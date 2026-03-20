3 वर्षांनी 'या' देशासोबत टी20 सीरीज खेळणार भारत, अचानक झाली मोठी घोषणा

IND VS IRE : टी20 वर्ल्ड कप 2026 च्या विजयानंतर आता टीम इंडियाचा (Team India) पुढील आंतरराष्ट्रीय सामना हा कोणाविरुद्ध असणार याची चाहत्यांना उत्सुकतता आहे. आता टीम इंडियाचं नवं व्हाईट बॉल शेड्युल जाहीर झालं असून यात टीम इंडिया जवळपास तीन वर्षांनी आयर्लंड विरुद्ध टी20 सीरीज खेळणार आहे. क्रिकेट आयर्लंडचे हाय परफॉर्मेंस डायरेक्टर ग्रीम वेस्टने स्वतः याबाबत पुष्टता दिली आहे. ही मालिका आयसीसी फ्युचर टूर्स प्रोग्रामचा (FTP) भाग नाही, परंतु इंग्लंड दौऱ्यापूर्वी भारतासाठी ही एक सराव मालिका म्हणून काम करेल.
भारतीय संघाने तीन वर्षांपूर्वी म्हणजेच 2023 मध्ये आयर्लंडचा दौरा केला होता. ज्यात 3 टी20 सामन्यांची सीरिज खेळवली गेली होती. सर्व सामने मालाहाइड क्रिकेट मैदानावर खेळवण्यात आले. भारताने मालिकेतील पहिले दोन सामने जिंकले, तर तिसरा सामना पावसामुळे रद्द करण्यात आला.
आयर्लंडचे हाय परफॉर्मन्स डायरेक्टर ग्रीम वेस्टने ही घोषणा केली की अनुभवी गोलंदाज पॉल स्टर्लिंगने टी20 कर्णधारपदावरून राजीनामा दिला. हा निर्णय वर्ल्ड कपमध्ये आयर्लंडच्या निराशाजनक प्रदर्शनानंतर घेण्यात आला. आयर्लंडचा संघ वर्ल्ड कपच्या ग्रुप स्टेजमधून बाहेर पडला होता.
आयर्लंडचे हाय परफॉर्मन्स डायरेक्टर ग्रीम वेस्टने म्हटले की, 'पॉल स्टर्लिंग एक खूप चांगला लीडर आहे, ज्यांनी आपल्या खेळाडू म्हणून असलेल्या अनुभवाला खेळाडूंना व्यवस्थापित करण्याच्या त्यांच्या विलक्षण क्षमतेसोबत जोडले आहे. तो वनडे संघाचे कर्णधारपद भूषवत राहील, ज्याचा मुख्य उद्देश पात्रता फेरी यशस्वीपणे पार करून संघाला पुढील वर्षी ऑक्टोबर नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या 2027 च्या वनडे वर्ल्ड कप स्पर्धेत घेऊन जाणे हा असेल'.
ग्रीम वेस्टने म्हटले की, '2028 च्या टी20 वर्ल्ड स्पर्धेसाठी पात्रता निश्चित झाल्यामुळे, पॉल स्टर्लिंगने टी20 कर्णधारपदावरून पायउतार होण्याच्या निर्णयामुळे नवीन कर्णधाराला जूनमध्ये भारताविरुद्धच्या सीरिजपासून स्वतःची रणनीती राबवण्याची संधी मिळेल'.
पॉल स्टर्लिंगने टी20 फॉर्मेटमध्ये आयर्लंडच्या कर्णधारपदाचा राजीनामा दिल्यावर आता आयर्लंडच्या पुरुष संघाकडे तीन वेगवेगळ्या क्रिकेट फॉरमॅटसाठी वेगवेगळे कर्णधार असतील. अँड्र्यू बाल्बर्नी टेस्ट सामन्यांमध्ये संघाचे नेतृत्व करेल. पॉल स्टर्लिंग एकदिवसीय सामन्यांमध्ये संघाचे नेतृत्व करेल, तर टी20 फॉरमॅटसाठी कर्णधाराची घोषणा नंतर केली जाईल.