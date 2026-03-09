English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
हार्दिक पंड्यावर टीम इंडियाचे खेळाडू नाराज, वर्ल्ड कप जिंकल्यावर ट्रॉफीसोबत केलं असं काही

T20 World Cup 2026 : टीम इंडियाने यापूर्वी 2024 चा वर्ल्ड कप सुद्धा आपल्या नावे केला होता, त्यानंतर आता सलग दुसऱ्यांदा भारताने टी20 वर्ल्ड कप 2026 वर सुद्धा आपलं नाव कोरलं. मात्र विजयानंतर ट्रॉफीवरून काही खेळाडू हे हार्दिक पंड्यावर नाराज असल्याच सोशल मीडियावर बोललं जात आहे.   

पूजा पवार | Updated: Mar 9, 2026, 07:13 PM IST
हार्दिक पंड्यावर टीम इंडियाचे खेळाडू नाराज, वर्ल्ड कप जिंकल्यावर ट्रॉफीसोबत केलं असं काही
Photo Credit - Social Media

T20 World Cup 2026 : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड (IND VS NZ) यांच्यात टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा (T20 World Cup 2026) फायनल सामना 8 मार्च रोजी अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर पार पडला. या सामन्यात भारताने न्यूझीलंडला विजयासाठी 256 धावांचं टार्गेट दिलं होतं. हे टार्गेट पूर्ण करण्यात न्यूझीलंड अयशस्वी ठरली. टीम इंडियाच्या गोलंदाजांनी त्यांना 19 व्या ओव्हरलाच ऑल आउट केले आणि भारताने 96 धावांनी फायनल सामना जिंकला. टीम इंडियाने यापूर्वी 2024 चा वर्ल्ड कप सुद्धा आपल्या नावे केला होता, त्यानंतर आता सलग दुसऱ्यांदा भारताने टी20 वर्ल्ड कप 2026 वर सुद्धा आपलं नाव कोरलं. विजयानंतर टीम इंडियाच्या (Team India) सर्व खेळाडूंनी आणि सपोर्ट स्टाफने मैदानात जंगी सेलिब्रेशन केलं, मात्र यादरम्यान हार्दिक पंड्याच्या वागणुकीमुळे टीम इंडियातील काही खेळाडू नाराज झाल्याची माहिती आहे. 

हार्दिक पंड्यावर टीम इंडियाचे खेळाडू नाराज : 

टी20 वर्ल्ड कप 2026 च्या फायनल सामन्यात भारतीय संघातील जवळपास प्रत्येक खेळाडूने चांगली कामगिरी करून भारताच्या विजयात मोलाचं योगदान दिलं.  यंदाच्या वर्ल्ड कप संघात तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन असे अनेक युवा खेळाडू टी20 वर्ल्ड कपमध्ये भारतीय संघाचा भाग होते. ज्यांचा हा पहिला वर्ल्ड कप होता. तर हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह सारखे वरिष्ठ खेळाडू सुद्धा या संघाचा भाग होते. मात्र टीम इंडियाने ट्रॉफी जिंकल्यावर भारताचा स्टार ऑलराऊंडर हार्दिक पंड्या याने खूप काळ स्वतःकडे ट्रॉफी घेऊन ठेवली होती. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडीओमध्ये सुद्धा बराचवेळ हार्दिक पंड्याच्याच हातात ती ट्रॉफी असल्याचं दिसून येत होतं. एवढंच नाही तर संघ बसमध्ये बसून हॉटेलवर जात असताना सुद्धा हार्दिक पंड्याच्याच हातात ती ट्रॉफी असल्याचं दिसतंय. हार्दिक पंड्याचा खेळाडू म्हणून हा दुसरा जिंकलेला टी20 वर्ल्ड कप होता. अशावेळी त्याने यंदा संघात असलेल्या नवोदित खेळाडूंना ट्रॉफी सोबत अधिक वेळ घालवून द्यायला हवा होता, असा सूर संघात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. 

हेही वाचा : धोनीच्या 'कोच साहेब तुमच्यावर स्माईल खूप छान दिसते' व्हायरल पोस्टवर गौतम गंभीरने दिली प्रतिक्रिया

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

हार्दिक पंड्या गर्लफ्रेंड सोबत सेलिब्रेशन करताना दिसला : 

अहमदाबादमध्ये फायनल सामना पाहण्यासाठी हार्दिक पंड्याची गर्लफ्रेंड माहीका शर्मा सुद्धा उपस्थित होती. विजयानंतर माहीका मैदानात आली आणि तिने हार्दिक सोबत टीम इंडियाच्या विजयाचं सेलिब्रेशन केलं. यादरम्यान तिचा हिल्स घालून पिचजवळ गेलेल्याचा फोटो सुद्धा सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. त्यावर नेटकऱ्यांकडून टीका केली जातेय. सध्या सोशल मीडियावर माहीका शर्मा आणि हार्दिक पंड्याचे अनेक व्हिडीओ व्हायरल होतायत. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
hardik pandyaInd vs NZT20 World CupCricket Newsmarathi news

