/501 रन, सलग दोन IPL ट्रॉफी अन्...; टीम इंडियातील एन्ट्रीसाठी अजून काय करायचं? रजतचे चाहते आगरकरांवर संतापले

Team India T20 Squad Captain: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने म्हणजेच बीसीसीआयने इंग्लंड आणि आयर्लंडच्या दौऱ्यासाठी भारतीय संघाची घोषणा केली. तसेच ऑलिम्पिकची पूर्वतयारी म्हणून पहिल्या जाणाऱ्या जपानमधील आशियाई गेम्स 2026 च्या संघाचीही घोषणा करण्यात आली. सुर्यकुमार यादवला डच्चू देत संघातूनही बाहेर काढण्यात आलं आहे. श्रेयस अय्यरकडे संघाची धुरा सोपवण्यात आली आहे. मागील दोन्ही आयपीएलमध्ये दमदार कामगिरी करणाऱ्या श्रेयसकडे भारतीय संघाचं नेतृत्व सोपवण्यात आलं असलं तरी मागील दोन्ही पर्वांमध्ये आपल्या संघाला चषक जिंकवून देणाऱ्या रजत पाटीदारकडे अजित आगरकरांच्या नेतृत्वाखालील निवड समितीने कानाडोळा केला आहे. असं नेमकं का झाला याचं उत्तर आता चाहते शोधत आहेत.
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुच्या संघाने सलग दोन आयपीएल चषकांवर नाव कोरलं असून या दोन्ही विजयांमध्ये संघाचं नेतृत्व रजत पाटीदारने केलं. यंदाच्या पर्वामध्ये आरसीबीने बाजी मारल्यापासून रजत पाटीदारचाही कर्णधार म्हणून विचार केला जाईल असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. मात्र कर्णधारपद दूरच रजत पाटीदारला संघातही संधी देण्यात आलेली नाही. रजतला संघातून का वगळण्यात आलं आहे.
रजत पाटीदारने आयपीएल 2026 च्या पर्वामध्ये 501 धावा केल्या. त्याने 15 सामन्यांमध्ये 41.75 च्या सरासरीने 192.69 च्या स्ट्राइक रेटने तुफान फलंदाजी करत अनेक सामने संघाला जिंकून दिले. एक नाही तर दोन पर्वांमध्ये त्याने असा चमत्कार करुन दाखवत 18 वर्षांपासूनचा आरबीसीचा जेतेपदाचा दृष्काळ संपवला.
एवढी दमदार कामगिरी करुनही रजत पाटीदरला का वगळण्यात आलं याबद्दल चाहते संभ्रमात आहेत. रजत पाटीदारला वगळून निवड समितीने इतरांना का प्राधान्य दिलं याचं उत्तर समोर आलेलं नाही. सोशल मिडियावर यासंदर्भातील अनेक पोस्ट व्हायरल झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. अशाच काही पोस्ट पाहूयात...
1) तोटा बीसीसीआयचा आहे
Rajat Patidar Not Playing International Cricket Is BCCI's Loss Not His.pic.twitter.com/hC0z3fexnp— Pranai Reddy (@Pranaireddyyy_) June 6, 2026
2) 500 हून अधिक धावा करुनही...
NO RAJAT PATIDAR in Indian T20I squad— RCB Xtra (@Rcb_Xtra) June 6, 2026
500+ runs at 193 sr rate in IPL 2026 btwpic.twitter.com/0dlvS6VS5D
3) धीर सोडू नकोस
You need good PR to get selected in the Indian team!!— Santoshvk18 (@269signofff) June 6, 2026
Rajat, stay strong!! pic.twitter.com/4ZpuxrfqPW
4)
Imagine despite winning back-to-back IPL titles with contributions and consistently performing in the domestics, BCCI is still not considering him in the national team even as a player.... you deserved better Rajat Patidar pic.twitter.com/HTFiesiaRJ— King In The North (@KingInThe2North) June 6, 2026
5)
Shreyas Iyer appointed as captain of T20I team on the basis of one IPL trophy and a final.— A N U J (@Hello_anuj) June 6, 2026
While Rajat Patidar picking back to back trophies but no place for him in the squad.
Indian team is winning doesn’t prove bcci is doing justice with everyone.pic.twitter.com/fKMHIYzFdM
इंग्लंड आणि आयर्लंडच्या दौऱ्यासाठी भारतीय संघ
श्रेयस अय्यर (कर्णधार)
तिलक वर्मा (उपकर्णधार)
संजू सॅमसन (विकेटकीपर)
अभिषेक शर्मा
इशान किशन (विकेटकीपर)
शिवम दुबे
रवी बिश्नोई
नितेश कुमार रेड्डी
अक्सर पटेल
वॉशिंग्टन सुंदर
वरुण चक्रवर्ती
रवी बिश्नोई
प्रिन्स यादव
अर्शदीप सिंग
वैभव सूर्यवंशी