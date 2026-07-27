/आयर्लंड, इंग्लंड आणि झिम्बाब्वे दौरा संपला! आता टीम इंडियाचा पुढचा सामना कधी आणि कोणासोबत? पाहा शेड्युल

Team India Next T20 And ODI Schedule : वर्षाच्या सुरुवातीला आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 जिंकून टीम इंडियाने इतिहास रचला होता. मात्र मागील दोन वर्षात एकही टी20 सीरिज ना गमावलेल्या टीम इंडियाची मात्र त्यानंतर उतरकळा लागल्याचे चिन्ह होते. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात खेळणाऱ्या टीम इंडियाला आयर्लंड विरुद्ध झालेल्या दोन सामन्यांच्या टी20 सीरिजमध्ये लाजिरवाणा पराभव मिळाला तर त्यानंतर इंग्लंड विरुद्ध टी20 आणि वनडे सीरिजमध्ये सुद्धा भारतीय संघ दारुण पराभूत झाला. मात्र त्यानंतर पुन्हा एकदा कर्णधार श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात भारतीय संघाने झिम्बाब्वे विरुद्ध सीरिजमध्ये पुनरागमन केलं आणि तिन्ही सामने जिंकून त्यांना क्लीन स्वीप दिलं. त्यामुळे 15 दिवसांपूर्वी आयसीसी रँकिंगमध्ये टीम इंडियाने गमावलेलं पहिलं स्थान त्यांनी परत मिळवलं.
झिम्बाब्वेचा दौरा संपल्यावर टीम इंडियाला टी20 सीरिजसाठी आता खूप वाट पाहावी लागणार आहे. भारताचा टेस्ट सामना ऑगस्ट महिन्यात श्रीलंका दौऱ्यावर जाणार असून येथे ते दोन सामन्यांची टेस्ट सीरिज खेळणार आहे. त्यानंतर वेस्ट इंडीज विरुद्ध भारतीय संघ टी20 आणि वनडे फॉरमॅटमध्ये सीरिज खेळेल.
टीम इंडियाची पुढील टी20 सीरिज ही ऑक्टोबरमध्ये सुरु होणार असून ते वेस्ट इंडीज विरुद्ध खेळणार आहेत. वेस्ट इंडिज विरुद्ध ही तीन सामन्यांची वनडे सीरिज असेल तर वेस्ट इंडिज विरुद्ध भारत यांच्यात पाच सामन्यांची टी20 सीरिज सुद्धा खेळवली जाईल. या टी20 सीरिजची सुरुवात 6 ऑक्टोबर रोजी लखनऊच्या एकना स्टेडियमवर होणार आहे.
भारत विरुद्ध श्रीलंका : 15 ऑगस्ट 2026
भारत विरुद्ध श्रीलंका : 23 ऑगस्ट 2026
1 वनडे सामना : रविवार, 27 सप्टेंबर 2026 : ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम, तिरुवनंतपुरम
2 वनडे सामना : बुधवार, 30 सप्टेंबर 2026 : बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम, गुवाहाटी
3 वनडे सामना : शनिवार, 3 ऑक्टोबर 2026 : महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, न्यू चंडीगढ़
1 टी20 सामना: मंगलवार, 6 ऑक्टोबर 2026 : भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ
2 टी20 सामना: शुक्रवार, 9 ऑक्टोबर 2026 : JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, रांची
3 टी20 सामना : रविवार, 11 ऑक्टोबर 2026 : होलकर स्टेडियम, इंदौर
4 टी20 सामना: बुधवार, 14 अक्टूबर 2026 : राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, हैदराबाद
5 टी20 सामना: शनिवार, 17 अक्टूबर 2026 : एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु