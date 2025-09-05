English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
आशिया कपच्या इतिहासातील टीम इंडियाचे 5 दणदणीत रेकॉर्डस्, जे मोडणं जवळपास अशक्यच

आशिया कप 2025 स्पर्धेला 9 सप्टेंबर पासून सुरुवात होणार आहे. भारतीय संघ वनडे तसेच टी 20 आशिया कपमध्ये सहभागी होत असतो. तेव्हा भारतीय संघाच्या नावावर असलेल्या अतूट रेकॉर्डस्बद्दल जाणून घेऊयात.   

पूजा पवार | Updated: Sep 5, 2025, 04:59 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

Asia Cup 2025 : 9 सप्टेंबर पासून आशिया कपच्या 17 व्या सीजनला सुरुवात होणार आहे. स्पर्धा सुरु होण्यासाठी आता अवघे काही दिवस शिल्लक असून यात भारतीय संघ (Team India) सुरुवातीपासूनच सहभाग घेत आहे. आशिया कपमध्ये टीम इंडियाने आतापर्यंत 8 वेळा विजेतेपद पटकावलं असून श्रीलंकाने 6 तर पाकिस्तानने 2 वेळा विजेतेपदाचा खिताब जिंकला आहे. टीम इंडिया यावेळी 9 व्यांदा आशिया कपचं (Asia Cup 2025) विजेतेपद पटकावण्याचा प्रयत्न करेल. तेव्हा टीम इंडियाने आशिया कपमध्ये केलेल्या 5 अशा रेकॉर्डबद्दल जाणून घेऊयात, जे मोडणं जवळपास अशक्यच आहे. 

सर्वात जास्तवेळा विजेतेपद : 

आशिया कपच्या इतिहासात टीम इंडिया हा असा एकमेव संघ आहे ज्याने आतापर्यंत सर्वाधिक वेळा आशिया कपचं विजेतेपद जिंकलं. भारतीय संघ हा आशिया कपच्या इतिहासात तब्बल 11 वेळा फायनलमध्ये पोहोचला. तर 1 यापैकी 8 वेळा त्यांनी विजेतेपद जिंकलं आहे. त्यामुळे टीम इंडिया ही या स्पर्धेतील सर्वात खतरनाक संघ आहेत. जागतिक क्रिकेटमध्ये भारतीय संघाचे वर्चस्व पाहून ते पुन्हा एकदा आशिया कपचे विजेतेपद जिंकू शकतात असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही.

लागोपाठ तीनदा जिंकला आशिया कप : 

भारतीय संघ आशिया कपमधील असा एकमेव संघ आहे. ज्याने तब्बल 3 वेळा आशिया कपचा खिताब जिंकून हॅट्रिक केली आहे. भारतीय संघाने 1988, 1990 आणि 1995 मध्ये ही कामगिरी केली. श्रीलंकेने 2004 आणि 2008 मध्ये खूप प्रयत्न केले पण भारतीय संघाचा विक्रम मोडण्यात त्यांना अपयश आलं.

सर्वात जास्त धावांच्या अंतराने विजय : 

आशिया कप स्पर्धेत टीम इंडिया हा असा एकमेव संघ आहे ज्याने सर्वाधिक धावांच्या फरकाने विजय मिळवला आहे. भारतीय संघाने 2008 मध्ये हाँगकाँगला विक्रमी 256 धावांनी हरवून इतिहास रचला असता. हा विक्रम आजपर्यंत अखंड आहे.

कमी बॉल असताना फायनलमध्ये विजय : 

आशिया कपच्या इतिहासात सर्वात कमी बॉलमध्ये विजय मिळवण्याचा रेकॉर्ड टीमच्या नावावर आहे. 2023 मध्ये खेळल्या गेलेल्या आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात टीम इंडिया फक्त 50 धावांवर ऑलआउट झाली होती, ज्याला प्रत्युत्तर म्हणून टीम इंडियाने एकही विकेट न गमावता फक्त 37 चेंडूत हे लक्ष्य सहज गाठले.

हेही वाचा : युवराज सिंहने त्याच्या शिष्यांना Asia Cup पूर्वी दिला कानमंत्र, पाहा काय नेमकं काय म्हणाला?

 

आशिया कपमध्ये सर्वात जास्त सिक्स : 

आशिया कपमध्ये सर्वात जास्त सिक्स मारण्याचा रेकॉर्ड भारताचे माजी कर्णधार आणि दिग्गज फलंदाज  रोहित शर्माच्या नावावर आहे. त्याने आशिया कपमध्ये 37  सामने खेळले आहेत. या काळात त्याने 40 सिक्स मारण्याचा पराक्रम केला आहे. रोहितने एकदिवसीय सामन्यात 28 आणि टी-20 मध्ये 12 सिक्स मारले आहेत.

FAQ : 

भारतीय संघाने लागोपाठ किती वेळा आशिया कप जिंकला आहे?

भारतीय संघाने 1988, 1990 आणि 1995 मध्ये लागोपाठ तीनदा आशिया कप जिंकून हॅट्रिक केली आहे. हा विक्रम अद्याप कोणत्याही संघाने मोडलेला नाही.

आशिया कपमध्ये इतर कोणत्या संघांनी विजेतेपद जिंकलं आहे?

श्रीलंकेने 6 वेळा आणि पाकिस्तानने 2 वेळा आशिया कपचं विजेतेपद जिंकलं आहे.

आशिया कपमध्ये सर्वाधिक सिक्स मारण्याचा विक्रम कोणाच्या नावावर आहे?

भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्माच्या नावावर हा विक्रम आहे. त्याने 37 सामन्यांत 40 सिक्स मारले आहेत (एकदिवसीय सामन्यांत 28 आणि टी-20 मध्ये 12)

