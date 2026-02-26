IND VS ZIM : टीम इंडियाचा झिम्बाब्वेवर मोठा विजय, सेमी फायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी कसं असणार भारताचं गणित?

IND VS ZIM Super 8 : भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे (IND VS ZIM) यांच्यात सुपर 8 चा दुसरा सामना गुरुवारी 26 फेब्रुवारी रोजी चेन्नईच्या चेपॉक स्टेडियमवर झाला. या सामन्यात टीम इंडियाने (Team India) प्रथम फलंदाजी करून झिम्बाब्वेला 257 धावांचं आव्हान दिलं होतं. हे आव्हान पूर्ण करण्यात झिम्बाब्वे अयशस्वी ठरली आणि टीम इंडियाचा 72 धावांनी विजय झाला. या विजयामुळे टीम इंडियाचं सेमी फायनलमध्ये पोहोचण्याचं आव्हान कायम राहिलं असून झिम्बाब्वे पराभवामुळे या शर्यतीतून बाहेर पडलं आहे.
भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे सुपर 8 च्या सामन्यात भारतीय फलंदाजांनी दमदार खेळी केली. यात अभिषेक शर्माने 55, ईशान किशनने 38, सूर्यकुमार यादवने 33, संजू सॅमसनने 24, हार्दिक पंड्याने 50, तिलक वर्माने 44 धावा केल्या. टीम इंडियाने झिम्बाब्वे विरुद्ध 4 विकेट्स गमावून 256 धावा केल्या. हा टीम इंडियाचा टी 20 वर्ल्ड कपच्या इतिहासातील सर्वात मोठा स्कोअर होता. यापूर्वी टीम इंडियाने 2007 मध्ये इंग्लंड विरुद्ध खेळताना 4 विकेट गमावून 218 धावा केल्या होत्या.
टीम इंडियाला सुपर 8 फेरीत एकूण तीन सामने खेळायचे होते. त्यापैकी दोन सामने झाले असून एका सामन्यात भारताला दक्षिण आफ्रिकेकडून 76 धावांनी पराभूत व्हावं लागलं तर दुसऱ्या सामन्यात झिम्बाब्वे विरुद्ध भारताने विजय मिळवला. दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाने गुरुवारी झालेल्या सुपर 8 सामन्यात वेस्ट इंडिजला पराभूत केल्याने दक्षिण आफ्रिका सुपर 8 च्या ग्रुप ए मधून सेमी फायनलसाठी क्वालिफाय झालीये. त्यानंतर आता ग्रुप ए मधून वेस्ट इंडिज किंवा भारत यापैकी एक संघ क्वालिफाय होईल. 1 मार्च रोजी भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यात सुपर 8 फेरीतील अंतिम सामना होणार आहे. यात जर भारत विजयी झाला तर थेट सेमी फायनलसाठी क्वालिफाय होईल तर वेस्ट इंडिज विजयी झाली तर ते सेमी फायनलमध्ये स्थान मिळतील. त्यामुळे भारताला सेमी फायनलमध्ये पोहोचायचं असेल तर 1 मार्च रोजी होणारा सामना काहीही करून जिंकावा लागेल.
तादिवानाशे मारुमणी (विकेटकिपर), ब्रायन बेनेट, डायन मायर्स, रायन बर्ल, सिकंदर रझा (कर्णधार), टोनी मुन्योंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्रॅड इव्हान्स, टिनोटेंडा मापोसा, ब्लेसिंग मुझाराबानी, रिचर्ड नागरावा
संजू सॅमसन (विकेटकिपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह