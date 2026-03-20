3 वर्षांनी 'या' देशासोबत टी20 सीरीज खेळणार भारत, अचानक झाली मोठी घोषणा

वर्ल्ड कप 2026 जिंकल्यावर आता टीम इंडिया पुढील आंतरराष्ट्रीय सामना कधी आणि कोणाविरुद्ध खेळणार याची चर्चा फॅन्समध्ये आहे. अशातच आता टीम इंडियाचं नवं व्हाईट बॉल शेड्युल जाहीर झालं असून यात आयर्लंड विरुद्ध जवळपास तीन वर्षांनी टीम इंडिया सीरिज  खेळणार आहे.   

पूजा पवार | Updated: Mar 20, 2026, 08:37 AM IST
Photo Credit - Social Media

IND VS IRE : टी20 वर्ल्ड कप 2026 च्या विजयानंतर आता टीम इंडियाचा (Team India) पुढील आंतरराष्ट्रीय सामना हा कोणाविरुद्ध असणार याची चाहत्यांना उत्सुकतता आहे. आता टीम इंडियाचं नवं व्हाईट बॉल शेड्युल जाहीर झालं असून यात टीम इंडिया जवळपास तीन वर्षांनी आयर्लंड विरुद्ध टी20 सीरीज खेळणार आहे. क्रिकेट आयर्लंडचे हाय परफॉर्मेंस डायरेक्टर ग्रीम वेस्टने स्वतः याबाबत पुष्टता दिली आहे. ही मालिका आयसीसी फ्युचर टूर्स प्रोग्रामचा (FTP) भाग नाही, परंतु इंग्लंड दौऱ्यापूर्वी भारतासाठी ही एक सराव मालिका म्हणून काम करेल. 

भारतीय संघाने तीन वर्षांपूर्वी म्हणजेच 2023 मध्ये आयर्लंडचा दौरा केला होता. ज्यात 3 टी20 सामन्यांची सीरिज खेळवली गेली होती. सर्व सामने मालाहाइड क्रिकेट मैदानावर खेळवण्यात आले. भारताने मालिकेतील पहिले दोन सामने जिंकले, तर तिसरा सामना पावसामुळे रद्द करण्यात आला.

पॉल स्टर्लिंगने दिला कर्णधारपदाचा राजीनामा : 

आयर्लंडचे हाय परफॉर्मन्स डायरेक्टर ग्रीम वेस्टने ही घोषणा केली की अनुभवी गोलंदाज पॉल स्टर्लिंगने टी20 कर्णधारपदावरून राजीनामा दिला. हा निर्णय वर्ल्ड कपमध्ये आयर्लंडच्या निराशाजनक प्रदर्शनानंतर घेण्यात आला. आयर्लंडचा संघ वर्ल्ड कपच्या ग्रुप स्टेजमधून बाहेर पडला होता. 

आयर्लंडचा पुढचा प्लॅन काय? 

आयर्लंडचे हाय परफॉर्मन्स डायरेक्टर ग्रीम वेस्टने म्हटले की, 'पॉल स्टर्लिंग एक खूप चांगला लीडर आहे, ज्यांनी आपल्या खेळाडू म्हणून असलेल्या अनुभवाला खेळाडूंना व्यवस्थापित करण्याच्या त्यांच्या विलक्षण क्षमतेसोबत जोडले आहे. तो वनडे संघाचे कर्णधारपद भूषवत राहील, ज्याचा मुख्य उद्देश पात्रता फेरी यशस्वीपणे पार करून संघाला पुढील वर्षी ऑक्टोबर नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या 2027 च्या वनडे वर्ल्ड कप स्पर्धेत घेऊन जाणे हा असेल'.

हेही वाचा :  CSK नंतर आता राजस्थान रॉयल्ससाठी वाईट बातमी, स्टार ऑलराऊंडर संपूर्ण सीजनमधून बाहेर, IPL 2026 पूर्वी टेन्शन वाढलं

 

भारताविरुद्ध टी20 सीरीजमध्ये आयर्लंडला मिळणार नवीन कर्णधार :  

ग्रीम वेस्टने म्हटले की, '2028 च्या टी20 वर्ल्ड स्पर्धेसाठी पात्रता निश्चित झाल्यामुळे, पॉल स्टर्लिंगने टी20 कर्णधारपदावरून पायउतार होण्याच्या निर्णयामुळे नवीन कर्णधाराला जूनमध्ये भारताविरुद्धच्या सीरिजपासून स्वतःची रणनीती राबवण्याची संधी मिळेल'.

तिन्ही फॉरमॅटसाठी असणार वेगवेगळे कर्णधार : 

पॉल स्टर्लिंगने टी20 फॉर्मेटमध्ये आयर्लंडच्या कर्णधारपदाचा राजीनामा दिल्यावर आता आयर्लंडच्या पुरुष संघाकडे तीन वेगवेगळ्या क्रिकेट फॉरमॅटसाठी वेगवेगळे कर्णधार असतील. अँड्र्यू बाल्बर्नी टेस्ट सामन्यांमध्ये संघाचे नेतृत्व करेल. पॉल स्टर्लिंग एकदिवसीय सामन्यांमध्ये संघाचे नेतृत्व करेल, तर टी20 फॉरमॅटसाठी कर्णधाराची घोषणा नंतर केली जाईल.

 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

