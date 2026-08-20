/टीम इंडिया आता मोहसिन नक्वीकडून ट्रॉफी हिसकावून घेणार का? मैदानावर विजय अन् स्टेजवर पुन्हा वाद होणार?

भारताचा महिला संघ आता आशिया कप स्पर्धेमध्ये खेळताना दिसणार आहे, टीम इंडिया मागील काही दिवसांपासून आशिया कप स्पर्धेची तयारी करत आहे. मागील काही वर्षांमध्ये भारत पाकिस्तान यांच्यामध्ये वाढलेल्या तणावामुळे टीम इंडियाच्या खेळाडूंनी पाकिस्तानविरुद्ध मैदानामध्ये खेळण्यास होकार दिला असला तरी टीम इंडियाच्या खेळाडूंनी आणि बीसीसीआय खेळाडूंशी हॅन्डशेक करण्यास नकार दिला आहे. भारताचा संघ पुढील आठवड्यामध्ये सुरु होणारी आशिया कप स्पर्धा ही दुबईमध्ये खेळवली जाणार आहे. या स्पर्धेमध्ये पुन्हा एकदा बीसीसीआयसमोर आणि भारतीय महिला संघासमोर एक विचित्र परिस्थिती उद्भवू शकते.
भारताच्या संघाने मागील वर्षी जिंकलेल्या आशिया कपची ट्रॅाफी टीम इंडियाला अजूनपर्यत मिळालेली नाही. याचे कारण सर्वांनाच ठावूक आहे, ज्यांना माहिती नाही त्यांच्यासाठी सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात टीम इंडियाने आशिया कप जिंकल्यानंतर आशियाई क्रिकेट परिषदेचे प्रमुख, पाकिस्तानी मोहसिन नक्वी यांच्या हातून ट्रॅाफी घेण्यास नकार दिला त्यानंतर टीम इंडियाला ट्रॅाफीच देण्यात आली नाही. आता आगामी आशिया कपमध्ये पाकिस्तानी मोहसिन नक्वी, चषक प्रदान करण्यासाठी पुन्हा एकदा मंचावर उपस्थित राहू शकतात. त्यामुळे अशी परिस्थिती असल्यास टीम इंडियाचा आणि बीसीसीआयचा निर्णय काय असणार याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
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पहलगाममधील दहशतवादी हल्ला आणि त्यानंतर दोन्ही देशांमधील लष्करी तणावामुळे, भारतीय पुरुष संघाने नक्वी यांच्याकडून आशिया कप ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला. नक्वी यांनी ट्रॉफी परत नेली आणि ती अद्याप विजेत्या संघाला सुपूर्द करण्यात आलेली नाही. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे प्रमुख मोहसिन नक्वी हे काम करत आहेत त्याचबरोबर ते सध्या देशाचे गृहमंत्री म्हणून देखील कामकाज पाहत आहेत. महिला आशिया कप स्पर्धा ही 28 ऑगस्ट ते 13 सप्टेंबर दरम्यान दुबईमध्ये खेळवला जाणार आहे. भारत आणि पाकिस्तान एकाच गटात आहेत. त्यांचा साखळी सामना 5 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
प्रश्न असा निर्माण होतो की, जर हरमनप्रीत कौरच्या संघाने महिला आशिया कप जिंकला आणि नक्वी पारितोषिक वितरण समारंभात उपस्थित असतील तर काय होईल? सूर्यकुमार यादव आणि त्याच्या सहकाऱ्यांचे अनुकरण करत भारतीय महिला संघ नक्वीकडून ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार देईल का? अशा परिस्थितीत बीसीसीआयची भूमिका काय असेल हे अज्ञात आहे. जर भारत विजेता ठरला, तर पारितोषिक वितरण समारंभ काहीसा वेगळा असू शकतो. मंडळाची भूमिका स्पष्ट आहे: दोन्ही संघांमध्ये कोणताही औपचारिक संवाद किंवा सौजन्याची देवाणघेवाण होणार नाही. पारितोषिक वितरण समारंभाबाबत मंडळ 'प्रतीक्षा करा आणि पहा' हा दृष्टिकोन स्वीकारेल. गेल्या वर्षीच्या वादाची पुनरावृत्ती टाळण्याचा एक मार्ग म्हणजे, नक्वी यांनी चषक प्रदान न करता, एसीसीच्या दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडून हे काम करवून घेणे.