Team India t20 Squad: रोहीत शर्माच्या 'खास माणसाकडे' भारतीय संघाची मोठी जबाबदारी! भारताचा टी-20 संघ जाहीर

Tilak Varma vice captain of Team India t20 Squad: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) आगामी टी-20 विश्वचषकाच्या तयारीला सुरुवात करताना संघाच्या नेतृत्वात मोठा बदल जाहीर केला आहे. श्रेयस अय्यर याच्याकडे भारतीय टी-20 संघाचे कर्णधारपद सोपवण्यात आले असून तिलक वर्माची उपकर्णधार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे भारतीय टी-20 संघात नव्या नेतृत्व युगाची सुरुवात झाल्याचे मानले जात आहे. सूर्यकुमार यादवनंतर आता श्रेयस अय्यर संघाचे नेतृत्व करणार असून आगामी आंतरराष्ट्रीय मालिकांबरोबरच 2026 टी-20 विश्वचषकाच्या दृष्टीने संघबांधणीला गती मिळणार आहे.
दरम्यान, अवघ्या 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी यानेही मोठी झेप घेतली आहे. आयपीएल 2026 मधील दमदार कामगिरीच्या जोरावर त्याची BCCI ने जाहीर केलेल्या तिन्ही भारतीय संघांमध्ये निवड केली आहे. भारतीय क्रिकेटमधील उदयोन्मुख प्रतिभांपैकी एक म्हणून त्याच्याकडे पाहिले जात असून निवड समितीने त्याच्यावर मोठा विश्वास दाखवला आहे.
मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर यांच्या नेतृत्वाखालील निवड समितीची मुंबईतील BCCI मुख्यालयात बैठक पार पडली. या बैठकीत आयर्लंड आणि इंग्लंडविरुद्धच्या टी-20 मालिकांसाठी संघ जाहीर करण्याबरोबरच जपानमध्ये होणाऱ्या 2026 आशियाई क्रीडा स्पर्धा आणि श्रीलंका दौऱ्यासाठीच्या इंडिया 'अ' संघाचीही निवड करण्यात आली.
गेल्या काही काळात देशांतर्गत क्रिकेट आणि फ्रँचायझी क्रिकेटमध्ये श्रेयस अय्यरने सातत्यपूर्ण फलंदाजीसोबतच प्रभावी नेतृत्वाची छाप पाडली आहे. त्याच्या याच कामगिरीची दखल घेत BCCI ने त्याच्यावर कर्णधारपदाची जबाबदारी सोपवली आहे.
तिलक वर्मालाही उपकर्णधारपदाच्या रूपाने मोठे बक्षीस मिळाले आहे. मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमध्ये त्याने दाखवलेली सातत्यपूर्ण कामगिरी आणि दबावाखाली खेळण्याची क्षमता लक्षात घेऊन निवडकर्त्यांनी त्याच्यावर विश्वास व्यक्त केला आहे.
वयाच्या अवघ्या 23 व्या वर्षी तिलक वर्माला भारतीय टी-20 संघाच्या उपकर्णधारपदाची जबाबदारी मिळणे ही त्याच्या सातत्यपूर्ण प्रगतीची पावती मानली जात आहे. डावखुरा फलंदाज असलेल्या तिलकने गेल्या काही वर्षांत भारतीय संघात आपले स्थान मजबूत केले आहे. मधल्या फळीत स्थिरता देण्याबरोबरच आक्रमक फलंदाजी करण्याची क्षमता त्याच्यात आहे. आयपीएलमधील प्रभावी कामगिरीनंतर त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्येही आपली छाप पाडली. विविध परिस्थितींमध्ये धावा करण्याची क्षमता, फिरकी आणि वेगवान गोलंदाजांविरुद्ध सहज खेळण्याचे कौशल्य आणि दबावाच्या प्रसंगी संघाला सावरण्याची वृत्ती यामुळे तो भारतीय संघ व्यवस्थापनाचा विश्वासू खेळाडू बनला आहे.
तिलक केवळ फलंदाज म्हणूनच नव्हे, तर भविष्यातील नेतृत्वगटाचा भाग म्हणूनही पाहिला जात आहे. मैदानावरील शांत स्वभाव, खेळाची चांगली समज आणि संघभावना यामुळे त्याला उपकर्णधारपदाची जबाबदारी देण्यात आल्याचे मानले जाते.
Presenting #TeamIndia's T20I squads for the tours of England & Ireland 2026 #ENGvIND | #IREvIND pic.twitter.com/f84kSSAIDf— BCCI (@BCCI) June 6, 2026
आगामी टी-20 विश्वचषकाच्या तयारीत श्रेयस अय्यरसोबत तिलक वर्माची जोडी भारतीय संघाच्या नेतृत्वात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. या घोषणेमुळे भारतीय टी-20 संघात युवा खेळाडूंना अधिक संधी देण्याच्या धोरणाला बळ मिळाले आहे. अनुभवी नेतृत्व आणि नव्या दमाच्या खेळाडूंचा समतोल साधत BCCI ने भविष्यातील संघबांधणीचा स्पष्ट रोडमॅप मांडल्याचे या निवडीतून दिसून येते.