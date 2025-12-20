English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
T20 World Cup आधीच गिलवरुन राडा: आगरकर-सूर्या Vs गावसकरांमध्ये जुंपली! म्हणाले, 'जेव्हा तुम्हाला..'

Sunil Gavaskar Angry On Omission of Shubman Gill: बीसीसीआयच्या निवड समितीचे अध्यक्ष अजित आगरकर आणि कर्णधार सूर्यकुमार यादवने शुभमनला वगळण्याच्या निर्णयाची पाठराखण केलेली असतानाच गावसकर मात्र संतापलेत.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 20, 2025, 03:29 PM IST
T20 World Cup आधीच गिलवरुन राडा: आगरकर-सूर्या Vs गावसकरांमध्ये जुंपली! म्हणाले, 'जेव्हा तुम्हाला..'
गावसकरांनी व्यक्त केला संताप (प्रातिनिधिक फोटो)

Sunil Gavaskar Angry On Omission of Shubman Gill: तिन्ही प्रकारच्या क्रिकेट फॉरमॅटमध्ये शुभमन गिलला कर्णधार म्हणून प्रमोट करण्याचा भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचा विचार असल्याचा भारतीय क्रिकेट चाहत्यांचा समज आज निवड समितीने मोडून काढला. मुख्य निवडकर्ते अजित आगरकरांच्या नेतृत्वाखालील निवड समितीने शुभमन गिलला टी-20 वर्ल्डकप स्पर्धेच्या संघातून वगळलं आहे. विशेष म्हणजे अजित आगरकरबरोबरच संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवनेही या निर्णयाचं समर्थन पत्रकारांशी बोलताना केलं आहे. मात्र शुभमन गिलला संघातून वगळण्यात आल्याने ज्येष्ठ क्रिकेटपटू सुनिल गावसकरांनी संताप व्यक्त केला आहे.

शुभमनला का वगळलं? आगरकर आणि सूर्याने सांगितलं

शुभमन गिलला वगळण्यात आल्याचं सांगताना अजित आगरकर यांनी, "अर्थातच, गिल धावा काढण्यात अपयशी ठरला आहे आणि त्यामुळेच त्याची निवड झाली नाही. आम्हाला एका चांगल्या उपकर्णधाराची गरज होती," असं म्हटलं आहे. याचसंदर्भात पत्रकारांनी सूर्यकुमारला सवाल विचारला असता, "अर्थात गिलचा फॉर्म हे एकमेव कारण नाही. आम्हाला टॉप ऑर्डरमध्ये एक विकेटकीपर हवा होता," असं सांगितलं. सध्या संघामध्ये संजू सॅमसन आणि इशान किशन असे दोन विकेटकिपर बॅट्समन निवडण्यात आले असून त्यांना आवश्यकतेनुसार संधी दिली जाईल असं सूर्याला यामधून सूचित करायचं होतं.

गावसकर चांगलेच संतापले

मात्र गिलला वगण्याचा निर्णय गावसकरांना अजिबातच पटलेला नाही. त्यांनी ही नाराजी संघ जाहीर झाल्यानंतर पुढील काही मिनिटांमध्ये उघडपणे बोलून दाखवली आहे. गावसकरांनी निवड समितीच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. "शुभमन गिलला संघातून वगळणे हे आश्चर्यकारक आहे. तो एक उत्कृष्ट आणि दर्जेदार फलंदाज आहे," असं गावसकर यांनी 'स्टार स्पोर्ट्स'शी बोलताना सांगितलं आहे. "मला माहित आहे की त्याला काही सामन्यांमध्ये धावांसाठी संघर्ष करावा लागला, पण गुणवत्ता शेवटी दिसून येतेच. तो दीर्घ विश्रांतीनंतर परत येत होता आणि लयीमध्ये नव्हता. जेव्हा तुम्हाला वेगाने धावा करायच्या असतात आणि तुमचा नैसर्गिक कल चेंडू जमिनीवरून खेळण्याचा असतो, तेव्हा ते सोपे नसते. आम्ही आयपीएलमध्ये त्याला पाहिले आहे की तो खूप चांगला खेळाडू आहे, त्यामुळे कदाचित फॉर्मच्या अभावामुळे त्याला संघाबाहेर बसावे लागले असेल," असं गावसकरांनी म्हटलं आहे.

गावसकरांनी व्यक्त केली इतकी माफक अपेक्षा

"मला आशा आहे की शुभमन ही गोष्ट योग्य पद्धतीने स्वीकारेल. मला त्याच्यासाठी सर्वोत्तम गोष्टींची अपेक्षा आहे. यापैकी काही दुखापती अगदीच अनपेक्षित होत्या," असंही गावसकरांनी म्हटलं आहे.

