T20 World Cup 2026 : टीम इंडिया सुपर 8 मध्ये 'या' संघांशी होणार सामना, समोर आलं शेड्युल, पहिला सामना कोणाशी?

T20 World Cup 2026 Team India Super 8 Schedule: टी 20 वर्ल्ड कप 2026 ही (T20 World Cup 2026) स्पर्धा आता रंगात येऊ लागलीये. ग्रुप स्टेजनंतर आता शनिवार पासून सुपर 8 फेरीतील सामन्यांचा रोमांच प्रेक्षकांना अनुभवता येणार आहे. अशातच टीम इंडियाने ग्रुप ए मधील लागोपाठ तीन सामने जिंकून सुपर 8 मध्ये प्रवेश केलाय. सध्या एकूण 5 संघ हे सुपर 8 साठी क्वालिफाय झालेत. आयसीसीने (ICC) स्पर्धा सुरु होण्यापूर्वीच सुपर 8 साठी दोन संभाव्य ग्रुप बनवले होते. यात भारताच्या विरुद्ध खेळणारे संघ हे जवळपास तेच आहेत जे सध्या पुढे जाताना दिसतायत. तेव्हा सुपर 8 मध्ये टीम इंडियाचे (Team India) पुढील सामने कोणाशी होणार याबाबत जाणून घेऊयात.
रविवारी भारताने कोलंबो येथे झालेल्या सामन्यात पाकिस्तानला तब्बल 61 धावांनी पराभूत करून ग्रुप स्टेजमधील तीनही सामने जिंकले. ज्यामुळे त्यांनी थेट सुपर 8 फेरीसाठी क्वालिफाय केलं. सुपर 8 मध्ये आता 8 संघ असतील ज्यांना प्रत्येकी 4 अशा दोन ग्रुपमध्ये विभागण्यात आलं आहे. लागोपाठ तिसऱ्या विजयानंतर यात भारताने सुपर ८ मधील ग्रुप X मध्ये स्थान मिळवलंय.
भारताशिवाय ग्रुप X मध्ये वेस्ट इंडिज, दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया किंवा झिम्बाब्वे हे संघ सामील होतील. वेस्ट इंडिज आणि दक्षिण आफ्रिका या दोन संघांनी प्रत्येकी तीन सामने जिंकून सुपर 8 मध्ये स्थान मिळवलं आहे. आतापर्यंत ग्रुप ए मधील तीन संघ फायनल झालेत तर चौथा संघ निश्चित होणं बाकी आहे. ऑस्ट्रेलिया किंवा झिम्बाब्वे यातील एक संघ सुपर 8 मध्ये स्थान मिळवेल.
हेही वाचा : टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा रोमांच वाढला, 3 संघ स्पर्धेतून बाहेर, 5 संघ सुपर 8 साठी क्वालीफिकेशनच्या शर्यतीत