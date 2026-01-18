न्यूझीलंड सीरिज संपल्यावर आता विराट आणि रोहित पुन्हा कधी मैदानात दिसणार? पाहा शेड्युल

IND VS NZ : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड (India VS New Zealand) यांच्यात तीन सामन्यांची वनडे सीरिज पार पडली. वर्षातील या पहिल्या वनडे सीरिजमध्ये टीम इंडियाचे दिग्गज क्रिकेटर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) आणि विराट कोहली (Virat Kohli) यांचा खेळ पाहण्याची मोठी संधी त्यांच्या फॅन्सना मिळाली. इंदोरमध्ये या वनडे सीरिजचा शेवटचा सामना रविवार 18 जानेवारी रोजी पार पडला. त्यानंतर न्यूझीलंड विरुद्ध टीम इंडिया टी 20 सीरिज खेळणार आणि मग 7 फेब्रुवारी पासून आयसीसी टी 20 वर्ल्ड कपला सुरुवात होईल. त्यामुळे दिग्गज क्रिकेटर विराट आणि रोहितला पुन्हा पाहण्याची संधी पुढे कधी मिळणार यासाठी टीम इंडियाचं पुढील वनडे सामन्यांचे वेळापत्रक पाहुयात.
भारताचा स्टार फलंदाज विराट कोहलीने न्यूझीलंड विरुद्ध तीन सामन्यांच्या सीरिजमध्ये जबरदस्त कामगिरी केली. पहिल्या सामन्यात त्याने 93 धावा केल्या. दुसऱ्या सामन्यात त्याने 23 धावांची कामगिरी केली. तिसऱ्या सामन्यात त्याने 104* धावा केल्या. रोहित शर्मा न्यूझीलंड सीरिजमध्ये फलंदाजीत काही खास कामगिरी करू शकला नाही. यापूर्वी झालेल्या विजय हजारे ट्रॉफीत विराट आणि रोहितने पहिल्या सामन्यात शतकीय कामगिरी केली होती.
न्यूझीलंड विरुद्ध 3 सामने (होम)
अफगाणिस्तान विरुद्ध 3 सामने (होम)
इंग्लंड विरुद्ध 3 सामने (परदेशात)
वेस्टइंडीज विरुद्ध 3 सामने (होम)
न्यूझीलंड विरुद्ध 3 सामने (परदेशात)
श्रीलंका विरुद्ध 3 सामने (होम)
रोहित शर्मा आणि विराट कोहली या दोघांना वनडे वर्ल्ड कप 2027 मध्ये खेळण्याची आणि संघाला जिंकवून देण्याची इच्छा आहे. त्यामुळे 2026 हे वर्ष या दोन दिग्गजांसाठी अतिशय महत्वाचं ठरणार आहे. कोच आणि चीफ सिलेक्टर असलेले गौतम गंभीर आणि अजित आगरकर हे दोघे येत्या वर्षी वनडे वर्ल्ड कपसाठी टीम इंडियाची बॅटिंग ऑर्डर निश्चित करण्यासाठी प्रयत्न करतील. त्यामुळे हे पाहणं महत्वाचं ठरेल की विराट आणि रोहितला येत्या वर्षात किती सामने खेळण्याची संधी मिळेल.