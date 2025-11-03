‘ना कोई ले पंगा...’, चार वर्षांपासून World Cup चं विजयी गाणं तयार, जेमिमा रोड्रिग्जने अखेर संघासोबत गायलं; पाहा VIDEO

भारतीय महिला क्रिकेट टीमने अनेक वर्षांपासून ज्या स्वप्नासाठी झगडत होती तो क्षण अखेर २ नोव्हेंबरला मुंबईत साकार झाला. टीम इंडियाने पहिल्यांदाच महिला वर्ल्ड कप 2025 चं विजेतेपद पटकावलं आणि त्यानंतर संपूर्ण टीम आनंदाच्या वातावरणात बुडाली. या ऐतिहासिक विजयाच्या निमित्ताने टीमने आपलं टीम गाणं सुद्धा रिलीज केलं, जे त्यांनी वर्षानुवर्षं गुप्त ठेवलेलं होतं.
भारतीय टीमच्या खेळाडूंनी सांगितलं की, त्यांनी हा गाणं तब्बल चार वर्षांपूर्वी तयार केला होता, पण तो जगासमोर तेव्हाच आणायचा असा निर्धार केला होता, जेव्हा टीम इंडिया वर्ल्ड कप जिंकेल. आणि आता, साउथ आफ्रिकेवर 52 धावांनी विजय मिळवल्यानंतर, अखेर त्या दिवसाने दार ठोठावलं. हे टीम गाणं भारतीय महिला टीमचा 'सीक्रेट एंथम' म्हणून ओळखला जातो. बीसीसीआयने (BCCI) हा व्हिडीओ आपल्या सोशल मीडियावरून शेअर केला आणि लिहिलं, ‘Straight from the Heart’ (थेट मनापासून). महिला टीमसाठी हा टीम साँग रिलीज करण्याचा याहून योग्य क्षण असूच शकत नाही.
व्हिडीओमध्ये भारतीय टीमची मिडल ऑर्डर स्टार जेमिमा रोड्रिग्ज सांगते, "आम्ही हा गाणं सुमारे चार वर्षांपूर्वी तयार केलं होतं आणि ठरवलं होतं की तेव्हा पर्यंत ते रिलीज करायचं नाही, जोपर्यंत आम्ही वर्ल्ड कप जिंकत नाही. आणि आज ती रात्र आली आहे!" यानंतर संपूर्ण भारतीय महिला टीमने एकत्र येऊन तो गाणं गायलं. त्याचे बोल होते “टीम इंडिया, टीम इंडिया! कर दे सबकी हवा टाइट, टीम इंडिया, हिअर टू फाइट! कोई न लेगा हमको लाइट… अवर फ्यूचर इज ब्राइट!”
No better moment for the #WomenInBlue to unveil their team song. #TeamIndia | #CWC25 | #Final | #INDvSA | #Champions pic.twitter.com/ah49KVTJTH
— BCCI Women (@BCCIWomen) November 3, 2025
“साथ में चलेंगे, साथ में उठेंगे, हम हैं टीम इंडिया, हम साथ में जीतेंगे... न लेगा कोई पंगा, कर देंगे हम दंगा, रहेगा सबसे ऊपर, हमारा तिरंगा! हम हैं टीम इंडिया!! हम हैं टीम इंडिया!! हम हैं टीम इंडिया!!” हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर काही क्षणांत व्हायरल झाला. फॅन्सनी या साँगच्या बोलांमध्ये टीम इंडियाच्या जिद्दीचं आणि एकतेचं प्रतिक पाहिलं.
वर्ल्ड कपच्या फायनलमध्ये भारताने पहिल्यांदा बॅटिंग करत 298 धावा केल्या होत्या. त्यात शेफाली वर्मा हिने 87 धावा करून 2 विकेट्स घेतल्या, तर दीप्ती शर्मा हिने 58 धावा करत 5 विकेट्स झळकावल्या. त्यांच्या शानदार परफॉर्मन्समुळे भारताने साउथ आफ्रिकेवर भक्कम विजय मिळवत इतिहास रचला.
टीम इंडिया आता केवळ वर्ल्ड चॅम्पियन नाही, तर तीच्या ‘टीम साँग’सह देशाच्या प्रत्येक चाहत्याच्या हृदयात कायमची जागा मिळवून बसली आहे.