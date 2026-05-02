English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • स्पोर्ट्स
Women's T20 World Cup साठी भारतीय संघाची घोषणा, WPL 2026 च्या स्टार खेळाडूंना मिळाली संधी

Team India squad : भारतीय महिला संघाचे लक्ष हे टी20 विश्वचषकावर असणार आहे, यासाठी आता बीसीसीआयने त्यांच्या सोशल मिडियावर आगामी विश्वचषकासाठी संघाची घोषणा केली आहे. यामध्ये काही महिला प्रिमियर लीगमध्ये चांगली कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना स्थान मिळाले आहे. 

शुभांगी मेरे | Updated: May 2, 2026, 06:07 PM IST
Photo Credit - Social Media

India squad announced for Women's T20 World Cup 2026 : भारताच्या संघाने एकदिवसीय विश्वचषकामध्ये ऐतिहासिक विजय मिळवल्यानंतर आता भारतीय महिला संघाचे लक्ष हे टी20 विश्वचषकावर असणार आहे. मागील काही मालिकांमध्ये भारताच्या संघाने चांगली कामगिरी केली आहे तर मागील मालिकेमध्ये भारताच्या संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला होता. आता विश्वचषकाला 41 दिवस शिल्लक असताना भारतीय महिला संघाची बीसीसीआयने घोषणा केली आहे. भारताचा संघ आगामी विश्वचषक हा हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली खेळताना दिसणार आहे. बीसीसीआयने संघाची घोषणा केली यामध्ये काही नव्या खेळाडूंना संघामध्ये स्थान मिळाले आहे आणि यामध्ये काही खेळाडूंना संघामधून वगळण्यात आले आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

हरप्रीत कौर करणार भारतीय संघाचे नेतृत्व

भारताच्या संघाने मागील सामन्यांमध्ये प्रभावशाली कामगिरी केली आहे. टीम इंडियाने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध झालेल्या मालिकेमध्ये देखील चांगली कामगिरी केली होती आता भारताचा संघ आगामी मालिकेमध्ये कशी कामगिरी करणार याकडे सर्वाचे लक्ष असणार आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध मालिकेमध्ये भारती फुलमाली हिने टीम इंडियासाठी आठ वर्षानंतर कमबॅक केला आहे. तिला भारतीय विश्वचषक संघामध्ये स्थान मिळाले आहे. तर एकदिवसीय विश्वचषकात चांगली कामगिरी करणारी स्मृती मानधना, शेफाली वर्माची जोडीला संघात स्थान मिळाले आहे. 

जेमिमा रोड्रीग्स ही संघात कायम आहे तर भारती फुलमाली हिने देखील चांगली कामगिरी महिला प्रिमियर लीगमध्ये केली होती. त्याचबरोबर रिचा घोष आणि यास्तिका भाटीया यांना विकेटकिपर म्हणून भारतीय संघात स्थान मिळाले आहे. यास्तिका भाटीया हिला एकदिवसीय संघामध्ये देखील स्थान मिळाले होते पण ती सरावाच्या वेळी जखमी झाल्यामुळे तिला संघातून बाहेर करण्यात आले होते. भारतीय दिग्गज ऑलराउंडर दिप्ती शर्मा देखील संघाचा भाग असणार आहे. 

टी20 विश्वचषकासाठी भारतीय महिला संघ

हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रीग्स, भारती फुलमाली, दिप्ती शर्मा, रिचा घोष (विकेटकिपर), श्री चरणी, यास्तिका भाटीया (विकेटकिपर), नंदनी शर्मा, अरुधती रेड्डी, रेणुका ठाकुर, क्रांती गौड, श्रेयंका पाटील, राधा यादव, 

About the Author

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

...Read More

Tags:
Harmanpreet Kaurteam indiaWomen’s T20 World Cup 2026bcciIndia Women squad

