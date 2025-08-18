English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'भारत - पाकिस्तान सामना होणार नाही...' आशिया कप 2025 पूर्वी माजी क्रिकेटरचा मोठा दावा

आशिया कप २०२५ चं शेड्युल जाहीर झाल्यापासून भारत - पाकिस्तान यांच्यात होणाऱ्या सामन्याबद्दल अनेक चर्चा आहेत. आता हा सामना होणार की नाही याबाबत एका माजी क्रिकेटरने वक्तव्य केलंय.

पूजा पवार | Updated: Aug 18, 2025, 01:20 PM IST
Asia Cup 2025 : आशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) स्पर्धेला 9 सप्टेंबर पासून सुरुवात होणार आहे. या स्पर्धेत भारत - पाकिस्तान या संघांचा एकाच ग्रुपमध्ये समावेश करण्यात आला असून दोघांमध्ये 14 सप्टेंबर रोजी ग्रुप स्टेज सामना होईल असं वेळापत्रक सुद्धा जाहीर करण्यात आलं आहे. पहलगाममध्ये हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील (India And Pakistan) संबंध ताणले गेले आहेत. त्यामुळे आशिया कपमध्ये भारताने पाकिस्तान विरुद्ध सामना खेळू नये अशी मागणी अनेकजण करतायत. अशातच भारताचा माजी क्रिकेटर केदार जाधवने (Kedar Jadhav) सुद्धा भारत - पाक सामना होणार नाही अशी भविष्यवाणी केली आहे. 

काय म्हणाला केदार जाधव?

भारत - पाकिस्तान हे दोन्ही संघ क्रिकेटच्या मैदानावर जेव्हा एकत्र येतात, तेव्हा पूर्व जगाचं लक्ष या सामन्याकडे असतं. 14 सप्टेंबर रोजी आयोजित केलेल्या या सामन्या विषयी सुद्धा क्रिकेट प्रेमींच्या मनात उत्साह आहे. मात्र याबाबत भारताचा माजी क्रिकेटर केदार जाधवने एक दावा केला आहे. केदार जाधव म्हणाला की, 'मला वाटतं भारतीय संघाने पाकिस्तान विरुद्ध अजिबात खेळू नये. जिथे भारताचं प्रश्न आहे, मला वाटतं भारत जिथे ही खेळेल तिथे नेहमीच जिंकेल, पण हा सामना अजिबात खेळला जाऊ नये. आणि ते खेळणार नाहीत. हे मी विश्वासाने म्हणू शकतो. ऑपरेशन सिंदूर हिट आहे आणि ते यशस्वी आहे...'. 

आशिया कप 2025 मध्ये किती संघांचा सहभाग?

आशिया कप 2025 मध्ये यंदा एकूण 8 संघ सहभागी होणार असून यात भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हॉन्ग-कॉन्ग, ओमान आणि यूएई इत्यादींचा सहभाग आहे. आशिया कप 2025 च्या स्पर्धेत सुरुवातीला ग्रुप स्टेज सामने खेळवले जाणार आहेत. 8 संघांना दोन ग्रुपमध्ये विभागण्यात आलं आहे. ग्रुप ए - भारत, पाकिस्तान, यूएई, ओमन तर ग्रुप बी - बांगलादेश, श्रीलंका, अफगाणिस्तान, हॉंगकॉंग. 

आशिया कपमध्ये भारताचे सामने कधी? 

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) मध्ये 9 सप्टेंबर पासून आशिया कप 2025 ला सुरुवात होणार आहे. यासाठी भारतीय संघाचं सेलेक्शन 19 ऑगस्ट रोजी केलं जाईल. यावर्षी आशिया कप टी20 फॉर्मेटमध्ये खेळवला जाणार असून यात भारताचा पहिला सामना हा 10 सप्टेंबर रोजी संयुक्त अरब अमीरात (UAE) मध्ये होईल. तर दुसरा सामना हा 14 सप्टेंबर रोजी पाकिस्तानमध्ये होईल. भारताचा तिसरा ग्रुप स्टेज सामना हा 19 सप्टेंबर रोजी ओमानमध्ये होईल.

FAQ : 

आशिया कप 2025 चे सामने कोणत्या स्वरूपात (फॉर्मेट) खेळवले जाणार आहेत?

आशिया कप 2025 टी20 फॉर्मेटमध्ये खेळवला जाणार आहे.

भारत - पाकिस्तान सामना कधी होणार आहे?

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील ग्रुप स्टेज सामना 14 सप्टेंबर 2025 रोजी होणार आहे.

आशिया कप 2025 चे सामने कोठे खेळवले जाणार आहेत?

आशिया कप 2025 चे सामने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) मध्ये खेळवले जाणार आहेत, परंतु भारताचे काही सामने पाकिस्तान आणि ओमान येथेही होणार आहेत.

 

