हणाला की, गंभीर आणि सूर्यकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील संघाने द्विपक्षीय मालिका गमावली नसली तरी त्यांच्यावर दबाव नक्कीच वाढत आहे.

