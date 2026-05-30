/भारताला दुसऱ्या टी20 मध्ये धक्का; मालिका आता बरोबरीत! टीम इंडियाचा 26 धावांनी पराभव

India vs England T20 Match : इंग्लंडच्या संघाने मालिकेचा दुसऱ्या सामन्यामध्ये विजय मिळवून मालिकेमध्ये 1-1 अशी बरोबरी केली आहे. या सामन्यात भारताच्या संघाला 26 धावांनी पराभवाचा सामना करावा लागला.
IND W vs ENG W 2nd T20 : भारत विरुद्ध इंग्लंड महिला संघामध्ये आज टी20 मालिकेचा दुसरा सामना पार पडला. यामध्ये इंग्लंडच्या संघाने मालिकेचा दुसऱ्या सामन्यामध्ये विजय मिळवून मालिकेमध्ये 1-1 अशी बरोबरी केली आहे. यामध्ये भारतीय संघाची फलंदाजी आजच्या सामन्यामध्ये निराशाजनक राहिली. मागील सामन्यामध्ये यास्तिका भाटीया आणि जेमीमा रोड्रीग्स यांनी भागीदारी केली होती पण या सामन्यात भारतीय खेळाडूंची कोणाचीही चांगली भागीदारी राहिली नाही. हरमनप्रीत कौरने आज भारतीय संघाचे नेतृत्व केले पण ती संघासाठी फार काही करु शकली नाही. आजच्या सामन्यामध्ये दोन्ही संघाचा कामगिरी कशी राहिली यासंदर्भात सविस्तर अहवाल वाचा.
आजच्या भारत विरुद्ध इंग्लंड या सामन्यात इंग्लंडने नाणेफेक जिंकले आणि पहिले फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. या सामन्यामध्ये इंग्लंडच्या संघाने पहिले फलंदाजी करत 5 विकेट्स गमावून 168 धावा केल्या. हे लक्ष्य भारताच्या संघाला पूर्ण करता आले नाही, भारताच्या संघाने 20 ओव्हरमध्ये 9 विकेट्स गमावून फक्त 142 धावा केल्या. आता या मालिकेमध्ये बरोबरी झाली आहे. पहिल्या सामन्यात भारताच्या संघाने विजय मिळवला होता तर दुसऱ्या सामन्यात इंग्लंडने बाजी मारली. तिसरा सामना दोन्ही संघासाठी महत्वाचा असणार आहे.
इंग्लंड एक सामान्य धावसंख्या गाठणार असे वाटत असतानाच, फ्रेया केम्पने धडाकेबाज कामगिरी केली. सातव्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेल्या केम्पने भारतीय गोलंदाजांवर हल्ला चढवत अवघ्या 13 चेंडूंमध्ये नाबाद 39 धावा केल्या. या स्फोटक खेळीत तिने चार चौकार आणि दोन उत्तुंग षटकार ठोकले, ज्यामुळे तिचा स्ट्राईक रेट ३०० झाला. तिला डॅनियल गिब्सनची साथ मिळाली, ज्याने सात चेंडूंमध्ये नाबाद ११ धावा केल्या.
England win the 2nd T20I by 26 runs.— BCCI Women (@BCCIWomen) May 30, 2026
All to play for in the series decider in Taunton on Tuesday.
भारतीय संघाच्या गोलंदाजीबद्दल सांगायचे झाले तर श्रीचरणीने संघाला तीन विकेट्स मिळवून दिले. तर नंदनी शर्मा आणि श्रेयंका पाटील यांनी प्रत्येकी 1 विकेट घेतला. इंग्लंडची आजच्या सामन्यात गोलंदाजी प्रभावशाली राहिली. आजच्या सामन्यामध्ये यास्तिका भाटीयाने 33 धावांची भारतीय संघासाठी सर्वाधिक धावा केल्या. शेफाली वर्माने आजच्या सामन्यामध्ये 14 चेंडूमध्ये 22 धावा केल्या तर स्मृती मानधना देखील आजच्या सामन्यामध्ये फार काही करु शकली नाही. आजच्या सामन्यामध्ये तिने 32 धावा केल्या आणि फ्रेया केम्प हीने तिला बाद केले.