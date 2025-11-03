English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

‘ना कोई ले पंगा...’, चार वर्षांपासून World Cup चं विजयी गाणं तयार, जेमिमा रोड्रिग्जने अखेर संघासोबत गायलं; पाहा VIDEO

India Release Their Team Song: भारताने चार वर्षांपूर्वी विश्वचषक (ICC Women’s World Cup 2025) विजयाचे गाणं तयार केले होते आणि आता जिंकल्यानंतर ते रिलीज केले आहे. BCCI ने टीम इंडिया हे गाणं गात असल्याचा व्हिडीओ रिलीज केला आहे.       

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 3, 2025, 06:33 PM IST
‘ना कोई ले पंगा...’, चार वर्षांपासून World Cup चं विजयी गाणं तयार, जेमिमा रोड्रिग्जने अखेर संघासोबत गायलं; पाहा VIDEO
Team India in Secret Anthem After Historic World Cup Win, BCCI Shares Viral Video

भारतीय महिला क्रिकेट टीमने अनेक वर्षांपासून ज्या स्वप्नासाठी झगडत होती  तो क्षण अखेर २ नोव्हेंबरला मुंबईत साकार झाला. टीम इंडियाने पहिल्यांदाच महिला वर्ल्ड कप 2025 चं विजेतेपद पटकावलं आणि त्यानंतर संपूर्ण टीम आनंदाच्या वातावरणात बुडाली. या ऐतिहासिक विजयाच्या निमित्ताने टीमने आपलं टीम गाणं सुद्धा रिलीज केलं, जे त्यांनी वर्षानुवर्षं गुप्त ठेवलेलं होतं.

Add Zee News as a Preferred Source

चार वर्षांपूर्वी तयार होतं गाणं 

भारतीय टीमच्या खेळाडूंनी सांगितलं की, त्यांनी हा गाणं तब्बल चार वर्षांपूर्वी तयार केला होता, पण तो जगासमोर तेव्हाच आणायचा असा निर्धार केला होता, जेव्हा टीम इंडिया वर्ल्ड कप जिंकेल. आणि आता, साउथ आफ्रिकेवर 52 धावांनी विजय मिळवल्यानंतर, अखेर त्या दिवसाने दार ठोठावलं. हे टीम गाणं भारतीय महिला टीमचा 'सीक्रेट एंथम' म्हणून ओळखला जातो. बीसीसीआयने (BCCI) हा व्हिडीओ आपल्या सोशल मीडियावरून शेअर केला आणि लिहिलं, ‘Straight from the Heart’ (थेट मनापासून). महिला टीमसाठी हा टीम साँग रिलीज करण्याचा याहून योग्य क्षण असूच शकत नाही.

हे ही वाचा: World Cup 2025: ट्रॉफी घेण्यापूर्वी कर्णधार हरमनप्रीत कौरची 'ही' इच्छा पूर्ण करण्यास जय शहांनी दिला नकार, VIDEO व्हायरल!

 

व्हिडीओमध्ये भारतीय टीमची मिडल ऑर्डर स्टार जेमिमा रोड्रिग्ज सांगते, "आम्ही हा गाणं सुमारे चार वर्षांपूर्वी तयार केलं होतं आणि ठरवलं होतं की तेव्हा पर्यंत ते रिलीज करायचं नाही, जोपर्यंत आम्ही वर्ल्ड कप जिंकत नाही. आणि आज ती रात्र आली आहे!" यानंतर संपूर्ण भारतीय महिला टीमने एकत्र येऊन तो गाणं गायलं. त्याचे बोल होते “टीम इंडिया, टीम इंडिया! कर दे सबकी हवा टाइट, टीम इंडिया, हिअर टू फाइट! कोई न लेगा हमको लाइट… अवर फ्यूचर इज ब्राइट!”

हे ही वाचा: Shafali Verma: संघातून वगळल्याची बातमी लपवून ठेवली, वडिलांना हार्टअटॅक....शेफाली वर्माची स्टोरी तुम्हाला करेल भावुक!

 

आणखी पुढच्या ओळींत लिहिलं आहे 

“साथ में चलेंगे, साथ में उठेंगे, हम हैं टीम इंडिया, हम साथ में जीतेंगे... न लेगा कोई पंगा, कर देंगे हम दंगा, रहेगा सबसे ऊपर, हमारा तिरंगा! हम हैं टीम इंडिया!! हम हैं टीम इंडिया!! हम हैं टीम इंडिया!!” हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर काही क्षणांत व्हायरल झाला. फॅन्सनी या साँगच्या बोलांमध्ये टीम इंडियाच्या जिद्दीचं आणि एकतेचं प्रतिक पाहिलं.

वर्ल्ड कपच्या फायनलमध्ये भारताने पहिल्यांदा बॅटिंग करत 298 धावा केल्या होत्या. त्यात शेफाली वर्मा हिने 87 धावा करून 2 विकेट्स घेतल्या, तर दीप्ती शर्मा हिने 58 धावा करत 5 विकेट्स झळकावल्या. त्यांच्या शानदार परफॉर्मन्समुळे भारताने साउथ आफ्रिकेवर भक्कम विजय मिळवत इतिहास रचला.

हे ही वाचा: Harmanpreet Kaur Net Worth: आलिशान बंगला, लक्झरी कार आणि करोडोंची कमाई! जाणून घ्या वर्ल्ड चॅम्पियन कॅप्टन हरमनप्रीत कौरची संपत्ती

 

टीम इंडिया आता केवळ वर्ल्ड चॅम्पियन नाही, तर तीच्या ‘टीम साँग’सह देशाच्या प्रत्येक चाहत्याच्या हृदयात कायमची जागा मिळवून बसली आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Viral Videoteam indiaTeam SongJemimah Rodrigues

इतर बातम्या

बाबा वेंगाची 2025 वर्षातील सर्वात मोठी भविष्यवाणी खरी ठरणार...

विश्व