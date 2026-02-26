English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • IND VS ZIM : टीम इंडियाचा झिम्बाब्वेवर मोठा विजय, सेमी फायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी कसं असणार भारताचं गणित?

IND VS ZIM : टीम इंडियाचा झिम्बाब्वेवर मोठा विजय, सेमी फायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी कसं असणार भारताचं गणित?

IND VS ZIM Super 8 : टीम इंडियाने विजयासाठी झिम्बाब्वेला 257 धावांचं आव्हान दिलं होतं हे आव्हान पूर्ण करण्यात झिम्बाब्वेला यश आलं नाही आणि त्यांचा 72 धावांनी विजय झाला. 

पूजा पवार | Updated: Feb 26, 2026, 11:16 PM IST
IND VS ZIM : टीम इंडियाचा झिम्बाब्वेवर मोठा विजय, सेमी फायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी कसं असणार भारताचं गणित?
Photo Credit - Social Media

IND VS ZIM Super 8 : भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे (IND VS ZIM) यांच्यात सुपर 8 चा दुसरा सामना गुरुवारी 26 फेब्रुवारी रोजी चेन्नईच्या चेपॉक स्टेडियमवर झाला. या सामन्यात टीम इंडियाने (Team India) प्रथम फलंदाजी करून झिम्बाब्वेला 257 धावांचं आव्हान दिलं होतं. हे आव्हान पूर्ण करण्यात झिम्बाब्वे अयशस्वी ठरली आणि टीम इंडियाचा 72 धावांनी विजय झाला. या विजयामुळे टीम इंडियाचं सेमी फायनलमध्ये पोहोचण्याचं आव्हान कायम राहिलं असून झिम्बाब्वे पराभवामुळे या शर्यतीतून बाहेर पडलं आहे.  

Add Zee News as a Preferred Source

भारताने वर्ल्ड कपमधील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा स्कोअर केला : 

भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे सुपर 8 च्या सामन्यात भारतीय फलंदाजांनी दमदार खेळी केली. यात अभिषेक शर्माने 55, ईशान किशनने 38, सूर्यकुमार यादवने 33, संजू सॅमसनने 24, हार्दिक पंड्याने 50, तिलक वर्माने 44 धावा केल्या. टीम इंडियाने झिम्बाब्वे विरुद्ध 4 विकेट्स गमावून 256 धावा केल्या. हा टीम इंडियाचा टी 20 वर्ल्ड कपच्या इतिहासातील सर्वात मोठा स्कोअर होता. यापूर्वी टीम इंडियाने 2007 मध्ये इंग्लंड विरुद्ध खेळताना 4 विकेट गमावून 218 धावा केल्या होत्या. 

सेमीफायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी एक पाऊल दूर : 

टीम इंडियाला सुपर 8 फेरीत एकूण तीन सामने खेळायचे होते. त्यापैकी दोन सामने झाले असून एका सामन्यात भारताला दक्षिण आफ्रिकेकडून 76 धावांनी पराभूत व्हावं लागलं तर दुसऱ्या सामन्यात झिम्बाब्वे विरुद्ध भारताने विजय मिळवला. दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाने गुरुवारी झालेल्या सुपर 8 सामन्यात वेस्ट इंडिजला पराभूत केल्याने दक्षिण आफ्रिका सुपर 8 च्या ग्रुप ए मधून सेमी फायनलसाठी क्वालिफाय झालीये. त्यानंतर आता ग्रुप ए मधून वेस्ट इंडिज किंवा भारत यापैकी एक संघ क्वालिफाय होईल. 1 मार्च रोजी भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यात सुपर 8 फेरीतील अंतिम सामना होणार आहे. यात जर भारत विजयी झाला तर थेट सेमी फायनलसाठी क्वालिफाय होईल तर वेस्ट इंडिज विजयी झाली तर ते सेमी फायनलमध्ये स्थान मिळतील. त्यामुळे भारताला सेमी फायनलमध्ये पोहोचायचं असेल तर 1 मार्च रोजी होणारा सामना काहीही करून जिंकावा लागेल. 

हेही वाचा : IND VS ZIM : रिंकू सिंहला प्लेईंग 11 मधून का केलं Out! समोर आलं कारण, चाहत्यांना बसला धक्का

भारताची प्लेईंग 11 :

तादिवानाशे मारुमणी (विकेटकिपर), ब्रायन बेनेट, डायन मायर्स, रायन बर्ल, सिकंदर रझा (कर्णधार), टोनी मुन्योंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्रॅड इव्हान्स, टिनोटेंडा मापोसा, ब्लेसिंग मुझाराबानी, रिचर्ड नागरावा

झिम्बाब्वे प्लेईंग 11 : 

संजू सॅमसन (विकेटकिपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
Ind vs Zimmarathi newsCricket Newsteam indiaT20 World Cup 2026

इतर बातम्या

शिखर धवनच्या दुसऱ्या लग्नानंतर पहिल्या बायकोला कोर्टाने झाप...

स्पोर्ट्स