टीम इंडियाच्या Champions Trophy संघात स्टार खेळाडूंचं कमबॅक, मात्र चिंतेचं एकमेव कारण...

Champions Trophy 2025 :19 फेब्रुवारी पासून चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 (Champions Trophy 2025) ला सुरुवात होणार आहे. बीसीसीआयने (BCCI) आगामी चॅम्पियन्स ट्रॉफीसाठी 18 जानेवारी रोजी भारतीय संघाचा कर्णधार रोहित शर्मा आणि सिलेक्शन कमिटीचे चेअरमन अजित आगरकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन टीम इंडियाची घोषणा केली. जवळपास ८ वर्षांनी आयोजित करण्यात आलेली चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकण्यासाठी बीसीसीआयने टीम इंडियात अनेक स्टार खेळाडूंचा समावेश करण्यात आला आहे. यात मागील अनेक महिन्यांपासून टीम इंडियाचा भाग असलेल्या मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव, श्रेयस अय्यर यांना संधी दिली आहे. मात्र अशात टीम इंडियासाठी चिंतेचं एकमेव कारण समोर आलं आहे.

भारताचा स्टार वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह याचा चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या संघात समावेश करण्यात आलेला आहे. मात्र असं असलं तरी बुमराहच्या फिटनेसबाबत अजूनही शंका आहे. बॉर्डर गावसकर ट्रॉफीच्या शेवटच्या सामन्यात बुमराहच्या पाठीला दुखापत झाली होती. सध्या बुमराहवर बंगळुरूमध्ये एनसीएमध्ये उपचार सुरु असून त्याच्या फिटनेसवर लक्ष ठेवले जात आहे. पत्रकार परिषदेत सिलेक्शन कमिटीचे चेअरमन अजित आगरकर यांनी सांगितले की "बुमराहच्या फिटनेसबाबत अजूनही शंका आहे. म्हणूनच आम्ही अर्शदीप सिंह याला संघात निवडलंय. कदाचित चॅम्पियन्स ट्रॉफीतील सुरुवातीच्या सामन्यांना बुमराह प्लेईंग ११ चा भाग नसेल". जसप्रीत बुमराहने बॉर्डर गावसकर ट्रॉफीमध्ये एकूण 32 विकेट्स घेतले. बुमराह सीरिजमध्ये सर्वाधिक विकेट घेणारा गोलंदाज ठरला ज्यामुळे त्याला प्लेअर ऑफ द सीरिजचा पुरस्कार मिळाला होता. त्यामुळे बुमराहची दुखापत ही भारतीय संघासाठी चिंतेची बाबत ठरली आहे.

Rohit Sharma said, "we're not sure of Jasprit Bumrah at this stage, so we wanted someone who can take up that role, we picked Arshdeep Singh". pic.twitter.com/u5PpLKIlmE

