/आशिया कप 2026 साठी भारताच्या संघाची घोषणा, टीममधील मॅचविनर खेळाडू संघातून बाहेर

Team India Asia Cup 2026 : 28 ऑगस्टपासून सुरु होणाऱ्या आशिया कप 2026 साठी बीसीसीआयने भारतीय संघाची घोषणा केली आहे, यामध्ये टीम इंडियाच्या संघाला आता मोठा धक्का बसला आहे. 2025 च्या विश्वचषकामधील भारताच्या संघाती मॅचविनर खेळाडू जेमिमा रॉड्रिग्स हिला आशिया कप 2026 मध्ये स्थान मिळाले नाही. द हंड्रेडमध्ये हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे तिला स्पर्धा सोडावी लागली होती आता ती आशिया कपमधून देखील बाहेर झाली आहे. बीसीसीआयने जेमिमा रॉड्रिग्सला संघाबाहेर करण्याचे कारण स्पष्ट केले आणि निवेदनामध्ये सांगितले आहे की, 25 वर्षीय जेमिमाला या महिन्याच्या सुरुवातीला इंग्लंडमध्ये झालेल्या 'द हंड्रेड' स्पर्धेदरम्यान तिच्या उजव्या हॅमस्ट्रिंगला स्नायूची दुखापत झाली होती.
बीसीसीआयने पुढे असेही सांगितले आहे की, बंगळूरु येथील सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये वैद्यकीय पथकाने केलेल्या तपासणीनंतर, तिच्या हॅमस्ट्रिंगमध्ये 'हाय-ग्रेड टियर' (स्नायू फाटणे) झाल्याची पुष्टी झाली आहे. त्यामुळे आता भारताच्या संघाने आगामी स्पर्धा आशिया कपमध्ये संघाची घोषणा केली आहे यामध्ये काही नव्या खेळाडूंना संघात स्थान मिळाले आहे. 28 ऑगस्ट ते 13 सप्टेंबर दरम्यान दुबईत ही स्पर्धा खेळवली जाणार आहे. भारताच्या संघामध्ये जेमिमा रॉड्रिग्सच्या जागेवर प्रतीका रावलला संधी मिळाली आहे. दुखापतीमुळे तिला कसोटी मालिकेमधून बाहेर व्हावे लागले होते पण आता ती संघात पुनरागमन करत आहे.
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शेफाली वर्मा आणि स्मृती मानधना या दोघींचे स्थान पक्के आहे, त्यामुळे प्रतीका रावल संघासाठी तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करु शकते. त्याचबरोबर भारती फुलमालीला विश्वचषकामध्ये स्थान मिळाले होते पण तिला प्लेइंग 11 मधून काही सामन्यांमध्ये वगळण्यात आले होते, आता आशिया कपमध्ये भारती फुलमालीला प्लेइंग 11 मध्ये स्थान मिळणार का याकडे सर्वांचे लक्ष असेल. त्याचबरोबर काही युवा खेळाडूंना संघात स्थान मिळाले आहे त्यामध्ये प्रेमा रावत, नंदनी शर्मा या खेळाडूंचा समावेश आहे. बीसीसीआयने आधीच आशिया कपसाठी संघाची घोषणा केली होती पण अनेक संघात बदल झाल्यामुळे पुन्हा संघामध्ये काही बदल केल्यानंतर संघाची घोषणा केली आहे.
महिलांच्या स्पर्धेत भारत अव्वल मानांकित संघ असून उपांत्यपूर्व फेरीत त्यांचा सामना जपानशी होईल. उपांत्य फेरीत त्यांचा सामना बांगलादेश, हाँगकाँग किंवा चीनशी होऊ शकतो. ड्रॉच्या दुसऱ्या भागात पाकिस्तान आहे, याचा अर्थ हे दोन कट्टर प्रतिस्पर्धी केवळ सुवर्णपदकाच्या सामन्यात किंवा कांस्यपदकाच्या प्ले-ऑफमध्येच एकमेकांविरुद्ध खेळू शकतील, हे दोन्ही सामने 22 सप्टेंबर रोजी खेळले जातील.
हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना (उपकर्णधार), शेफाली वर्मा, भारती फुलमाली, दीप्ती शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकिपर), जी कमलिनी (यष्टीरक्षक), अरुंधती रेड्डी, प्रेमा रावत, राधा यादव, श्री चरणी, रेणुका ठाकुर, नंदनी शर्मा, क्रांती गौड, प्रतिका रावल.