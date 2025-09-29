English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

बाप बाप होता है! टीम इंडियानं पाकिस्तानला लोळवत आशिया कपवर कोरलं नाव

Asia Cup 2025 : रविवारी पार पडलेल्या या सामन्यात टीम इंडियाने पाकिस्तानवर 5 विकेट्सने विजय मिळवून अशियन चॅम्पियन्सचा खिताब पटकावला. पाकिस्तानने विजयासाठी दिलेलं 147 धावांचं आव्हान त्यांनी यशस्वीपणे पूर्ण केलं. 

पूजा पवार | Updated: Sep 29, 2025, 12:09 AM IST
बाप बाप होता है! टीम इंडियानं पाकिस्तानला लोळवत आशिया कपवर कोरलं नाव
(Photo Credit : Social Media)

Asia Cup 2025 : आशिया कप 2025 मध्ये भारत विरुद्ध पाकिस्तान (India VS Pakistan) यांच्यात फायनलचा सामना पार पडला. आशिया कपच्या (Asia Cup 2025) इतिहासात तब्बल 41 वर्षांनी या दोन्ही कट्टर प्रतिस्पर्धांमध्ये फायनल खेळवण्यात आला. रविवारी पार पडलेल्या या सामन्यात टीम इंडियाने पाकिस्तानवर 5 विकेट्सने विजय मिळवून अशियन चॅम्पियन्सचा खिताब पटकावला. पाकिस्तानने विजयासाठी दिलेलं 147 धावांचं आव्हान त्यांनी यशस्वीपणे पूर्ण केलं. 

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तानला केलं ऑल आऊट : 

दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात आशिया कपचा फायनल सामना खेळवण्यात आला. सामन्याच्या अर्धातास अगोदर झालेला टॉस टीम इंडियाने जिंकला असून कर्णधार सूर्यकुमार यादवने प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. पाकिस्तानच्या फलंदाजीची सुरुवात चांगली झाली. त्यांचे फलंदाज साहिबजादा फरहान (57) आणि फखर जमान (46) यांनी विस्फोटक फलंदाजी केली. दोघांनी पहिल्या विकेटसाठी 84 धावांची पार्टनरशिप केली. मात्र त्यानंतर पाकिस्तानचा एकही फलंदाज चांगली फलंदाजी करू शकला नाही. सैम अयुबने 14 धावांची फलंदाजी केली त्यानंतर मात्र एकही फलंदाज दोन अंकी धाव संख्या करू शकला नाही. टीम इंडियाच्या गोलंदाजांनी पुढील 28 धावांमध्ये 9 विकेट्स घेतल्या. 

विजयासाठी मिळालं 147 धावांचं आव्हान : 

पाकिस्तानची पहिली विकेट 84 धावांवर गेली. त्यानंतर 113 ते 146 धावांदरम्यान पाकिस्तानच्या एकूण 9 विकेट्स पडल्या. पाकिस्तान संघ  146 धावांवर ऑल आउट झाला आणि त्यामुळे टीम  इंडियाला विजयासाठी 147 धावांचं आव्हान मिळालं आहे. टीम इंडियाकडून सर्वाधिक 4 विकेट्स कुलदीप यादवने घेतल्या. तर अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती आणि जसप्रीत बुमराह यांनी प्रत्येकी 2 विकेट घेतल्या.

हेही वाचा : जसप्रीत बुमराहचं हारिस रौफला जशास तसं उत्तर, विकेट घेतल्यावर केली 'प्लेन क्रॅश' सारखं सेलिब्रेशन

 

टीम इंडियाची सुरुवात खराब : 

टीम इंडियाच्या फलंदाजीची सुरुवात खराब झाली होती. 20 धावांवर टीम इंडियाच्या टॉप ऑर्डरने  विकेट गमावल्या. मात्र त्यानंतर टीम इंडियाच्या मिडल ऑर्डरने दमदार फटकेबाजी करून पाकिस्तानच्या गोलंदाजांना घाम फोडला. यात तिलक वर्माने 69, संजू सॅमसनने 24, शिवम दुबेने 33 धावा केल्या. टीम इंडियाने विजयाचं आव्हान 5 विकेट्स राखून पूर्ण केलं. 

भारताची प्लेईंग 11 :

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), टिळक वर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकिपर), शिवम दुबे, रिंकू सिंग, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती

पाकिस्तानची प्लेईंग 11 :

साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सैम अयुब, सलमान आघा (कर्णधार), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकिपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अश्रफ, शाहीन आफ्रिदी, हारिस रौफ, अबरार अहमद

 

About the Author
Tags:
Asia Cup 2025Cricket Newsmarathi newsteam indiaIND vs Pak

इतर बातम्या

विजय थलपतीच्या रॅलीत चेंगराचेंगरी, 39 जणांचा बळी, 70 हून अध...

महाराष्ट्र बातम्या