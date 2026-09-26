/टीम इंडियाचा वेस्ट इंडिजविरुद्ध सामना पावसामुळे रद्द होणार? वाचा तिरुवनंतपुरमच्या हवामानाचे अहवाल

भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यामध्ये पहिला एकदिवसीय सामन्याला काही तासांमध्ये सुरु होणार आहे. या सामन्यासाठी भारताचा संघ मागील काही दिवसांपासून तयारी करत आहे. विश्वचषकापूर्वी भारत 14 ते 20 एकदिवसीय सामने खेळणार आहे. हे सामने भारतीय संघासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत, कारण आफ्रिकन खंडात होणाऱ्या विश्वचषकासाठी एक मजबूत 15 सदस्यीय संघ तयार करण्यास या सामन्यांमुळे मदत होईल. भारताच्या संघासाठी वेस्ट इंडिजविरुद्ध मालिका महत्त्वाची असणार आहे त्यामुळे पहिला सामन्यामध्ये पाऊस खेळ खराब करणार का? यासंदर्भात सविस्तर तुम्हाला माहिती देणार आहोत.
भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यामध्ये तिरुवनंतपुरम येथील ग्रीनफिल्ड आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर पहिला एकदिवसीय सामना खेळवला जाणार आहे. या सामन्यामध्ये पावसाचे शक्यतेबद्दल सांगायचे झाले तर सामन्याच्या दिनी तापमान सुमारे ३०-३१°C, उष्ण आणि दमट हवामान असणार आहे. या दिवशी तिरुवनंतपुरममध्ये आकाश अंशतः ढगाळ राहण्याची शक्यता असून, अधूनमधून प्रखर सूर्यप्रकाश पडेल. पावसाची शक्यता २०-२५% असून, तुरळक सरींची शक्यता आहे. आर्द्रतेची पातळी ७५-८०% च्या जवळपास असल्याने, स्विंग आणि स्टॅमिना चाचणीस मदत होते. ताशी १२-१५ किमी वेगाने वाहणाऱ्या वाऱ्यामुळे वेगवान गोलंदाजांना किंचित मदत मिळत आहे.
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भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज सामन्यातील खेळपट्टीबद्दल सांगायचे झाले तर पारंपारिकपणे गोलंदाजांसाठी अनुकूल खेळपट्टी, जी सुरुवातीला सीम मूव्हमेंट आणि नंतर फिरकी गोलंदाजांसाठी पकड देते. पहिल्या १० षटकांमध्ये फलंदाजी आव्हानात्मक असते; चेंडू नरम झाल्यावर फटकेबाजी सुधारते. येथे एकदिवसीय सामन्यांच्या पहिल्या डावातील सरासरी धावसंख्या २४०-२६० धावा आहे, ज्यामुळे हे एक स्पर्धात्मक मैदान बनते. मधल्या षटकांमध्ये फिरकी गोलंदाजांचे वर्चस्व असते; तर वेगवान गोलंदाज स्विंग आणि शिस्तीवर अवलंबून असतात. नाणेफेक अनेकदा निर्णायक ठरते—दुपारच्या कोरड्या खेळपट्टीचा फायदा घेण्यासाठी संघ प्रथम फलंदाजी करण्यास प्राधान्य देतात.