/IPL संपली आता टीम इंडिया कोणासोबत खेळणार पहिला सामना? वैभव सूर्यवंशी उतरणार मैदानात

Team India : इंडियन प्रीमियर लीग 2026 चा सीजन आता समाप्त झाला आहे. आता पुन्हा टीम इंडियाचं वेळापत्रकानुसार आंतरराष्ट्रीय सीजनला सुरुवात होणार आहे. याच महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात टीम इंडिया आपला पहिला सामना खेळण्यासाठी उतरेल. 6 जून पासून न्यू चंदीगडमध्ये अफगाणिस्तान विरुद्ध एकमेव टेस्ट सामना खेळवला जाणार आहे. या टेस्ट सामन्यात टीम इंडियाचं नेतृत्व शुभमन गिल करेल तर केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत आणि मोहम्मद सिराज या खेळाडूंना संघात संधी मिळाली आहे.
एक टेस्ट सामना खेळल्यावर टीम इंडियाचा संघ हा वर्ल्ड कपच्या तयारीला सुरुवात करेल आणि अफगानिस्तान विरुद्ध तीन वनडे सामन्यांची वनडे सीरिज खेळेल. या सीरिजमध्ये विराट कोहली आणि रोहित शर्मा पुनरागमन करतील. रोहित आणि विराट या दोघांनी टेस्ट आणि टी20 क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे. याव्यतिरिक्त तिलक वर्माच्या नेतृत्वाखालील भारताचा अ संघ 9 ते 21 जून दरम्यान श्रीलंका अ आणि अफगाणिस्तान अ संघांविरुद्ध ट्राय सीरिज खेळेल. भारताच्या 'अ' संघात आयपीएल 2026 ऑरेंज कॅप विजेता वैभव सूर्यवंशी, उपकर्णधार ऋतुराज गायकवाड आणि सलामीवीर प्रभसिमरन सिंग आणि प्रियांश आर्य यांचा समावेश आहे.
जून महिन्यात भारतीय संघ आयर्लंडला जाणार असून येथे ते दोन सामन्यांची टी20 सीरिज सुद्धा खेळणार आहेत. यानंतर 1 ते 19 जुलै दरम्यान इंग्लंड विरुद्ध पाच टी20 आणि तीन वनडे सामने खेळले जातील. 2026 मध्ये भारत जिम्बाब्वे दौऱ्या करणार असून येथे ते तीन टी 20 सामने खेळतील. त्यानंतर भारत वेस्ट इंडिज विरुद्ध तीन वनडे आणि पाच टी 20 सामने खेळणार आहेत. तर वर्षाच्या अंती श्रीलंका विरुद्ध तीन वनडे आणि तीन टी20 सामने खेळेल.
टेस्ट सामना : 6 ते 10 जून – न्यू चंडीगढ़
पहिला वनडे: 13 जून – धर्मशाला
दूसरा वनडे: 17 जून – लखनऊ
तीसरा वनडे: 20 जून – चेन्नई
पहला सामना : 9 जून – श्रीलंका ए विरुद्ध इंडिया ए
दूसरा सामना : 11 जून – अफगानिस्तान ए विरुद्ध इंडिया ए
चौथा सामना : 15 जून – श्रीलंका ए विरुद्ध इंडिया ए
पांचवां सामना : 17 जून – अफगानिस्तान ए विरुद्ध इंडिया ए
फाइनल: 21 जून – डांबुला
पहला टी20: 26 जून – बेलफास्ट
दूसरा टी20: 28 जून – बेलफास्ट
पहला टी20: 1 जुलै – चेस्टर-ले-स्ट्रीट
दूसरा टी20: 4 जुलै – मॅनचेस्टर
तीसरा टी20: 7 जुलै – नॉटिंघम
चौथा टी20: 9 जुलै – ब्रिस्टल
पांचवां टी20: 11 जुलै – साउथैम्प्टन
पहला वनडे: 14 जुलै – बर्मिंघम
दूसरा वनडे: 16 जुलै – कार्डिफ
तीसरा वनडे: 19 जुलै – लॉर्ड्स