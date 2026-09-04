/आशियाई खेळाआधी टीम इंडियाचा होणार ऐतिहासिक सामना! BCCI ने केली घोषणा

भारताचा संघ अफगाणिस्तानविरुद्ध तीन सामन्यांची महत्त्वाची टी20 मालिका खेळणार आहे. ही मालिका टीम इंडियासाठी महत्त्वाची असणार आहे त्याचे कारण म्हणजेच भारताचा संघ त्यानंतर लगेचच आशियाई खेळासाठी जपानला जाणार आहे. अफगाणिस्तानविरुद्ध तीन सामन्यांची मालिका आणि आशियाई खेळ यांदरम्यान टीम इंडिया आणखी एक सामना खेळणार आहे यासाठी बीसीसीआयने सोशल मिडियावर घोषणा केली आहे. भारताचे लक्ष सध्या आशियाई खेळांवर आहे पण त्याआधी टीम इंडियासाठी या मालिका सराव सामने म्हणून काम करतील. आशियाई क्रीडा स्पर्धेपूर्वी जपानविरुद्धच्या सामन्यासंदर्भात एक मोठी घोषणा केली आहे.
बीसीसीआयने सोशल मिडियावर एक पोस्ट केली आहे यामध्ये त्यांनी भारत आणि जपान सामन्याची घोषणा केली आहे. भारत आणि जपान संबंधांच्या 75 व्या वर्धापन दिनानिमित्त हा सामना खेळवला जाईल. हा सामना मंगळवार, 22 सप्टेंबर रोजी जपानमधील तोचिगी प्रांतातील सानो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदानावर खेळवला जाणार आहे. सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी 9.30 वाजता सुरू होईल. बीसीसीआयने सोशल मिडियावर लिहीले आहे की, भारत-जपान राजनैतिक संबंधांच्या 75व्या वर्धापन दिनाच्या उत्सवाची सुरुवात करण्यासाठी #TeamIndia जपानविरुद्ध एक ऐतिहासिक T20I सामना खेळण्यास सज्ज आहे.
IndiaJapan#TeamIndia set to play a historic T20I against Japan to launch the celebrations of the th Anniversary of India-Japan Diplomatic Relations. @CricketJapan— BCCI (@BCCI) September 4, 2026
All The Details https://t.co/vxdhuT1tgp pic.twitter.com/DQmPncvefH
भारत आणि जपान यांच्यामध्ये खेळवला जाणारा सामना हा स्पोर्ट्स 75 नावाच्या नवीन उपक्रमाचा भाग आहे, भारत आणि जपान यांच्या पंतप्रधानांनी त्याच्या भेटीच्यावेळी सामन्याला मंजूरी दिली होती. या सामन्याचे उद्दिष्ट हे दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक दृढ करणे. बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकीया यांनी सामन्याबद्दल आनंद व्यक्त केला आणि यावेळी त्यांनी त्याचे मत व्यक्त केले आहे.