टीम इंडियाची पुढची Super 4 मॅच कधी? पाकिस्ताननंतर कोणाविरुद्ध खेळणार?

Team India Super 4 Matches : आशिया कप 2025 मध्ये (Asia Cup 2025) सुपर 4 स्टेज सामन्यांना शनिवार 20 सप्टेंबर पासून सुरुवात झाली आहे. भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका आणि बांगलादेश या संघांनी सुपर 4 मध्ये स्थान मिळवलं असून प्रत्येक संघ तीन सुपर 4 स्टेजचे सामने खेळेल. यात पॉईंट्स टेबलमध्ये टॉप 2 वरचे संघ आशिया कपची फायनल खेळतील. टीम इंडियाने (Team India) पाकिस्तान विरुद्ध पहिला सुपर 4 सामना खेळल्यावर आता त्यांना उर्वरित दोन सामने बांगलादेश आणि श्रीलंका सोबत खेळायचे आहेत. तेव्हा टीम इंडियाच्या पुढील सामन्यांचे वेळापत्रक जाणून घेऊयात.
भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात आशिया कप 2025 चा सुपर 4 सामना रविवार 21 सप्टेंबर रोजी खेळवला गेला. या सामन्यात टॉस जिंकून भारताने पाकिस्तानला फलंदाजीचं आव्हान दिलं होतं. यावेळी पाकिस्तानने 5 विकेट गमावून 20 ओव्हरमध्ये 171 धावा केल्या. त्यामुळे टीम इंडियाला विजयासाठी 172 धावांचं आव्हान मिळालं होतं. टीम इंडियाने हे आव्हान 6 विकेट राखून पूर्ण केलं.
भारत विरुद्ध बांगलादेश - बुधवार - 24 सप्टेंबर
भारत विरुद्ध श्रीलंका - शुक्रावर - 26 सप्टेंबर
आशिया कप फायनल - रविवार - 28 सप्टेंबर
भारताने आतापर्यंत आशिया कप 8 वेळा जिंकला आहे. यात भारताने टी 20 फॉरमॅटमध्ये आतापर्यंत एकदाच आशिया कप जिंकला आहे, जो 2016 चा विजय होता. भारताने 1984, 1988, 1990 - 91, 1995, 2010, 2016 (T20 फॉरमॅट), 2018, 2023 यावर्षी आशिया कप जिंकला आहे.
सुपर 4 मध्ये कोणत्या संघांनी स्थान मिळवले आहे?
सुपर 4 मध्ये भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका आणि बांगलादेश या संघांनी स्थान मिळवले आहे.
भारताचे सुपर 4 मधील पुढील सामने कोणते आहेत?
भारत विरुद्ध बांगलादेश: बुधवार, 24 सप्टेंबर 2025
भारत विरुद्ध श्रीलंका: शुक्रवार, 26 सप्टेंबर 2025
भारताने T20 फॉरमॅटमध्ये आशिया कप किती वेळा जिंकला आहे?
भारताने T20 फॉरमॅटमध्ये आशिया कप फक्त एकदाच जिंकला आहे, तो 2016 मध्ये.