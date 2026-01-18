English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • न्यूझीलंड सीरिज संपल्यावर आता विराट आणि रोहित पुन्हा कधी मैदानात दिसणार? पाहा शेड्युल

न्यूझीलंड सीरिज संपल्यावर आता विराट आणि रोहित पुन्हा कधी मैदानात दिसणार? पाहा शेड्युल

IND VS NZ : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड वनडे सीरिजचा शेवटचा सामना रविवारी पार पडला. त्यानंतर आता टीम इंडियाचं पुढील वनडे सामन्यांचं वेळापत्रक कसं असणार याविषयी जाणून घेऊयात. 

पूजा पवार | Updated: Jan 18, 2026, 09:21 PM IST
Photo Credit - Social Media

IND VS NZ : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड (India VS New Zealand) यांच्यात तीन सामन्यांची वनडे सीरिज पार पडली. वर्षातील या पहिल्या वनडे सीरिजमध्ये टीम इंडियाचे दिग्गज क्रिकेटर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) आणि विराट कोहली (Virat Kohli) यांचा खेळ पाहण्याची मोठी संधी त्यांच्या फॅन्सना मिळाली. इंदोरमध्ये या वनडे सीरिजचा शेवटचा सामना रविवार 18 जानेवारी रोजी पार पडला. त्यानंतर न्यूझीलंड विरुद्ध टीम इंडिया टी 20 सीरिज खेळणार आणि मग 7 फेब्रुवारी पासून आयसीसी टी 20 वर्ल्ड कपला सुरुवात होईल. त्यामुळे दिग्गज क्रिकेटर विराट आणि रोहितला पुन्हा पाहण्याची संधी पुढे कधी मिळणार यासाठी टीम इंडियाचं पुढील वनडे सामन्यांचे वेळापत्रक पाहुयात. 

विराट कोहलीची वनडे सीरिजमध्ये दमदार कामगिरी : 

भारताचा स्टार फलंदाज विराट कोहलीने न्यूझीलंड विरुद्ध तीन सामन्यांच्या सीरिजमध्ये जबरदस्त कामगिरी केली. पहिल्या सामन्यात त्याने 93 धावा केल्या. दुसऱ्या सामन्यात त्याने 23 धावांची कामगिरी केली. तिसऱ्या सामन्यात त्याने 104* धावा केल्या. रोहित शर्मा न्यूझीलंड सीरिजमध्ये फलंदाजीत काही खास कामगिरी करू शकला नाही. यापूर्वी झालेल्या विजय हजारे ट्रॉफीत विराट आणि रोहितने पहिल्या सामन्यात शतकीय कामगिरी केली होती. 

2026 मध्ये भारताचं वनडे शेड्युल : 

न्यूझीलंड विरुद्ध 3 सामने (होम)
अफगाणिस्तान विरुद्ध 3 सामने (होम)
इंग्लंड  विरुद्ध 3 सामने (परदेशात)
वेस्टइंडीज विरुद्ध 3 सामने (होम)
न्यूझीलंड विरुद्ध 3 सामने (परदेशात)
श्रीलंका विरुद्ध 3 सामने (होम)

हेही वाचा :  आधी टाळ्या वाजवल्या आणि मग धक्का देऊन बाहेर केलं, विराट कोहलीने न्यूझीलंडच्या खेळाडू सोबत का केलं असं?

 

2026 हे वर्ष विराट आणि रोहितसाठी महत्वाचं : 

रोहित शर्मा आणि विराट कोहली या दोघांना वनडे वर्ल्ड कप 2027 मध्ये खेळण्याची आणि संघाला जिंकवून देण्याची इच्छा आहे. त्यामुळे 2026 हे वर्ष या दोन दिग्गजांसाठी अतिशय महत्वाचं ठरणार आहे. कोच आणि चीफ सिलेक्टर असलेले गौतम गंभीर आणि अजित आगरकर हे दोघे येत्या वर्षी वनडे वर्ल्ड कपसाठी टीम इंडियाची बॅटिंग ऑर्डर निश्चित करण्यासाठी प्रयत्न करतील. त्यामुळे हे पाहणं महत्वाचं ठरेल की विराट आणि रोहितला येत्या वर्षात किती सामने खेळण्याची संधी मिळेल. 

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

