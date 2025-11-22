English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Ind vs Sa: गुवाहाटी टेस्टसाठी टीम इंडियामध्ये मोठा बदल! शुभमन गिलच्या जागी कोण? अक्षर पटेललाही बसवण्यात आलं बाहेर

India vs South Africa, 2nd Test: भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात दोन सामन्यांची कसोटी मालिका सुरू आहे. मालिकेतील दुसरा सामना गुवाहाटी येथे खेळला जात आहे. या सामन्यात भारताकडून कोणाला खेळण्याची संधी मिळाली हे जाणून घ्या.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 22, 2025, 10:07 AM IST
IND vs SA, New Playing XI: टीम इंडियाने गुवाहाटीमध्ये सुरू असलेल्या दुसऱ्या आणि निर्णायक टेस्टसाठी मोठे बदल करत प्लेइंग XI सर्वांसमोर आणली आहे. भारत-दक्षिण आफ्रिका मालिकेतील हा सामना दोन्ही संघांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात असताना, शुभमन गिलच्या गैरहजेरीने मोठी चर्चा रंगली आहे. कोलकाता टेस्टदरम्यान मानेला दुखापत झाल्याने गिल मैदानाबाहेर झाले आणि आता गुवाहाटी टेस्टमध्ये त्यांची जागा कोण घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. याच दरम्यान टीम मॅनेजमेंटने काही तडकाफडकी निर्णय घेत तरुणांना मोठी संधी दिली आहे.

गिल बाहेर, पंत पुन्हा कर्णधार

गुवाहाटीच्या बरसापारा स्टेडियममध्ये सुरू असलेल्या या सामन्यापूर्वी टॉस दक्षिण आफ्रिकेने जिंकत पहिल्यांदा फलंदाजी स्वीकारली. मात्र भारतीय संघाकडे सर्वांचे लक्ष असलेला मोठा बदल म्हणजे शुभमन गिलचा अभाव. कोलकाता टेस्टदरम्यान गिलच्या मानेला दुखापत झाली होती. पहिल्या डावात फक्त तीन चेंडू खेळल्यानंतर त्यांना रिटायर्ड हर्ट व्हावे लागले आणि लगेच रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यामुळे हा सामना त्यांनी गमावला आहे.

गिलच्या जागी कोण?

या सामन्यात शुभमनच्या जागी युवा फलंदाज साई सुदर्शन ला संधी देण्यात आली आहे. त्याला क्रमांक तीनवर बॅटिंगची शक्यता आहे, तर ध्रुव जुरेल चौथ्या क्रमांकावर उतरणार आहे. पहिल्या टेस्टमध्ये संधी न मिळालेल्या साईसमोर स्वतःला सिद्ध करण्याची मोठी संधी आहे.

अक्षर पटेलचेही पत्ते कट, नीतीश रेड्डीची एंट्री

अनुभवी अक्षर पटेलला दुसऱ्या टेस्टमध्ये स्थान मिळाले नाही. त्यांच्या ऐवजी टीम मॅनेजमेंटने ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी याच्यावर विश्वास दाखवला आहे. गुवाहाटीची पिच लाल मातीची असून पेसर्सना मदत मिळण्याची शक्यता असल्याने एक अतिरिक्त वेगवान पर्याय निवडण्यात आला आहे.

 

दोन्ही संघांची प्लेइंग XI

  • भारत
  • केएल राहुल
  • यशस्वी जयसवाल
  • साई सुदर्शन
  • ध्रुव जुरेल
  • ऋषभ पंत (कप्तान/विकेटकीपर)
  • रविंद्र जडेजा
  • नीतीश कुमार रेड्डी
  • वॉशिंगटन सुंदर
  • कुलदीप यादव
  • जसप्रीत बुमराह
  • मोहम्मद सिराज

दक्षिण आफ्रिका

  • एडेन मार्करम
  • रयान रिकेल्टन
  • वियान मुल्डर
  • टेम्बा बावुमा (कर्णधार)
  • टोनी डी जॉर्जी
  • ट्रिस्टन स्टब्स
  • काइल वेरिन (विकेटकीपर)
  • मार्को जानसन
  • सेनुरन मुथुसामी
  • सायमन हार्मर
  • केशव महाराज

FAQ

1. शुभमन गिल गुवाहाटी टेस्ट का खेळत नाही?

शुभमन गिलला कोलकाता टेस्टदरम्यान मानेला दुखापत झाली होती. तीव्र वेदना जाणवल्यामुळे त्यांना रिटायर्ड हर्ट व्हावे लागले आणि डॉक्टरांनी विश्रांतीचा सल्ला दिल्याने ते दुसऱ्या टेस्टमधून बाहेर झाले.

2. शुभमन गिलच्या जागी कोणाला संधी देण्यात आली आहे?

गुवाहाटी टेस्टमध्ये गिलच्या जागी साई सुदर्शनला प्लेइंग XI मध्ये स्थान देण्यात आले आहे.

3. अक्षर पटेलला दुसऱ्या टेस्टमध्ये का खेळवले नाही?

गुवाहाटीची पिच पेसर्सना मदत करणारी असल्याने टीम इंडिया अतिरिक्त वेगवान पर्याय घेऊ इच्छित होती. त्यामुळे अक्षर पटेलची जागा नीतीश कुमार रेड्डीला देण्यात आली.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Ind vs SAShubman Gillplaying 11

