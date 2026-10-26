/टी20 मध्ये सर्वात जास्त विजयाचा रेकॉर्ड कोणाच्या नावावर? टॉप 5 च्या लिस्टमध्ये भारत कितव्या क्रमांकावर?

T20 Cricket : क्रिकेटमध्ये सध्या आंतरराष्ट्रीय पाळतीवर टी20, वनडे आणि टेस्ट असे फॉरमॅट खेळवले जातात. यापैकी टी20 फॉरमॅट हा मोठ्या प्रमाणात पॉप्युलर झाला असून या फॉरमॅटमध्ये सामना खेळत असताना जवळजवळ प्रत्येक सामन्यात नवीन विक्रम रचले जातात आणि मोडलेही जातात.तेव्हा या फॉरमॅटमध्ये सामने खेळत असताना सर्वाधिक वेळा विजयी ठरलेल्या संघाबद्दल जाणून घेऊयात.
टी20 फॉरमॅटमध्ये सर्वाधिक विजय मिळवणाऱ्या संघांच्या यादीत ऑस्ट्रेलियन संघ पाचव्या स्थानावर आहे. टी20 फॉरमॅटमध्ये खेळायला सुरुवात केल्यापासून, ऑस्ट्रेलियाने आतापर्यंत खेळलेल्या 229 सामन्यांपैकी 127 सामन्यांत विजय मिळवला आहे. त्याचवेळी ऑस्ट्रेलियन संघाला 92 सामन्यांत पराभवाचा सामना करावा लागला आहे, तर 7 सामने नो रिझल्ट राहिले आहेत आणि काही सामने बरोबरीत सुटले आहेत.
टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमधील विजयाची संख्या पाहिली तर इंग्लंड या यादीत चौथ्या क्रमांकावर आहे. त्यांनी आतापर्यंत एकूण 233 सामने खेळले असून, त्यापैकी 128 सामन्यांत विजय मिळवला आहे. इंग्लंडला 92 सामन्यांत पराभवाचा सामना करावा लागला आहे, तर ११ सामने अनिर्णित राहिले आहेत आणि २ सामने बरोबरीत सुटले आहेत.
दक्षिण आफ्रिकेचा संघ तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. दक्षिण आफ्रिकेने आतापर्यंत एकूण 235 सामने खेळले आहेत. ज्यामध्ये त्यांनी 129 सामन्यांत विजय मिळवला आहे, तर 101 सामन्यांत त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. दक्षिण आफ्रिकेचे तीन सामने अनिर्णित राहिले, तर 2 सामने बरोबरीत सुटले.
दुसऱ्या स्थानावर पाकिस्तानचा संघ आहे. आतापर्यंत पाकिस्तानने एकूण 304 टी20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. या सामन्यांपैकी त्यांनी 176 सामन्यांत विजय मिळवला आहे, तर 116 सामन्यांत त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. पाकिस्तानचे आठ सामने निकाल न लागलेले असून चार सामने बरोबरीत सुटलेले आहेत.
भारतीय क्रिकेट संघ सर्वाधिक टी20 आंतरराष्ट्रीय सामने जिंकण्याच्या बाबतीत अव्वल स्थानावर आहे. भारतीय संघाने आतापर्यंत एकूण 300 सामने खेळले असून, त्यापैकी 200 सामन्यांत विजय मिळवला आहे. भारताला केवळ 83 सामन्यांत पराभवाचा सामना करावा लागला आहे, तर 10 सामने अनिर्णित राहिले आणि 7 सामने बरोबरीत सुटले आहेत.