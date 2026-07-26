बीसीसीआयच्या आढावा बैठकीत कोचचा पत्ता कट होणार? 'या' दिवशी होणार मंडळाची मिटींग

भारताचा क्रिकेट संघ हा मागील काही दिवसांपासून परदेश दौऱ्यावर आहे, आधी आयर्लंड आणि नंतर इंग्लंडविरुद्ध सलग तीन मालिकांमध्ये टीम इंडियाला पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. आता भारताच्या संघाने तीन मालिका गमावल्यानंतर झिम्बाव्बेविरुद्ध मालिका जिंकली आहे, पण झालेल्या पराभवांची बीसीसीआय बैठक घेणार असे सांगण्यात आले होते. या मानहानीकारक पराभवानंतर, बीसीसीआयने आढावा बैठक घेण्याचा निर्णय घेतला. आता या बैठकीबाबत एक मोठे अपडेट समोर आले आहे. अनेक खेळाडूंची निराशाजनक कामगिरी राहिली आहे भारतीय संघाचा कर्णधार बदलला आणि त्यानंतर निकालावर मोठा परिणाम पाहायला मिळाला आहे.
आयर्लंडविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या टी20 मालिकेत भारताला 0-2 असा पराभव पत्करावा लागला. इंग्लंडमध्येही पराभवाची मालिका सुरूच राहिली. मालिकेतील पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाला असला तरी, इंग्लंडने भारताचा 4-0 असा पराभव केला. यानंतर, भारतीय संघ तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेत 2-1 ने पराभूत झाला. या पराभवानंतर, बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी आढावा बैठकीचे आयोजन केले होते. मात्र, आता एक मोठे अपडेट समोर आले आहे.
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क्रिकबझने दिलेल्या माहितीनुसार, बीसीसीआय ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीला ही आढावा बैठक घेणार आहे असे सांगण्यात आले आहे. या आढाव्यात आयर्लंड आणि इंग्लंडविरुद्धच्या दौऱ्यांत खेळाडूंची कामगिरी कशी राहिली यासंदर्भात चर्चा होणार आहे. तसेच झिम्बाब्वे दौऱ्याचे विश्लेषण देखील केले जाणार आहे. भारताने झिम्बाब्वेमधील मालिका आधीच जिंकली आहे. भारताचा माजी कर्णधार याला कर्णधार पदावरुन हटवण्यात आले त्याचबरोबर त्याला संघातून देखील वगळण्यात आले हे सर्वांसाठीच धक्कादायक होते. त्यानंतर श्रेयस अय्यरची भारतीय टी20 संघाच्या कर्णधारपदी निवड करण्यात आली पण टीम इंडियाच्या कामगिरीवर श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात मोठा परिणाम झाला.
वृतांनी दिलेल्या माहितीनुसार असे सांगितले जात आहे की, जेव्हा बीसीसीआयची आढावा बैठक होणार आहे त्यावेळी टीम इंडियाचा कर्णधार आणि संघाचा कोचवर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही. टीम इंडियाच्या सपोर्ट स्टाफच्या भवितव्यावर चर्चा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अनेक वृतांनी अशी माहिती दिली आहे की, भारतीय संघाचे फिल्डिंग कोच टी. दिलीप आणि सहाय्यक प्रशिक्षक रायन तेंडेशकेट यांचा संघातील कार्यकाळ संपत आहे. बीसीसीआयच्या बैठकीत कोणते बदल केले जातील, हे बैठकीनंतरच कळेल.