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टीम इंडिया आता मोहसिन नक्वीकडून ट्रॉफी हिसकावून घेणार का? मैदानावर विजय अन् स्टेजवर पुन्हा वाद होणार?

भारताचा संघ पुढील आठवड्यामध्ये सुरु होणारी आशिया कप स्पर्धा ही दुबईमध्ये खेळवली जाणार आहे. या स्पर्धेमध्ये पुन्हा एकदा बीसीसीआयसमोर आणि भारतीय महिला संघासमोर एक विचित्र परिस्थिती उद्भवू शकते. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 20, 2026, 04:59 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 04:59 PM IST
टीम इंडिया आता मोहसिन नक्वीकडून ट्रॉफी हिसकावून घेणार का? मैदानावर विजय अन् स्टेजवर पुन्हा वाद होणार?
Image Credit: आशिया चषक ट्रॉफी वाद मोहसिन नक्वी यांच्याशी संबंधित (Photo - Social media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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