पराभवानंतर टीम इंडियाचे डोळे उघडले, पुढच्या मॅचमध्ये टीम इंडियात धाकड खेळाडूची एंट्री, कोचने स्वतः संकेत दिले

T20 World Cup 2026 : टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये (T20 World Cup 2026) टीम इंडियाच्या (Team India) विजयी रथाला रविवारी दक्षिण आफ्रिकेने ब्रेक लावला. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (IND VS SA) यांच्यात सुपर 8 चा पहिलाच सामना खेळवला गेला. या सामन्यात टीम इंडियाचा 76 धावांनी पराभव झाला. हा पराभव टीम इंडियासाठी इतका मोठा आणि लाजिरवाणा होता की यानंतर आता टीम इंडियाचे डोळे उघडले आहेत. भारतीय संघासाठी आता सुपर 8 चे उर्वरित दोन्ही सामने करो वा मरो चे ठरणार आहेत. ज्यामुळे आता टीम इंडियात मोठा बदल पाहायला मिळेल. भारतीय संघाचे असिस्टंट कोच रायन टेन डेशकाटेने स्वतः याबाबतचे संकेत दिलेत.
दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पहिल्या सुपर 8 सामन्यात टीम इंडियाचा 76 धावांनी पराभव झाला. त्यामुळे आता टीम इंडियाच्या प्लेईंग 11 मध्ये मोठा बदल होणार याची शक्यता वाढली आहे. असिस्टेंट कोच रायन टेन डेशकाटेने सामन्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत संजू सॅमसन हा येत्या सामन्यात प्लेईंग 11 चा भाग असू शकतो असे संकेत दिलेत. जर तसं झालं तर टीम इंडियाची लागोपाठ फ्लॉप होणारी टॉप ऑर्डर पाहता हा संघासाठी घेतलेला एक मोठा निर्णय असेल. सामना झाल्यावर टेन डेशकाटेने सांगितलं की, स्पर्धेत आतापर्यंत झालेल्या पाच सामन्यांमध्ये चार संघांनी पार्ट-टाइम ऑफ-स्पिनर्ससह सुरुवात केली आणि प्रत्येक वेळी विकेट घेतल्या आहेत. त्याने पुढे म्हटले की, 'सध्या प्रत्येकवेळा भारताच्या इनिंगची सुरुवात 0/1 किंवा काही धावांवर 1 विकेटने होत आहे. ज्यामुळे मिडल ऑर्डरवर खूप दबाव पडतोय. तिलक वर्मा आणि सूर्यकुमार यादव यांची भूमिका बॅकएंड फलंदाजांशी संबंध जोडण्याची आहे, परंतु सुरुवातीच्या अडचणींमुळे या पार्टनरशिप होत नाहीत'.
टेन डेशकाटेने यावेळी बोलताना संघातील खेळाडूंना अनुभव कमी असल्याचे मान्य केलं आणि म्हटलं कि संघांना स्थिरता हवीये. त्यांनी म्हंटल, 'गेल्या 18 महिन्यांत ज्या खेळाडूंनी उत्कृष्ट कामगिरी केली पण सध्या त्यांच्याकडून धावा होतं नाहीत. किंवा ट्विस्ट घेऊन संजू सॅमसनला आणावं, जो फक्त उत्कृष्ट खेळाडू नाही तर टॉप ऑर्डर राईट हॅन्डर बॅट्समन सुद्धा आहे आणि त्यामाध्यमातून संघाला त्याचा फायदा होतो'. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, पुढील काही दिवसांत, विशेषतः दोन महत्त्वाच्या सामन्यांपूर्वी, हा चर्चेचा एक मोठा विषय असेल.
टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये टीम इंडियाची फलंदाजी ही ऑफ स्पिन समोर खूप कमजोर ठरल्याचं दिसतंय. सामन्याच्या सुरुवातीलाच ऑफ स्पिनर्सचा वापर करून विरोधी संघ हे भारताच्या मजबूत टॉप ऑर्डरला रोखण्यात यशस्वी ठरतायत. याचं सर्वात मोठं कारण हे भारताच्या फलंदाजीची लाइनअप आहे. ज्यात अधिकतर लेफ्ट हॅन्डर फलंदाज आहेत. सुपर 8 चे पुढील सामन्यात सुद्धा ऑफ स्पिनर्स टीम इंडियाच्या फलंदाजी ऑर्डरसाठी ठोकादायक ठरू शकतात. झिम्बाब्वेकडे सिकंदर रझा आणि ब्रायन बेनेटसारखे ऑफ-स्पिनर आहेत आणि वेस्ट इंडिजकडे रोस्टन चेस आहे. त्यामुळे उजव्या हाताचा फलंदाज संजू सॅमसनला खेळवणे संघासाठी फायदेशीर ठरू शकते.