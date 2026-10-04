/IND VS WI सीरिज संपली आता विराट आणि रोहित पुन्हा कधी उतरणार मैदानात? पाहा शेड्युल

Team India Next ODI Schedule : विराट कोहली आणि रोहित शर्मा हे भारतीय क्रिकेटमधील दोन दिग्गज फलंदाज असून त्यांना खेळताना पाहण्यासाठी क्रिकेट फॅन्स उत्सुक असतात. भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यात नुकतीच तीन सामन्यांची वनडे सीरिज खेळवली गेली. या वनडे सीरिजमध्ये पहिल्या सामन्यात विराट कोहलीने तर दुसऱ्या सामन्यात रोहित शर्माने शतक ठोकले. तर तिसऱ्या सामन्यातही रोहित शर्मा हा (92) शतकाच्या उंबरठ्यावर होता. विराट कोहली आणि रोहित शर्मा हे दोघे टी२० आणि टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्त झाले असून फक्त वनडे क्रिकेटमध्ये खेळत आहेत. त्यामुळे आता वेस्ट इंडिज विरुद्ध वनडे सीरिज संपल्यावर दोघे पुन्हा टीम इंडियाकडून कधी मैदानात उतरणार यासाठी फॅन्स उत्सुक आहेत.
वेस्ट इंडिज विरुद्ध वनडे सीरिजनंतर आता विराट आणि रोहित हे दोघे दिग्गज न्यूझीलंड विरुद्ध वनडे सीरिजमध्ये खेळताना दिसतील. भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात पाच सामन्यांची वनडे सीरिज खेळवली जाणार आहे, 4 नोव्हेंबर पासून या सीरिजला सुरुवात होणार असून ऑकलँडमध्ये पहिला वनडे सामना खेळवला जाईल. या दोन्ही संघांमधील संपूर्ण मालिका ऑकलंड, वेलिंग्टन, हॅमिल्टन आणि माऊंट माउंगानुई येथील मैदानांवर खेळवली जाईल. वनडे सीरिजपूर्वी, भारतीय संघ 22 ऑक्टोबर ते 1 नोव्हेंबर या कालावधीत न्यूझीलंडविरुद्ध पाच सामन्यांची टी20 सीरीजही खेळणार आहे.
वनडे सीरिजच्या संपूर्ण कार्यक्रमानुसार पहिला सामना हा 4 नोव्हेंबर रोजी ऑकलँडमध्ये, दुसरा सामना 7 नोव्हेंबर रोजी वेलिंग्टनमध्ये, तिसरा सामना 10 नोव्हेंबर हॅमिल्टन, चौथा आणि पाचवा सामना हा 13 आणि 15 नोव्हेंबर रोजी माउंट माउंगानुई मैदानावर खेळवला जाणार आहे.
न्यूझीलंड विरुद्ध विराट कोहलीचा वनडे रेकॉर्ड खूप चांगला आहे. विराटने 36 इनिंगमध्ये एकूण 1,897 धावा केल्या. न्यूझीलंडच्या आव्हानात्मक खेळपट्ट्यांवर खेळताना, विराटने 13 इनिंगमध्ये 49.67 ची सरासरी आणि 91.41 च्या स्ट्राईक रेटसह एकूण 596 धावा केल्या आहेत. न्यूझीलंडविरुद्धच्या 32 डावांमध्ये त्याने 1134 धावा केल्या आहेत. न्यूझीलंडच्या भूमीवरील रोहितने 13 डावांमध्ये 36.42 ची सरासरी आणि 72.95 च्या स्ट्राईक रेटसह 436 धावा केल्या आहेत.