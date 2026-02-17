English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
T20 World Cup 2026 : टीम इंडिया सुपर 8 मध्ये 'या' संघांशी होणार सामना, समोर आलं शेड्युल, पहिला सामना कोणाशी?

T20 World Cup 2026 Team India Super 8 Schedule :टीम इंडियाने ग्रुप ए मधील लागोपाठ तीन सामने जिंकून सुपर 8 मध्ये प्रवेश केलाय. आता सुपर ८ मध्ये टीम इंडियाचा सामना कोणत्या संघाशी होणार हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे.   

पूजा पवार | Updated: Feb 17, 2026, 10:09 AM IST
Photo Credit - Social Media

T20 World Cup 2026 Team India Super 8 Schedule: टी 20 वर्ल्ड कप 2026 ही (T20 World Cup 2026) स्पर्धा आता रंगात येऊ लागलीये. ग्रुप स्टेजनंतर आता शनिवार पासून सुपर 8 फेरीतील सामन्यांचा रोमांच प्रेक्षकांना अनुभवता येणार आहे. अशातच टीम इंडियाने ग्रुप ए मधील लागोपाठ तीन सामने जिंकून सुपर 8 मध्ये प्रवेश केलाय. सध्या एकूण 5 संघ हे सुपर 8 साठी क्वालिफाय झालेत.  आयसीसीने (ICC) स्पर्धा सुरु होण्यापूर्वीच सुपर 8 साठी दोन संभाव्य ग्रुप बनवले होते. यात भारताच्या विरुद्ध खेळणारे संघ हे जवळपास तेच आहेत जे सध्या पुढे जाताना दिसतायत. तेव्हा सुपर 8 मध्ये टीम इंडियाचे (Team India) पुढील सामने कोणाशी होणार याबाबत जाणून घेऊयात. 

सुपर 8 च्या ग्रुप X मध्ये मिळवलं स्थान : 

रविवारी भारताने कोलंबो येथे झालेल्या सामन्यात पाकिस्तानला तब्बल 61 धावांनी पराभूत करून ग्रुप स्टेजमधील तीनही सामने जिंकले. ज्यामुळे त्यांनी थेट सुपर 8 फेरीसाठी क्वालिफाय केलं. सुपर 8 मध्ये आता 8 संघ असतील ज्यांना प्रत्येकी 4 अशा दोन ग्रुपमध्ये विभागण्यात आलं आहे. लागोपाठ तिसऱ्या विजयानंतर यात भारताने सुपर ८ मधील ग्रुप X मध्ये स्थान मिळवलंय. 

ग्रुप X मध्ये टीम इंडियासोबत इतर कोणते तगडे संघ आहेत? 

भारताशिवाय ग्रुप X मध्ये वेस्ट इंडिज, दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया किंवा झिम्बाब्वे हे संघ सामील होतील. वेस्ट इंडिज आणि दक्षिण आफ्रिका या दोन संघांनी प्रत्येकी तीन सामने जिंकून सुपर 8 मध्ये स्थान मिळवलं आहे. आतापर्यंत ग्रुप ए मधील तीन संघ फायनल झालेत तर चौथा संघ निश्चित होणं बाकी आहे. ऑस्ट्रेलिया किंवा झिम्बाब्वे यातील एक संघ सुपर 8 मध्ये स्थान मिळवेल. 

हेही वाचा :  टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा रोमांच वाढला, 3 संघ स्पर्धेतून बाहेर, 5 संघ सुपर 8 साठी क्वालीफिकेशनच्या शर्यतीत

 

सुपर ८ फेरीतील टीम इंडियाच्या सामन्यांचे पूर्ण वेळापत्रक काय?

  • पहिला सामना : भारत विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका - 22 फेब्रुवारी , अहमदाबाद
  • दुसरा सामना   :  भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया/जिम्बाब्वे - 26 फेब्रुवारी , चेन्नई
  • तिसरा सामना  : भारत विरुद्ध वेस्टइंडीज - 1 मार्च, कोलकाता
