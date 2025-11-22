Ind vs Sa: गुवाहाटी टेस्टसाठी टीम इंडियामध्ये मोठा बदल! शुभमन गिलच्या जागी कोण? अक्षर पटेललाही बसवण्यात आलं बाहेर

IND vs SA, New Playing XI: टीम इंडियाने गुवाहाटीमध्ये सुरू असलेल्या दुसऱ्या आणि निर्णायक टेस्टसाठी मोठे बदल करत प्लेइंग XI सर्वांसमोर आणली आहे. भारत-दक्षिण आफ्रिका मालिकेतील हा सामना दोन्ही संघांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात असताना, शुभमन गिलच्या गैरहजेरीने मोठी चर्चा रंगली आहे. कोलकाता टेस्टदरम्यान मानेला दुखापत झाल्याने गिल मैदानाबाहेर झाले आणि आता गुवाहाटी टेस्टमध्ये त्यांची जागा कोण घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. याच दरम्यान टीम मॅनेजमेंटने काही तडकाफडकी निर्णय घेत तरुणांना मोठी संधी दिली आहे.
गुवाहाटीच्या बरसापारा स्टेडियममध्ये सुरू असलेल्या या सामन्यापूर्वी टॉस दक्षिण आफ्रिकेने जिंकत पहिल्यांदा फलंदाजी स्वीकारली. मात्र भारतीय संघाकडे सर्वांचे लक्ष असलेला मोठा बदल म्हणजे शुभमन गिलचा अभाव. कोलकाता टेस्टदरम्यान गिलच्या मानेला दुखापत झाली होती. पहिल्या डावात फक्त तीन चेंडू खेळल्यानंतर त्यांना रिटायर्ड हर्ट व्हावे लागले आणि लगेच रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यामुळे हा सामना त्यांनी गमावला आहे.
या सामन्यात शुभमनच्या जागी युवा फलंदाज साई सुदर्शन ला संधी देण्यात आली आहे. त्याला क्रमांक तीनवर बॅटिंगची शक्यता आहे, तर ध्रुव जुरेल चौथ्या क्रमांकावर उतरणार आहे. पहिल्या टेस्टमध्ये संधी न मिळालेल्या साईसमोर स्वतःला सिद्ध करण्याची मोठी संधी आहे.
अनुभवी अक्षर पटेलला दुसऱ्या टेस्टमध्ये स्थान मिळाले नाही. त्यांच्या ऐवजी टीम मॅनेजमेंटने ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी याच्यावर विश्वास दाखवला आहे. गुवाहाटीची पिच लाल मातीची असून पेसर्सना मदत मिळण्याची शक्यता असल्याने एक अतिरिक्त वेगवान पर्याय निवडण्यात आला आहे.
1. शुभमन गिल गुवाहाटी टेस्ट का खेळत नाही?
शुभमन गिलला कोलकाता टेस्टदरम्यान मानेला दुखापत झाली होती. तीव्र वेदना जाणवल्यामुळे त्यांना रिटायर्ड हर्ट व्हावे लागले आणि डॉक्टरांनी विश्रांतीचा सल्ला दिल्याने ते दुसऱ्या टेस्टमधून बाहेर झाले.
2. शुभमन गिलच्या जागी कोणाला संधी देण्यात आली आहे?
गुवाहाटी टेस्टमध्ये गिलच्या जागी साई सुदर्शनला प्लेइंग XI मध्ये स्थान देण्यात आले आहे.
3. अक्षर पटेलला दुसऱ्या टेस्टमध्ये का खेळवले नाही?
गुवाहाटीची पिच पेसर्सना मदत करणारी असल्याने टीम इंडिया अतिरिक्त वेगवान पर्याय घेऊ इच्छित होती. त्यामुळे अक्षर पटेलची जागा नीतीश कुमार रेड्डीला देण्यात आली.