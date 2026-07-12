/एकदिवसीय मालिकेआधी टीम इंडियाच्या अडचणी वाढल्या, दोन खेळाडू झाले सिरीजमधून बाहेर!

भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये 14 जुलैपासून इंग्लंडविरुद्ध एकदिवसीय मालिकेला सुरुवात होणार आहे, या मालिकेमध्ये तीन एकदिवसीय सामने खेळवले जाणार आहेत. भारताच्या टी20 संघाला सलग दोन मालिकांमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. आता टीम इंडियाकडून एकदिवसीय मालिकेत चांगली कामगिरीची अपेक्षा आहे. आता भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये एकदिवसीय मालिकेला सुरु व्हायरल दोन दिवस शिल्लक असताना बीसीसीआयने दोन बदली खेळाडूंची घोषणा केली आहे. बीसीसीआयने सोशल मिडियावर पोस्ट शेअर केली आहे आणि यामध्ये आगामी इंग्लंडविरुद्ध आणि झिम्बाब्वेविरुद्धच्या मालिकांमधून हर्षित राणा आणि वरुण चक्रवर्ती हे मालिकांमधून बाहेर झाले आहेत.
बीसीसीआयने रविवार, 12 जुलै रोजी एक अधिकृत निवेदन जारी करून सांगितले की, ट्रेंट ब्रिज येथे इंग्लंडविरुद्धच्या तिसऱ्या टी20 सामन्यादरम्यान हर्षित राणाच्या उजव्या हॅमस्ट्रिंगमध्ये अचानक वेदना सुरू झाल्या. स्कॅनमध्ये ग्रेड 1 हॅमस्ट्रिंगची दुखापत असल्याचे निष्पन्न झाले. या दुखापतीमुळे हर्षित इंग्लंडविरुद्धच्या आगामी तीन एकदिवसीय सामन्यांच्या मालिकेतून बाहेर झाला आहे. पुढील तपासणी आणि पुनर्वसनासाठी तो आता बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्स (CoE) मध्ये दाखल होईल. हर्षित राणाच्या जागेवर प्रिन्स यादवला भारतीय संघात स्थान मिळाले आहे.
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मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्तीलाही डाव्या हॅमस्ट्रिंगला दुखापत झाली. एमआरआय स्कॅनमध्ये ग्रेड 2 ची हॅमस्ट्रिंग दुखापत असल्याचे समोर आले. वैद्यकीय सल्ल्यानुसार, त्याला झिम्बाब्वेविरुद्धच्या आगामी तीन सामन्यांच्या टी20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेतून वगळण्यात आले आहे. वरुण बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये (CoE) देखील दाखल होईल, जिथे त्याच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवले जाईल. परिणामी, त्याच्या जागी अनुभवी लेग-स्पिनर रवी बिश्नोईचा भारतीय टी20 आंतरराष्ट्रीय संघात समावेश करण्यात आला आहे. बिश्नोई इंग्लंडविरुद्धच्या टी20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेतही भारतीय संघाचा भाग होता.
News— BCCI (@BCCI) July 12, 2026
Prince Yadav and Ravi Bishnoi named as replacements for injured Harshit Rana and Varun Chakaravarthy in #TeamIndia's squads for #ENGvIND ODIs and #ZIMvIND T20Is, respectively.
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शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), केएल राहुल (विकेटकिपर), इशान किशन (विकेटकिपर), वॉशिंग्टन सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसीद कृष्णा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, रवी बिश्नोई.
श्रेयस अय्यर (कर्णधार), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (उपकर्णधार), इशान किशन (विकेटकिपर), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंग, हर्ष दुबे, प्रिन्स यादव, यश ठाकूर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, प्रभसिमरण सिंग (विकेटकिपर), रवी बिश्नोई.