/Team India Update : केकेआरच्या स्टार खेळाडूला मिळाले भारतीय संघात स्थान, या खेळाडूची घेतली जागा!

Team India Updates : भारताचा अ संघ हा श्रीलंका दौऱ्यावर जाणार आहे, यामध्ये आता मालिकेआधी भारतीय अ संघामध्ये बीसीसीआयने बदल केला आहे. केकेआरच्या फिरकी गोलंदाजाला भारतीय अ संघात स्थान देण्यात आले आहे.
आयपीएल 2026 नंतर भारताचा संघ अफगाणिस्तानविरुद्ध कसोटी सामना आणि एकदिवसीय मालिका खेळताना दिसणार आहे. तर भारताचा अ संघ श्रीलंका दौऱ्यावर जाणार आहे. भारताचे दोन्ही संघ आता आयपीएल 2026 नंतर आंतरराष्ट्रीय मालिका खेळण्यात व्यस्त असणार आहेत. भारताचा अ संघ हा श्रीलंका दौऱ्यावर असणार आहे यामध्ये भारतीय संघ ट्राय सिरीज खेळताना दिसणार आहे. या दौऱ्यावर भारतीय संघाचे कर्णधारपद हे आता तिलक वर्माच्या हातात असणार आहे. बीसीसीआयने आता या मालिकांआधी भारतीय संघात मोठे बदल केले आहेत. केकेआरच्या फिरकी गोलंदाजाला भारतीय अ संघात स्थान देण्यात आले आहे.
भारत अ संघ हा 9 जूनपासून सुरु होणाऱ्या मालिकेसाठी आयपीएलनंतर श्रीलंका दौऱ्यावर जाणार आहे. यासाठी रियान पराग याला संघाचे उपकर्णधारपद देण्यात आले आहे. या मालिकेमध्ये भारत अ, श्रीलंका अ आणि अफगाणिस्तान अ हे संघ खेळणार आहेत. बीसीसीआयने भारतीय अ संघात मोठा बदल केला आहे. भारतीय वरिष्ठ संघामध्ये निवड झालेल्या हर्ष दुबे यांचे भारतीय अ संघातून नाव कमी झाले आहे, त्याच्याजागेवर आता बीसीसीआयने बदली खेळाडूची घोषणा करण्यात आली आहे. हर्ष दुबे हा भारतीय संघात सामील झाल्यामुळे आता त्याच्या जागेवर अनुकुल रॅाय याला संघामध्ये स्थान मिळाले आहे.
News— BCCI (@BCCI) May 21, 2026
Anukul Roy added to India A squad for the upcoming tri-series in Sri Lanka.
He replaces Harsh Dubey, who has received his maiden call-up to TeamIndia's Test and ODI squads.
अनुकुल रॅाय याला बीसीसीआयने भारतीय अ संघामध्ये स्थान देण्यात आले आहे. सध्या अनुकुल रॅाय हा आयपीएल 2026 मध्ये कोलकता नाइट राइडर्सकडून खेळत आहे, त्याने या सिझनमध्ये केकेआरसाठी आयपीएलमध्ये चांगली कामगिरी केली आहे. आगामी भारतीय अ संघाची 9 ते 21 जून दरम्यान खेळवली जाणार आहे.
अनुकुल रॅायच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर हा एक डावखुरा फिरकी गोलंदाज आणि खालच्या फळीतील फलंदाज आहे. त्याने 2018 च्या अंडर 19 विश्वचषकाच्या विजयामध्ये महत्वाचे योगदान दिले होते. त्याचबरोबर तो उत्कृष्ट फिल्डींग देखील त्याने केली आहे, मुंबई इंडियन्सच्या संघाकडून तो मागील काही सिझनमध्ये खेळला होता, यावेळी त्याने प्लेइंग 11 मध्ये नाही तर फिल्डींगसाठी मैदानामध्ये बोलावले जात होते. मागील सिझनपासून तो केकेआरच्या संघामध्ये सामील झाला आहे. त्याने या सिझनमध्ये प्रभावशाली कामगिरी केली आहे.
तिलक वर्मा (कर्णधार), रियान पराग (उपकर्णधार), प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, आयुष बडोनी, निशांत सिंधू, सूर्यांश शेडगे, प्रभसिमरन सिंग (विकेटकिपर), कुमार कुशाग्रा (विकेटकिपर), विपराज निगम, यश ठाकुर, युद्धवीर सिंह, अंशुल कम्बोज, अर्शद खान आणि अनुकुल रॉय.