Marathi News
  • पराभवानंतर टीम इंडियाचे डोळे उघडले, पुढच्या मॅचमध्ये टीम इंडियात धाकड खेळाडूची एंट्री, कोचने स्वतः संकेत दिले

पराभवानंतर टीम इंडियाचे डोळे उघडले, पुढच्या मॅचमध्ये टीम इंडियात धाकड खेळाडूची एंट्री, कोचने स्वतः संकेत दिले

IND VS ZIM : भारतीय संघासाठी आता सुपर 8 चे उर्वरित दोन्ही सामने करो वा मरो चे ठरणार आहेत. ज्यामुळे आता टीम इंडियात मोठा बदल पाहायला मिळेल. टीम इंडियाच्या असिस्टंट कोचने याबाबत स्वतः माहिती दिलीये. 

पूजा पवार | Updated: Feb 23, 2026, 04:21 PM IST
पराभवानंतर टीम इंडियाचे डोळे उघडले, पुढच्या मॅचमध्ये टीम इंडियात धाकड खेळाडूची एंट्री, कोचने स्वतः संकेत दिले
Photo Credit - Social Media

T20 World Cup 2026 : टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये (T20 World Cup 2026) टीम इंडियाच्या (Team India) विजयी रथाला रविवारी दक्षिण आफ्रिकेने ब्रेक लावला. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (IND VS SA) यांच्यात सुपर 8 चा पहिलाच सामना खेळवला गेला. या सामन्यात टीम इंडियाचा 76 धावांनी पराभव झाला. हा पराभव टीम इंडियासाठी इतका मोठा आणि लाजिरवाणा होता की यानंतर आता टीम इंडियाचे डोळे उघडले आहेत. भारतीय संघासाठी आता सुपर 8 चे उर्वरित दोन्ही सामने करो वा मरो चे ठरणार आहेत. ज्यामुळे आता टीम इंडियात मोठा बदल पाहायला मिळेल. भारतीय संघाचे असिस्टंट कोच रायन टेन डेशकाटेने स्वतः याबाबतचे संकेत दिलेत. 

टीम इंडियात आता होणार मोठा बदल? 

दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पहिल्या सुपर 8 सामन्यात टीम इंडियाचा 76 धावांनी पराभव झाला. त्यामुळे आता टीम इंडियाच्या प्लेईंग 11 मध्ये मोठा बदल होणार याची शक्यता वाढली आहे. असिस्टेंट कोच रायन टेन डेशकाटेने सामन्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत संजू सॅमसन हा येत्या सामन्यात प्लेईंग 11 चा भाग असू शकतो असे संकेत दिलेत. जर तसं झालं तर टीम इंडियाची लागोपाठ फ्लॉप होणारी टॉप ऑर्डर पाहता हा संघासाठी घेतलेला एक मोठा निर्णय असेल. सामना झाल्यावर टेन डेशकाटेने सांगितलं की, स्पर्धेत आतापर्यंत झालेल्या पाच सामन्यांमध्ये चार संघांनी पार्ट-टाइम ऑफ-स्पिनर्ससह सुरुवात केली आणि प्रत्येक वेळी विकेट घेतल्या आहेत. त्याने पुढे म्हटले की, 'सध्या प्रत्येकवेळा भारताच्या इनिंगची सुरुवात 0/1 किंवा काही धावांवर 1 विकेटने होत आहे. ज्यामुळे मिडल ऑर्डरवर खूप दबाव पडतोय. तिलक वर्मा आणि सूर्यकुमार यादव यांची भूमिका बॅकएंड फलंदाजांशी संबंध जोडण्याची आहे, परंतु सुरुवातीच्या अडचणींमुळे या पार्टनरशिप होत नाहीत'.

टेन डेशकाटेने यावेळी बोलताना संघातील खेळाडूंना अनुभव कमी असल्याचे मान्य केलं आणि म्हटलं कि संघांना स्थिरता हवीये. त्यांनी म्हंटल, 'गेल्या 18 महिन्यांत ज्या खेळाडूंनी उत्कृष्ट कामगिरी केली पण सध्या त्यांच्याकडून धावा होतं नाहीत. किंवा ट्विस्ट घेऊन संजू सॅमसनला आणावं, जो फक्त उत्कृष्ट खेळाडू नाही तर टॉप ऑर्डर राईट हॅन्डर बॅट्समन सुद्धा आहे आणि त्यामाध्यमातून संघाला त्याचा फायदा होतो'. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, पुढील काही दिवसांत, विशेषतः दोन महत्त्वाच्या सामन्यांपूर्वी, हा चर्चेचा एक मोठा विषय असेल.

हेही वाचा :  T20 World Cup 2026 : टीम इंडियाचा नेट रन रेट कसा होणार सुधारणार? नशिबाची साथ सुद्धा गरजेची असणार

 

संजू सॅमसन खेळल्याने भारताला होणार फायदा? 

टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये टीम इंडियाची फलंदाजी ही ऑफ स्पिन समोर खूप कमजोर ठरल्याचं दिसतंय. सामन्याच्या सुरुवातीलाच ऑफ स्पिनर्सचा वापर करून विरोधी संघ हे भारताच्या मजबूत टॉप ऑर्डरला रोखण्यात यशस्वी ठरतायत. याचं सर्वात मोठं कारण हे भारताच्या फलंदाजीची लाइनअप आहे. ज्यात अधिकतर लेफ्ट हॅन्डर फलंदाज आहेत. सुपर 8 चे पुढील सामन्यात सुद्धा ऑफ स्पिनर्स टीम इंडियाच्या फलंदाजी ऑर्डरसाठी ठोकादायक ठरू शकतात. झिम्बाब्वेकडे सिकंदर रझा आणि ब्रायन बेनेटसारखे ऑफ-स्पिनर आहेत आणि वेस्ट इंडिजकडे रोस्टन चेस आहे. त्यामुळे उजव्या हाताचा फलंदाज संजू सॅमसनला खेळवणे संघासाठी फायदेशीर ठरू शकते.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

