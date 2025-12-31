English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  स्पोर्ट्स
  • स्पोर्ट्स
Team India ODI Match Schedule : रोहित शर्मा आणि विराट कोहली हे भारताचे दोन दिग्गज फलंदाज फक्त वनडे फॉरमॅटमध्ये खेळत आहेत. असं असताना येत्या 2026 वर्षात ते किती वनडे सामने खेळण्यासाठी मैदानात येणार याविषयी जाणून घेऊयात.   

पूजा पवार | Updated: Dec 31, 2025, 01:10 PM IST
2026 मध्ये रोहित- विराट किती सामने खेळणार? पाहा टीम इंडियाच्या वनडे सामन्यांचं संपूर्ण शेड्युल
Photo Credit - Social Media

Team India ODI Match Schedule : 2025 हे वर्ष विराट कोहली (Virat Kohli) आणि रोहित शर्मा (Rohit Sharma) यांच्यासाठी खास ठरलं. हे दोघे वनडे फॉरमॅटमध्ये भारतासाठी टॉप स्कोरर राहिले. दोघांनी नुकत्याच झालेल्या विजय हजारे ट्रॉफीत सुद्धा स्वतःला पुन्हा एकदा सिद्ध केलं. रोहित शर्माच्या नेतृत्वात भारताने 2025 ची चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली, तर विराट कोहलीने सुद्धा धावांचा डोंगर उभा केला. टी 20 फॉरमॅटमधून विराट आणि रोहितने 2024 वर्ल्ड कप नंतरच निवृत्ती जाहीर केली होती, पण मे 2025 मध्ये अचानकपणे दोघांनी टेस्ट क्रिकेटला सुद्धा रामराम ठोकला. आता दोघे दिग्गज क्रिकेटर्स फक्त वनडे फॉरमॅटमध्ये खेळत आहेत. त्यामुळे त्यांना मैदानात खेळताना पाहण्यासाठी त्यांचे फॅन्स उत्सुक असतात. अशावेळी वर्ष 2026 मध्ये रोहित- विराट किती सामने खेळणार? याविषयी जाणून घेऊयात.

रोहित शर्मा आणि विराट कोहली या दोघांना वनडे वर्ल्ड कप 2027 मध्ये खेळण्याची आणि संघाला जिंकवून देण्याची इच्छा आहे. त्यामुळे 2026 हे वर्ष या दोन दिग्गजांसाठी अतिशय महत्वाचं ठरणार आहे. कोच आणि चीफ सिलेक्टर असलेले गौतम गंभीर आणि अजित आगरकर हे दोघे येत्या वर्षी वनडे वर्ल्ड कपसाठी टीम इंडियाची बॅटिंग ऑर्डर निश्चित करण्यासाठी प्रयत्न करतील. त्यामुळे हे पाहणं महत्वाचं ठरेल की विराट आणि रोहितला येत्या वर्षात किती सामने खेळण्याची संधी मिळेल. 

2026 मध्ये किती सामने खेळणार?

भारतीय संघ 2026 मध्ये 18 वनडे सामने खेळणार आहे. हे सामने देशात तसेच विदेशात खेळले जातील. याची सुरुवात न्यूझीलंड विरुद्ध भारतात होणाऱ्या सीरिजपासून होईल. 11 ते 18 जानेवारीपर्यंत तीन सामने भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात खेळवले जाणार आहेत. त्यानंतर जुलै महिन्यात टीम इंडियाला इंग्लंडला जायचं आहे. तेथे सुद्धा 14 ते 19 जुलै पर्यंत 3 वनडे सामने होतील. त्यानंतर टीम इंडिया सप्टेंबर महिन्यात बांगलादेश दौऱ्यावर जाऊ शकते. ऑक्टोबर महिन्यात वेस्टइंडीज विरुद्ध भारतात वनडे सीरिज खेळवली जाईल. दोन्ही संघ हे तीन सामन्यात समोरासमोर येतील. ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यात भारतीय संघ न्यूझीलंड दौऱ्यावर जाईल. तिथे ते 3 वनडे सामने खेळतील. यानंतर, वर्षाच्या अखेरीस श्रीलंकेचा संघ भारतात ३ वनडे सामने खेळेल.

हेही वाचा : रोहित- विराटला निवृत्ती घेण्यास भाग पाडलं गेलं? भारताच्या माजी क्रिकेटरने केला मोठा दावा

 

2026 मध्ये भारताचं वनडे शेड्युल : 

न्यूझीलंड विरुद्ध 3 सामने (होम)
अफगाणिस्तान विरुद्ध 3 सामने (होम)
इंग्लंड  विरुद्ध 3 सामने (परदेशात)
वेस्टइंडीज विरुद्ध 3 सामने (होम)
न्यूझीलंड विरुद्ध 3 सामने (परदेशात)
श्रीलंका विरुद्ध 3 सामने (होम)

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

Virat Kohli rohit sharma team india odi cricket

