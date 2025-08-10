टीम इंडियाच्या 'या' स्टार क्रिकेटपटूची कारकीर्द संपली! नाव ऐकून चाहत्यांनाही बसला धक्का

Team India star cricketer career almost finished: भारतीय संघातील एकेकाळचा आशादायी क्रिकेटपटू फक्त 68 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळून जवळपास टीम इंडियातून बाहेर फेकला गेला आहे. अनेक संधी मिळूनही सातत्यपूर्ण कामगिरी करण्यात तो अपयशी ठरला आणि शेवटी निवड समितीने त्याच्याकडे पाठ फिरवली. हा खेळाडू कोण आहे हे जाणून घेऊयात...
हा खेळाडू आहे मनीष पांडे. मनीष पांडेच्या नावावर सुरुवातीला 'टीम इंडियाचे भविष्य' अशी शिक्कामोर्तब झाली होती. पदार्पणही दमदार झाले. 2015 मध्ये झिंबाब्वेविरुद्ध 86 चेंडूत 71 धावांची खेळी आणि त्यानंतर 2016 मध्ये सिडनीत ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध 81 चेंडूत नाबाद 104 धावा करून भारताला विजय मिळवून दिला. पण या चमकदार खेळीनंतर तो संघातून ये-जा करत राहिला. जखमी होण्यामुळेही अनेक मोठ्या संधी त्याच्या हातातून गेल्या.
आजवर 39 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांत त्याने 44.31 च्या सरासरीने आणि 126.15 च्या स्ट्राइक रेटने 709 धावा केल्या आहेत. आकडे वाईट नसले तरी, सातत्याचा अभाव हा त्याचा मोठा शत्रू ठरला. त्यामुळे आता निवड समिती पुन्हा त्याच्याकडे पाहण्याची शक्यता फारच कमी आहे.
मनीष पांडेने आयपीएल कारकिर्दीची सुरुवात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूसोबत केली. 2009 मध्ये तो आयपीएलमध्ये शतक करणारा पहिला भारतीय फलंदाज ठरला. डेक्कन चार्जर्सविरुद्ध त्याने फक्त 73 चेंडूत नाबाद 114 धावा ठोकल्या, ज्यात 10 चौकार आणि 4 षटकार होते. त्यावेळी आरसीबीचा कर्णधार अनिल कुंबळे होता.
सुरुवातीची चमक, मधेच मिळालेला मोठा मंच आणि त्यानंतर घसरत गेलेलं ग्राफ यामुळे आता मनीषचं करियर संपेल असंच वाटत आहे. आता मनीष पांडेचं करिअर सध्या त्याच टप्प्यावर आहे जिथून पुनरागमन करणे जवळपास अशक्य वाटत आहे.
प्र. 1: मनीष पांडे कोण आहे?
उ: मनीष पांडे हा भारतीय क्रिकेटपटू असून तो मुख्यतः उजव्या हाताचा मधल्या फळीतील फलंदाज आहे. त्याने भारतासाठी कसोटीखेरीज एकदिवसीय (ODI) आणि टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत.
प्र. 2: मनीष पांडेचा आंतरराष्ट्रीय पदार्पण कधी झाला?
उ: त्याने 2015 मध्ये झिंबाब्वेविरुद्ध ODI पदार्पण केले, तर 2015 मध्येच झिंबाब्वेविरुद्ध टी-20 पदार्पण केले.
प्र. 3: त्याची आंतरराष्ट्रीय कामगिरी कशी आहे?
उ: मनीष पांडेने भारतासाठी 29 ODI सामन्यांत 566 धावा आणि 39 T20I सामन्यांत 709 धावा केल्या आहेत.