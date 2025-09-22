English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

टीम इंडियाची पुढची Super 4 मॅच कधी? पाकिस्ताननंतर कोणाविरुद्ध खेळणार?

Team India Super 4 Matches : आशिया कप 2025 मध्ये पाकिस्तानला धूळ चारून भारताने सुपर 4 चा पहिला सामना जिंकला. आता टीम इंडियाच्या सुपर ४ सामन्यांचे पुढील वेळापत्रक कसं  असणार आहे याविषयी जाणून घेऊयात. 

पूजा पवार | Updated: Sep 22, 2025, 06:32 PM IST
टीम इंडियाची पुढची Super 4 मॅच कधी? पाकिस्ताननंतर कोणाविरुद्ध खेळणार?
(Photo Credit : Social Media)

Team India Super 4 Matches : आशिया कप 2025 मध्ये (Asia Cup 2025) सुपर 4 स्टेज सामन्यांना शनिवार 20 सप्टेंबर पासून सुरुवात झाली आहे. भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका आणि बांगलादेश या संघांनी सुपर 4 मध्ये स्थान मिळवलं असून प्रत्येक संघ तीन सुपर 4 स्टेजचे सामने खेळेल. यात पॉईंट्स टेबलमध्ये टॉप 2 वरचे संघ आशिया कपची फायनल खेळतील. टीम इंडियाने (Team India) पाकिस्तान विरुद्ध पहिला सुपर 4 सामना खेळल्यावर आता त्यांना उर्वरित दोन सामने बांगलादेश आणि श्रीलंका सोबत खेळायचे आहेत. तेव्हा टीम इंडियाच्या पुढील सामन्यांचे वेळापत्रक जाणून घेऊयात. 

Add Zee News as a Preferred Source

टीम इंडियाने 6 विकेटने जिंकला सामना : 

भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात आशिया कप 2025 चा सुपर 4 सामना रविवार 21 सप्टेंबर रोजी खेळवला गेला. या सामन्यात टॉस जिंकून भारताने पाकिस्तानला फलंदाजीचं आव्हान दिलं होतं. यावेळी पाकिस्तानने 5 विकेट गमावून 20 ओव्हरमध्ये 171 धावा केल्या. त्यामुळे टीम इंडियाला विजयासाठी 172 धावांचं आव्हान मिळालं होतं. टीम इंडियाने हे आव्हान 6 विकेट राखून पूर्ण केलं.

टीम इंडियाचे पुढील सामने : 

भारत विरुद्ध बांगलादेश  - बुधवार - 24 सप्टेंबर 

भारत विरुद्ध श्रीलंका - शुक्रावर - 26 सप्टेंबर 

आशिया कप फायनल - रविवार - 28 सप्टेंबर 

भारताने आतापर्यंत कितीवेळा जिंकलाय आशिया कप?

भारताने आतापर्यंत आशिया कप 8 वेळा जिंकला आहे. यात भारताने टी 20 फॉरमॅटमध्ये आतापर्यंत एकदाच आशिया कप जिंकला आहे, जो 2016 चा विजय होता. भारताने 1984, 1988, 1990 - 91, 1995, 2010, 2016 (T20 फॉरमॅट), 2018, 2023 यावर्षी आशिया कप जिंकला आहे. 

FAQ : 

सुपर 4 मध्ये कोणत्या संघांनी स्थान मिळवले आहे?
सुपर 4 मध्ये भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका आणि बांगलादेश या संघांनी स्थान मिळवले आहे.

भारताचे सुपर 4 मधील पुढील सामने कोणते आहेत?  
भारत विरुद्ध बांगलादेश: बुधवार, 24 सप्टेंबर 2025  
भारत विरुद्ध श्रीलंका: शुक्रवार, 26 सप्टेंबर 2025

भारताने T20 फॉरमॅटमध्ये आशिया कप किती वेळा जिंकला आहे?
भारताने T20 फॉरमॅटमध्ये आशिया कप फक्त एकदाच जिंकला आहे, तो 2016 मध्ये.

About the Author
Tags:
team indiaAsia Cup 2025IND vs PakCricket News

इतर बातम्या

Astrology : 'या' राशींचं पहिलं लग्न टिकत नाहीत...

भविष्य