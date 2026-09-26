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टीम इंडियाचा वेस्ट इंडिजविरुद्ध सामना पावसामुळे रद्द होणार? वाचा तिरुवनंतपुरमच्या हवामानाचे अहवाल

भारताच्या संघासाठी वेस्ट इंडिजविरुद्ध मालिका महत्त्वाची असणार आहे त्यामुळे पहिला सामन्यामध्ये पाऊस खेळ खराब करणार का? यासंदर्भात सविस्तर तुम्हाला माहिती देणार आहोत. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 26, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Sep 26, 2026, 03:37 PM IST
टीम इंडियाचा वेस्ट इंडिजविरुद्ध सामना पावसामुळे रद्द होणार? वाचा तिरुवनंतपुरमच्या हवामानाचे अहवाल
Image Credit: भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज पहिल्या सामन्यात हवामानाचा अहवाल

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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