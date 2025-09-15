पाकिस्तान झालं आता भारताचा पुढचा सामना कधी आणि कोणासोबत? पाहा शेड्युल

IND VS OMAN : आशिया कप 2025 मध्ये रविवारी भारत विरुद्ध पाकिस्तान (India VS Pakistan) यांच्यात सामना खेळवला गेला. दुबईच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळवण्यात आलेल्या सामन्यात टीम इंडियाने (Team India) पाकिस्तानवर 7 विकेट्सने विजय मिळवला. यासह टीम इंडियाने आशिया कपमधील (Asia Cup 2025) सलग दुसरा ग्रुप स्टेज सामना जिंकला असून सुपर फोरमध्ये प्रवेश करणं हे जवळपास निश्चित आहे. तेव्हा टीम इंडियाचा पुढील ग्रुप स्टेज सामना आता कोणासोबत आणि कधी रंगणार याविषयी जाणून घेऊयात.
आशिया कप 2025 मध्ये यंदा 8 संघांचा सहभाग असून यातील प्रत्येकी 4 संघांना ए आणि बी अशा दोन ग्रुपमध्ये विभागण्यात आलं आहे. टीम इंडियाचा ग्रुप ए मध्ये समावेश करण्यात आला असून यात भारत, पाकिस्तान, ओमान आणि यूएई यांचा समावेश आहे. भारताला ग्रुपमधील प्रत्येक संघासोबत एक एक सामना खेळायचा आहे. त्याप्रमाणे भारताने 10 सप्टेंबर रोजी यूएई सोबत सामना खेळून 9 विकेट्सने विजय मिळवला, तर 14 सप्टेंबर रोजी पाकिस्तानवर 7 विकेट्सने विजय मिळवला. आता टीम इंडियाला त्यांचा शेवटचा ग्रुप स्टेज सामना 19 सप्टेंबर रोजी ओमान विरुद्ध खेळायचा आहे. यात भारताने विजय मिळवला तर ते थेट सुपर फोरमध्ये जातील. सध्या टीम इंडिया पॉईंट्स टेबलमध्ये नंबर 1 वर आहे.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार आशिया कप 2025 चे सामने भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री 8 वाजता सुरु होणार आहेत. सुरुवातीला हे सामने संध्याकाळी 7: 30 वाजता सुरु होणार होते, परंतु आता यूएईमधील हवामान हे गरम असल्याने परिस्थिती लक्षात घेऊन सामन्यांच्या वेळेमध्ये बदल करण्यात आलेले आहेत. वेळेत बदल करण्यासाठी ब्रॉडकास्टरना विनंती करण्यात आली होती, ही विनंती स्वीकारण्यात आली आहे.
आशिया कप 2025 च्या सामन्यांचं लाईव्ह टेलिकास्ट सोनी स्पोर्ट्स चॅनलवर होईल. तर ऑनलाईन युझर्स सोनी ऍप तसेच वेबसाईटवर या सामन्यांचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग पाहू शकतात. भारतातील फ्री डिश वापरणारे प्रेक्षक डीडी स्पोर्ट्सवर सामना मोफत पाहू शकतील. मल्टीनेशनल स्पर्धांमध्ये, डीडी स्पोर्ट्स भारताच्या सामन्यांव्यतिरिक्त महत्त्वाचे सामने मोफत दाखवते.
सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह
आशिया कप 2025 मध्ये भारताचा पुढील ग्रुप स्टेज सामना कोणासोबत आहे?
भारताचा पुढील ग्रुप स्टेज सामना ओमान विरुद्ध आहे.
भारताचा पुढील सामना कधी होणार आहे?
भारताचा शेवटचा ग्रुप स्टेज सामना 19 सप्टेंबर 2025 रोजी होणार आहे.
भारताने आतापर्यंत कोणते सामने जिंकले आहेत?
भारताने 10 सप्टेंबर 2025 रोजी यूएईविरुद्ध 9 विकेट्सने आणि 14 सप्टेंबर 2025 रोजी पाकिस्तानविरुद्ध 7 विकेट्सने विजय मिळवला आहे.