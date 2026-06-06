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गंभीर, आगरकर, श्रेयस नाही तर 'या' दोघांमुळे वैभव सूर्यवंशीला भारताच्या T20 संघात नो एन्ट्री?

Team India T20 Squad Vaibhav Suryavanshi: इंडियन प्रिमिअर लीगमध्ये दमदार कामगिरी करणाऱ्या वैभव सूर्यवंशीला टीम इंडियामध्ये स्थान मिळणार का याबद्दल चर्चा असतानाच वैभवची एन्ट्री कठीण दिसत असल्याचं कोण आणि का म्हणालाय जाणून घ्या...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 06, 2026, 12:43 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 12:43 PM IST
गंभीर, आगरकर, श्रेयस नाही तर 'या' दोघांमुळे वैभव सूर्यवंशीला भारताच्या T20 संघात नो एन्ट्री?

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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