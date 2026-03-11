चॅम्पियन टीम इंडिया आता 'या' देशाशी भिडणार; पाहा कधी आणि कुठे होणार पुढचा सामना?

T20 World Cup 2026 : भारतीय संघाने 8 मार्च रोजी टी20 वर्ल्ड कप 2026 च्या (T20 World Cup 2026) फायनलमध्ये न्यूझीलंडचा पराभव करून विजेतेपदाची ट्रॉफी जिंकली. आता भारतीय क्रिकेट फॅन्सना उत्सुकतता आहे की टीम इंडिया (Team India) त्यांचा पुढील सामना कोणाविरुद्ध आणि कुठे खेळणार आहे? मात्र भारतीय फॅन्ससाठी एक वाईट बातमी अशी की त्यांना टीम इंडियाला मैदानात पाहण्यासाठी खूप वेळ वाट पाहावी लागू शकते.
भारतीय संघाला पुढील आंतरराष्ट्रीय सामना खेळताना पाहण्यासाठी चाहत्यांना अजून काही दिवस वाट पाहावी लागणार आहे. याच कारण आंतरराष्ट्रीय सामन्यांना सुरुवात होण्यापूर्वी भारतात आयपीएल 2026 चं आयोजन होणार आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार आयपीएल 2026 स्पर्धा 28 मार्च ते 31 मे दरम्यान खेळवली जाणार आहे. आयपीएल समाप्त झाल्यावर जून मध्ये टीम इंडिया आंतरराष्ट्रीय सामना खेळण्यासाठी मैदानात उतरणार आहे.
भारताची पुढची सीरिज अफगाणिस्तान विरुद्ध होणार आहे. दोघांमध्ये आता टेस्ट आणि वनडे सीरीज खेळवली जाणार आहे. सुरुवातीला दोघांमध्ये एक टेस्ट होईल जी 6 जून पासून खेळवली जाईल. त्यानंतर भारत आणि अफगाणिस्तान या संघांमध्ये तीन सामन्यांची वनडे सीरिज खेळवण्यात येईल. ही वनडे सीरिज 14, 17 आणि 20 जून रोजी होणार आहे.
भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यात होणारी टेस्ट आणि वनडे सीरिज ही भारतात खेळवली जाणार आहे. दोन संघात होणार टेस्ट सामना हा न्यू चंदीगड स्टेडियममध्ये खेळवला गेला. त्यानंतर धर्मशाला स्टेडियम, लखनऊमधील एकना स्टेडियम, चेन्नईतील एमए चिदंबरम स्टेडियम या ठिकाणी सामना खेळवला जाईल.
भारताचे टेस्ट आणि वनडे सामने हे अफगाणिस्तान विरुद्ध होणार आहेत. तर टीम इंडिया पुढची टी20 सीरीज इंग्लंड विरुद्ध खेळेल. अफगाणिस्तान विरुद्ध वनडे सीरीज खेळल्यावर भारतीय संघ हा इंग्लंड दौऱ्यावर जाणार आहे. येथे भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात 5 सामन्यांची टी20 सीरिज खेळवली जाणार असून त्यानंतर तीन सामन्यांची वनडे सीरिज सुद्धा खेळवली जाईल. ही टी20 सीरीज १ जुलै ते ११ जुलै दरम्यान तर वनडे सीरीज 14 जुलै ते 19 जुलै दरम्यान खेळवली जाईल.