English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • चॅम्पियन टीम इंडिया आता या देशाशी भिडणार; पाहा कधी आणि कुठे होणार पुढचा सामना?

चॅम्पियन टीम इंडिया आता 'या' देशाशी भिडणार; पाहा कधी आणि कुठे होणार पुढचा सामना?

T20 World Cup 2026 : भारतीय क्रिकेट फॅन्सना उत्सुकतता आहे की टीम इंडिया त्यांचा पुढील सामना कोणाविरुद्ध आणि कुठे खेळणार आहे?  तेव्हा टीम इंडियाच्या पुढील वेळापत्रकाविषयी संपूर्ण माहिती जाणून घ्या.   

पूजा पवार | Updated: Mar 11, 2026, 06:09 PM IST
चॅम्पियन टीम इंडिया आता 'या' देशाशी भिडणार; पाहा कधी आणि कुठे होणार पुढचा सामना?
Photo Credit - Social Media

T20 World Cup 2026 : भारतीय संघाने 8 मार्च रोजी टी20 वर्ल्ड कप 2026 च्या (T20 World Cup 2026) फायनलमध्ये न्यूझीलंडचा पराभव करून विजेतेपदाची ट्रॉफी जिंकली. आता भारतीय क्रिकेट फॅन्सना उत्सुकतता आहे की टीम इंडिया (Team India) त्यांचा पुढील सामना कोणाविरुद्ध आणि कुठे खेळणार आहे? मात्र भारतीय फॅन्ससाठी एक वाईट बातमी अशी की त्यांना टीम इंडियाला मैदानात पाहण्यासाठी खूप वेळ वाट पाहावी लागू शकते. 

Add Zee News as a Preferred Source

आंतरराष्ट्रीय सामन्यापूर्वी होणार आयपीएल : 

भारतीय संघाला पुढील आंतरराष्ट्रीय सामना खेळताना पाहण्यासाठी चाहत्यांना अजून काही दिवस वाट पाहावी लागणार आहे. याच कारण आंतरराष्ट्रीय सामन्यांना सुरुवात होण्यापूर्वी भारतात आयपीएल 2026 चं आयोजन होणार आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार आयपीएल 2026 स्पर्धा 28 मार्च ते 31 मे दरम्यान खेळवली जाणार आहे. आयपीएल समाप्त झाल्यावर जून मध्ये टीम इंडिया आंतरराष्ट्रीय सामना खेळण्यासाठी मैदानात उतरणार आहे. 

कोणाविरुद्ध खेळणार सामने? 

भारताची पुढची सीरिज अफगाणिस्तान विरुद्ध होणार आहे. दोघांमध्ये आता टेस्ट आणि वनडे सीरीज खेळवली जाणार आहे. सुरुवातीला दोघांमध्ये एक टेस्ट होईल जी 6 जून पासून खेळवली जाईल. त्यानंतर भारत आणि अफगाणिस्तान या संघांमध्ये तीन सामन्यांची वनडे सीरिज खेळवण्यात येईल. ही वनडे सीरिज 14, 17 आणि 20 जून रोजी होणार आहे. 

हेही वाचा :  'माफी मागण्याची गरज नव्हती' बॉल मारण्याच्या वादात गौतम गंभीरने अर्शदीप सिंहला केलं सपोर्ट, ICC ने दिली शिक्षा

 

कुठे खेळवली जाणार सीरिज? 

भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यात होणारी टेस्ट आणि वनडे सीरिज ही भारतात खेळवली जाणार आहे. दोन संघात होणार टेस्ट सामना हा न्यू चंदीगड  स्टेडियममध्ये खेळवला गेला. त्यानंतर धर्मशाला स्टेडियम, लखनऊमधील एकना स्टेडियम, चेन्नईतील एमए चिदंबरम स्टेडियम या ठिकाणी सामना खेळवला जाईल. 

पुढची टी20 सीरीज कोणाविरुद्ध खेळणार? 

भारताचे टेस्ट आणि वनडे सामने हे अफगाणिस्तान विरुद्ध होणार आहेत. तर टीम इंडिया पुढची टी20 सीरीज इंग्लंड विरुद्ध खेळेल. अफगाणिस्तान विरुद्ध वनडे सीरीज खेळल्यावर भारतीय संघ हा इंग्लंड दौऱ्यावर जाणार आहे. येथे भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात 5 सामन्यांची टी20 सीरिज खेळवली जाणार असून त्यानंतर तीन सामन्यांची वनडे सीरिज सुद्धा खेळवली जाईल. ही टी20 सीरीज १ जुलै ते ११ जुलै दरम्यान तर  वनडे सीरीज 14 जुलै ते 19 जुलै दरम्यान खेळवली जाईल. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
T20 World Cup 2026marathi newsCricket Newsteam india

इतर बातम्या

Exclusive: मनोज जरांगे पाटील यांना 1 वर्षाची सुट्टी का हवीय...

महाराष्ट्र बातम्या