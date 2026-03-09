हार्दिक पंड्यावर टीम इंडियाचे खेळाडू नाराज, वर्ल्ड कप जिंकल्यावर ट्रॉफीसोबत केलं असं काही

T20 World Cup 2026 : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड (IND VS NZ) यांच्यात टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा (T20 World Cup 2026) फायनल सामना 8 मार्च रोजी अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर पार पडला. या सामन्यात भारताने न्यूझीलंडला विजयासाठी 256 धावांचं टार्गेट दिलं होतं. हे टार्गेट पूर्ण करण्यात न्यूझीलंड अयशस्वी ठरली. टीम इंडियाच्या गोलंदाजांनी त्यांना 19 व्या ओव्हरलाच ऑल आउट केले आणि भारताने 96 धावांनी फायनल सामना जिंकला. टीम इंडियाने यापूर्वी 2024 चा वर्ल्ड कप सुद्धा आपल्या नावे केला होता, त्यानंतर आता सलग दुसऱ्यांदा भारताने टी20 वर्ल्ड कप 2026 वर सुद्धा आपलं नाव कोरलं. विजयानंतर टीम इंडियाच्या (Team India) सर्व खेळाडूंनी आणि सपोर्ट स्टाफने मैदानात जंगी सेलिब्रेशन केलं, मात्र यादरम्यान हार्दिक पंड्याच्या वागणुकीमुळे टीम इंडियातील काही खेळाडू नाराज झाल्याची माहिती आहे.
टी20 वर्ल्ड कप 2026 च्या फायनल सामन्यात भारतीय संघातील जवळपास प्रत्येक खेळाडूने चांगली कामगिरी करून भारताच्या विजयात मोलाचं योगदान दिलं. यंदाच्या वर्ल्ड कप संघात तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन असे अनेक युवा खेळाडू टी20 वर्ल्ड कपमध्ये भारतीय संघाचा भाग होते. ज्यांचा हा पहिला वर्ल्ड कप होता. तर हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह सारखे वरिष्ठ खेळाडू सुद्धा या संघाचा भाग होते. मात्र टीम इंडियाने ट्रॉफी जिंकल्यावर भारताचा स्टार ऑलराऊंडर हार्दिक पंड्या याने खूप काळ स्वतःकडे ट्रॉफी घेऊन ठेवली होती. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडीओमध्ये सुद्धा बराचवेळ हार्दिक पंड्याच्याच हातात ती ट्रॉफी असल्याचं दिसून येत होतं. एवढंच नाही तर संघ बसमध्ये बसून हॉटेलवर जात असताना सुद्धा हार्दिक पंड्याच्याच हातात ती ट्रॉफी असल्याचं दिसतंय. हार्दिक पंड्याचा खेळाडू म्हणून हा दुसरा जिंकलेला टी20 वर्ल्ड कप होता. अशावेळी त्याने यंदा संघात असलेल्या नवोदित खेळाडूंना ट्रॉफी सोबत अधिक वेळ घालवून द्यायला हवा होता, असा सूर संघात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
Hardik Pandya pic.twitter.com/NX8L6xERe3
अहमदाबादमध्ये फायनल सामना पाहण्यासाठी हार्दिक पंड्याची गर्लफ्रेंड माहीका शर्मा सुद्धा उपस्थित होती. विजयानंतर माहीका मैदानात आली आणि तिने हार्दिक सोबत टीम इंडियाच्या विजयाचं सेलिब्रेशन केलं. यादरम्यान तिचा हिल्स घालून पिचजवळ गेलेल्याचा फोटो सुद्धा सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. त्यावर नेटकऱ्यांकडून टीका केली जातेय. सध्या सोशल मीडियावर माहीका शर्मा आणि हार्दिक पंड्याचे अनेक व्हिडीओ व्हायरल होतायत.