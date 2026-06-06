/टीम इंडियात एक यादव आऊट एक यादव इन...बॅटिंग नाही बॉलिंगने मैदान गाजवणार

BCCI ने आगामी आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यावरील टी-20 (T20I) मालिकेसाठी भारतीय संघाची अधिकृत घोषणा केली आहे. या संघात देखील दिल्ली आणि लखनऊ सुपर जायंट्सचा (LSG) युवा वेगवान गोलंदाज प्रिन्स यादव (Prince Yadav) याला पहिल्यांदाच भारताच्या टी-20 संघात स्थान मिळाले आहे. आयर्लंड आणि इंग्लंडविरुद्धच्या टी20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेसाठी वैभव सूर्यवंशीची निवड झाली आहे. बीसीसीआयने शनिवारी या दोन्ही मालिका आणि आशियाई खेळांसाठी संघांची घोषणा केली. वैभव संघात आहे, पण त्याच्यासोबत आणखी एका खेळाडूची राष्ट्रीय टी20 संघात पहिल्यांदाच निवड झाली आहे.
बीसीसीआयने सर्वप्रथम आपल्या नवीन टी20 कर्णधाराची घोषणा केली. सूर्यकुमार यादवच्या जागी श्रेयस अय्यरची नवीन कर्णधार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तिलक वर्माची उपकर्णधार म्हणून निवड झाली आहे. वैभव सूर्यवंशी हे नाव सध्या सर्वाधिक चर्चेत आहे. त्याने आयपीएल 2026 मध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करून पहिल्यांदाच राष्ट्रीय टी20 संघात स्थान मिळवले. मात्र, या यादीतील तो एकमेव खेळाडू नाही ज्याची टी20 संघात पहिल्यांदाच निवड झाली आहे.
आयपीएल 2026 लखनौ सुपर जायंट्ससाठी चांगली ठरली नाही, पण वेगवान गोलंदाज प्रिन्स यादवने प्रभावित केले. अफगाणिस्तानविरुद्धच्या एकदिवसीय संघातही त्याचा समावेश करण्यात आला होता आणि आता पहिल्यांदाच राष्ट्रीय टी20 संघातही त्याचा समावेश झाला आहे. आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यांसाठी त्याची निवड झाली आहे, मात्र आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या संघात त्याचे नाव नाही.
मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर यांनी सांगितले की, आयपीएल 2026 मधील दमदार कामगिरीमुळे प्रिन्स यादवचे नाव टी-20 संघात समाविष्ट करण्यासाठी प्रबळ दावेदार होते. त्याने आयपीएलमध्ये १४ सामन्यांत १६ विकेट्स घेत डेथ ओव्हर्स आणि पॉवरप्लेमध्ये स्वतःला सिद्ध केले आहे. इंग्लंड आणि आयर्लंड येथील वेगवान आणि उसळी घेणाऱ्या खेळपट्ट्यांवर त्याचा चांगला फायदा होईल, हा विचार करून त्याला संघात स्थान देण्यात आले आहे.
या दौऱ्यासाठी निवडलेल्या भारतीय संघात केवळ नव्या खेळाडूंना संधी मिळालेली नाही, तर नेतृत्वातही मोठे बदल झाले आहेत. सूर्यकुमार यादवऐवजी आता श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) कडे भारतीय टी-20 संघाचे कर्णधारपद सोपवण्यात आले आहे. युवा फलंदाज तिलक वर्मा (Tilak Varma) याला उपकर्णधार बनवण्यात आले आहे. आयपीएल 2026 गाजवणारा 15 वर्षीय फलंदाज वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) यालाही या दौऱ्यासाठी पहिल्यांदाच भारतीय संघात बोलावणे आले आहे.
श्रेयस अय्यर (कर्णधार), टिळक वर्मा (उपकर्णधार), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), इशान किशन (यष्टीरक्षक), शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवी बिश्नोई, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग आणि प्रिन्स यादव. अफगाणिस्तानविरुद्धच्या वनडे मालिकेपाठोपाठ आता थेट इंग्लंड आणि आयर्लंडविरुद्धच्या टी-२० मालिकेसाठी निवड झाल्यामुळे प्रिन्स यादवसाठी हा दौरा त्याच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीला मोठी दिशा देणारा ठरणार आहे.