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बीसीसीआयच्या आढावा बैठकीत कोचचा पत्ता कट होणार? 'या' दिवशी होणार मंडळाची मिटींग

मानहानीकारक पराभवानंतर, बीसीसीआयने आढावा बैठक घेण्याचा निर्णय घेतला. आता या बैठकीबाबत एक मोठे अपडेट समोर आले आहे ही बैठक कधी होणार यासंदर्भात सविस्तर माहिती तुम्हाला या लेखात देणार आहोत. 

Published: Jul 26, 2026, 07:27 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 07:27 PM IST
बीसीसीआयच्या आढावा बैठकीत कोचचा पत्ता कट होणार? 'या' दिवशी होणार मंडळाची मिटींग
Image Credit: बीसीसीआयची आढावा बैठक कधी होणार? (Photo - Social Media)

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बीसीसीआयच्या आढावा बैठकीत कोचचा पत्ता कट होणार? 'या' दिवशी होणार मंडळाची मिटींग
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