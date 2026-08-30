/अफगाणिस्तान विरुद्ध टी20 सीरिजसाठी कसा असणार भारतीय संघ? स्टार खेळाडूंचं होणार पुनरागमन

IND VS AFG T20 Series : भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यात नुकतीच दोन सामन्यांची टेस्ट सीरिज पार पडली. या टेस्ट सीरिजमध्ये टीम इंडियाने पहिला सामना जिंकला तर दुसरा सामना ड्रॉ झाला. त्यामुळे टीम इंडियाने 1-0 ने आघाडी घेत विजय मिळवला. आता टीम इंडिया अफगाणिस्तान विरुद्ध टी20 सीरिज खेळण्यासाठी मैदानात उतरणार आहे. सप्टेंबर महिन्यात ही तीन सामन्यांची टी20 सीरिज होणार असून याचे सामने दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर आयोजित केले जातील. 13 सप्टेंबर पासून या सामन्यांना सुरुवात होणार आहे.
भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात होणारी टी20 सीरिज ही फ्यूचर टूर्स प्रोग्रामचा भाग आहे. अफगाणिस्तानने काही महिन्यांपूर्वीच टीम इंडिया सोबत वनडे सीरिज खेळली होती. त्यानंतर आता 13, 15, 17 सप्टेंबर दरम्यान टी20 सीरिज खेळवली जाणार आहे. भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यात शेवटची टी20 सीरिज जानेवारी 2024 मध्ये तीन सामन्यांची झाली होती. भारताने ही टी20 सीरिज 3-0 ने जिंकली होती. भारताने नुकतंच जूनमध्ये श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात आयर्लंड विरुद्ध 0-2 ने टी20 सीरिज गमावली होती. तर जुलै महिन्यात इंग्लंड विरुद्ध सुद्धा त्यांना 0-4 ने पराभव मिळाला. त्यानंतर भारतीय संघाने झिम्बाब्वे सीरिज मध्ये कमबॅक केलं आणि झिम्बाब्वे संघाला मायदेशात 3-0 ने पराभूत करून टीम इंडियाने सीरिज जिंकली.
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्डने अफगाणिस्तान विरुद्ध 13 सप्टेंबर पासून सुरु होणाऱ्या तीन सामन्यांच्या टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांसाठी टीम इंडियाची घोषणा अद्याप झालेली नाही. अंदाजाने सप्टेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात भारताच्या टी20 आंतरराष्ट्रीय संघाची घोषणा केली जाईल. अफगाणिस्तान विरुद्ध तीन सामन्यांच्या या टी20 सीरिजमध्ये गोलंदाज जसप्रीत बुमराह आणि ऑलराऊंडर हार्दिक पांड्याची संघात निवड होण्याची शक्यता आहे. सध्या जसप्रीत बुमराह आणि हार्दिक पांड्या हे दोघेही बंगळुरू येथील बीसीसीआयच्या 'सेंटर ऑफ एक्सलन्स'मध्ये आपली पुनर्वसन प्रक्रिया आणि प्रशिक्षण पूर्ण करत आहेत.
वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा (उपकर्णधार), शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, वॉशिंगटन सुंदर, प्रसिद्ध कृष्णा, मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंह.
पहिला सामना - भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान - 13 सप्टेंबर - अरुण जेटली स्टेडियम
दुसरा सामना - भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान - 15 सप्टेंबर - अरुण जेटली स्टेडियम
तिसरा सामना - भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान - 17 सप्टेंबर - अरुण जेटली स्टेडियम