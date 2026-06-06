गंभीर, आगरकर, श्रेयस नाही तर 'या' दोघांमुळे वैभव सूर्यवंशीला भारताच्या T20 संघात नो एन्ट्री?

Team India T20 Squad Vaibhav Suryavanshi: इंडियन प्रिमिअर लीग म्हणजेच आयपीएल 2026 चं संपूर्ण पर्व गाजवलं ते 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने! वैभवने अनेक अंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या गोलंदाजांना अगदी उभ्या उभ्या लगावलेले षटकार पाहून क्रिकेटच्या जाणकरांना धक्काच बसला. वैभवची हीच कामगिरी पाहून आता लवकरात लवकर त्याला भारताच्या टी-20 संघात घेण्याची मागणी केली जात आहे. अनेक चाहत्यांबरोबरच काही आजी-माजी क्रिकेटर्सनेही अशी इच्छा बोलून दाखवली आहे. मात्र असं असतानच एका माजी क्रिकेटपटूने 776 धावा करणाऱ्या या खेळाडूला सध्या भारतीय टी-20 संघात स्थान मिळणं कठीण असल्याचं म्हटलं आहे. यामागील कारणही या क्रिकेटरने स्पष्ट केलं आहे. विशेष म्हणजे संघाचा कर्णधार किंवा प्रशिक्षकांमुळे नाही तर अन्य दोन खेळाडूंमुळेच वैभवला संघात स्थान मिळणार नसल्याचं या क्रिकेटरने म्हटलंय. हे दोन खेळाडू वैभवच्या टीम इंडियाच्या एन्ट्रीत कसा अडथळा ठरतील हे ही या खेळाडूने सांगितलं आहे. तो नेमकं काय म्हणालाय आणि यामागे त्याने काय तर्क लावलंय ते पाहूयात...
वैभवला सध्याच्या भारतीय टी-20 संघात स्थान मिळण्याची शक्यता फारच कमी असल्याचं मत व्यक्त करणारा हा माजी क्रिकेटर आहे आकाश चोप्रा! आपल्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर केलेल्या एका व्हिडीओमध्ये आकाश चोप्रा यांनी हा दावा केला आहे.
आकाश चोप्रा यांनी ज्या दोन खेळाडूंची नावं घेतली ते दोघेही भारतीय संघाचे टी-20 फॉरमॅटमधील सलामीवीर आहेत. संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा यांच्यासारखे दमदार सलामीवीर असतानाच वैभवला भारतीय टी-20 संघाच्या सेटअपमध्ये बसवणं कठीण ठरेल, असा दावा आकाश चोप्रा यांनी केला आहे.
2026 च्या टी-20 वर्ल्डकपमध्ये संजू सॅमसनने उत्तम कामगिरी केली आहे. त्याला मालिकावीर हा पुरस्कारही मिळाला. त्यामुळे संजूच्या जागी वैभवला स्थान देणं हा संजूबरोबर अन्याय तर ठरेलच शिवाय इनफॉर्म खेळाडूला असं संघाबाहेर ठेवता येणार नाही, असं म्हणत आकाश चोप्रा यांनी संजूला बाजूला सारुन वैभवला संधी देणं कठीण जाईल असा दावा केला आहे. निवड समितीमधूनही अशाच प्रकारचा विचार केला जाईल अशी खात्री आकाश चोप्रांनी व्यक्त केली आहे.
संजूसोबतच अभिषेक शर्मालाही सहज हात लावणं निवड समितीला कठीण जाईल. अभिषेक सध्या चांगली कामगिरी करतोय. मागील बऱ्याच काळापासून टी-20 क्रिकेटमध्ये अभिषेक नंबर एकचा अंतरराष्ट्रीय फलंदाज आहे. त्यामुळे त्याला वगळून वैभवला संधी दिली जाईल अशी शक्यता फारच कमी आहे. आकाश चोप्रा यांनी 15 वर्षीय वैभव नक्कीच एक आश्वासक आणि उत्तम फलंदाज आहे. मात्र सध्याचा भारताचा टी-20 संघ पाहता वैभवला अजून काही काळ तरी वाट पहावी लागेल असा अंदाज आकाश चोप्रा यांनी व्यक्त केलाय. तसेच संघात स्थान मिळालं तर अंतिम 11 मध्ये वैभवला याच कारणामुळे स्थान मिळणं कठीण होईल असंही मानलं जात आहे.
विशेष म्हणजे श्रीलंकेत होणाऱ्या ट्राय सिरीजसाठी वैभवचा संघात समावेश करण्यात आला असून 9 जूनपासून ही मालिका सुरु होणार असून अंतिम सामना 21 जून रोजी खेळवला जाणार आहे. या मालिकेमध्ये वैभव कशी कामगिरी करतो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. वैभव या दौऱ्यासाठी श्रीलंकेला पोहोचला असून त्याच्या कामगिरीकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.
वैभवने नुकत्याच झालेल्या आयपीएलच्या पर्वामध्ये तुफान फटकेबाजी केली. त्याने 16 सामन्यामध्ये 237 च्या स्ट्राइक रेटने तब्बल 776 धावा केल्या. तो या पर्वात सर्वाधिक धावा करुन ऑरेंज कॅपचा मानकरी ठरला. तो आयपीएलमधील सर्वात कमी वयात ऑरेंज कॅप मिळवणारा खेळाडू ठरला आहे. वैभवने अनेक विक्रम मोडीत काढताना ख्रिस गेलचा एकाच पर्वात सर्वाधिक षटकार लगावण्याचा विक्रमही मोडला असून त्याने या पर्वात एकूण 72 षटकार लगावले आहेत. गेलचा सर्वात वेगवान शतकाचा विक्रम अवघ्या एक चुकीचा फटका मारल्याने वैभवकडून अगदी थोडक्यात हुकला.